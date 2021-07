Solicita alcaldesa Célida López licencia por 90 días para ausentarse del cargo

Definitivamente la presidenta municipal de Hermosillo, Celida López Cárdenas, ya no regresará a su puesto público de elección popular, al solicitar ante el Cabildo licencia por hasta 90 días más para ausentarse del cargo…La alcaldesa sigue en espera de que los tribunales federales le den el fallo a su favor con relación a las pasada elecciones del 06 de junio, en donde buscó la reelección, pero la ciudadanía le dio el triunfo a su adversario Antonio (Toño) Astiazarán Gutiérrez.

López Cárdenas rechazó el fallo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE), ya que según ella ganó la elección, cuando la votación no le favoreció y se fue a pelear el triunfo a los tribunales federales, buscando, por supuesto, el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras, el Cabildo de Hermosillo le otorgó licencia hasta por 90 días más, cuando a su administración solo le quedan 68 días. En la Comuna ya empezó la entrega de cambio de gobierno.

El actual alcalde de Hermosillo, Fermín González Gaxiola, autorizó la Entrega-Recepción y, el próximo presidente municipal, Toño Astiazarán, ya nombró a su comitiva para que recibiera la administración tal como lo establece la ley. Esta administración termina el 15 de septiembre y el 16 empieza la otra. No creo que Celida regrese a la presidencia, así salga el fallo a su favor o en contra, porque el gobierno (2018-2021), prácticamente ya terminó, solo falta el acto protocolario.

El Toño ya está integrando a su equipo de trabajo que lo acompañará durante su gobierno de tres años, con el fin de ponerse a trabajar desde el primer día de su gestión administrativa. Son muchos los planes y proyectos que trae el nuevo alcalde capitalino, por lo que la ciudadanía deberá apoyarlo para que todo salga bien…A Celida se le fueron los tres años de administración echándole la culpa a los gobiernos anteriores del PRI y PAN, en especial, al “Maloro” Acosta.

Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, fue alcalde antes de Célida, pero pidió licencia para ausentarse del cargo e irse en busca de una senaduría suplente de SylvanaBeltrones Sánchez, pero al perder esta dupla, este no regresó, dejando en su lugar de presidenta municipal a la Síndico, Angelina Muñoz Fernández. Ahora Celida hace lo mismo, pide licencia y deja al Síndico, maestro Fermín González Gaxiola, que le habrá de entregar la alcaldía a Toño Astiazarán.

La Gobernadora Claudia Pavlovich entrega becas a hijos de policías estatales

En apoyo de las hijas e hijos de Policías Estatales activos, que son estudiantes de primaria y secundaria, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó becas y estímulo económico por el ciclo escolar 2020-2021.

Acompañada del secretario de Seguridad, David Anaya Cooley, y de Alfonso Novoa Novoa, comisario general de la Policía Estatal de Seguridad Pública, la mandataria estatal destacó que otorgar esta beca a hijas e hijos de policías es una forma de agradecer el gran trabajo que los elementos de esta corporación realizan protegiendo a las y los sonorenses.

“Yo me siento muy orgullosa de ustedes que hacen su trabajo diario, se esfuerzan, que sé que eso también significa sacrificar tiempo con su familia, con sus hijas, con sus hijos; sé que esto es una ayuda muy importante para que no se trunquen los sueños de nadie”, comentó.

La gobernadora Pavlovich recordó que durante su administración se ha cumplido con la entrega de alrededor de 53 mil becas cada año, pues aseguró que el estudio es la mejor herramienta para salir adelante.

“Todos estos jóvenes, niños, algún día van a ser doctores, licenciados en derecho, ingenieros, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, ingenieros en aeronáutica, en fin, hay muchas posibilidades, pero lo más importante es que siempre sigan estudiando, que no lo dejen de hacer, la principal herramienta que uno tiene para salir adelante, la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos es la educación”, reiteró…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

