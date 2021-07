Pronostican más lluvias para Hermosillo, por lo que hay que tomar precauciones

Todavía no se reponen las familias de Hermosillo afectadas por la lluvia del pasado sábado, cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica más lluvias para el resto de la semana, lo que obliga a las autoridades a tomar precauciones. La primera se les pasa, pero no así las siguientes, porque habían declarado que ya estaban limpios los canales y arroyos de la ciudad, cuando no fue así. La torrencial lluvia arrasó todo lo que encontró a su paso, principalmente basura y escombro.

El fuerte aguacero de dos horas que azotó la ciudad se llevó viviendas completas de material y otras más endebles ubicadas en el área periférica. De hecho, Hermosillo se inundó y muchos jóvenes y niños aprovecharon para bañarse, sin medir los riesgos, como es la costumbre. Es que casi nunca llueve y cuando esto sucede se busca aprovechar al máximo la lluvia que cae del cielo. Gracias a Dios que envío agua y que creció el río San Miguel y le entró el vital líquido a la presa.

Fue tanta la lluvia, que los hermosillenses no se dieron cuenta, o no le dieron importancia, que volvió a correr agua en el río de Sonora, cosa que no sucedía desde hace muchos años, desde los tiempos del gobernador Manlio Fabio Beltrones Rivera (1994). Los vecinos de los fraccionamientos Villa Bonita, La Verbena, Montecarlo, Las Granjas, Las Villas, Villa de Seris, Asturias, entre otras, pudieron disfrutar el espectáculo de mirar las fuertes corrientes del río que atraviesa la ciudad.

Las Conagua está pronosticando lluvias para todo el estado de Sonora, principalmente en los municipios de los pueblos del río de Sonora y la sierra, así como los valles, por lo que deben de estar muy atentos las autoridades municipales, pero principalmente los funcionarios del gobierno estatal y federal, que el pasado sábado se quedaron en sus casas disfrutando de la lluvia, en lugar de prestar ayuda a las familias afectadas en sus viviendas que no tenían a donde ir…Aguas, pues.

Es necesario quitar el Paso a Desnivel, considera alcalde interino de Hermosillo

El alcalde interino de Hermosillo, Fermín González Gaxiola, dijo que es necesario quitar el Paso a desnivel, lugar en donde perdió la vida una persona de 55 años, al quedar dentro del vehículo que tripulaba al tratar de cruzar por debajo cuando la lluvia del pasado sábado estaba a todo lo que daba…No sé si las declaraciones del presidente municipal las hizo con un sustento técnico o nada más se les ocurrió debido a los hechos…Este puente forma parte de las bellezas de la ciudad.

El paso a desnivel, que se ubica por el bulevar Luis Encinas y calle De las Américas, se construyó hace más de 50 años y es parte importante de la belleza de la ciudad, por lo que se debería de buscar otra solución, sin ubicarse nada más en el presente. Esta obra es un referente de nuestra capital y no se debe de actuar nada más por la desgracia ocurrida…Es fácil para el presidente quitarse la responsabilidad, cuando debería de haber cerrado la circulación de la rúa antes de.

Hermosillo vuelva a la normalidad, regresaron los baches

El municipio de Hermosillo volvió a la normalidad después de la lluvia del pasado sábado, al abrirse los baches que se había tapado con chapopote y arenita. Mientras que la alcaldesa con licencia, Célida López Cárdenas, continúa de vacaciones, después de haber perdido las elecciones del pasado 06 de junio. Como se sabe, Célida buscaba la reelección, pero la ciudadanía le dio la espalda y votó por el candidato de la Alianza “Va por Sonora”, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Los bulevares, calles y avenidas se han convertido en vías de comunicación llenas de hoyancos y baches, y el alcalde sustituto González Gaxiola no haya qué hacer, cuando solole quedan dos meses a la actual administración. Me imagino que esta “bronca” se la dejará al “Toño”, pues nada más que deje dinero, para que el nuevo alcalde no empiece el su gobierno pidiendo prestado. Recuerdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le envió a la Célida mil 500 millones de pesos para obras públicas, que incluía pavimentación y bacheo de las calles del municipio.

Se siguen registrando casos de Coronavirus en Sonora: Enrique Clausen

Y mientras la lluvia acaparó los espacios y los tiempos en lo medios de comunicación, la enfermedad del Covid-19 sigue registrándose en Sonora y cada día son más los casos que se presentan. El secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, como siempre, haciendo un llamado a los sonorenses para que no se expongan a la enfermedad, ya que esta no se ha ido. Los hospitales públicos y privados continúan recibiendo enfermos como los primeros días de la pandemia.

Lo que pasa es que ahora sí los médicos saben qué hacer con los enfermos y no como antes, que agarró a todo mundo desprevenido, pero los contagios se siguen dando en todo el estado. Al parecer el Coronavirus llegó para quedarse, por lo que la higiene es muy importante. Hay que lavarse las manos cada vez que se pueda, no saludar de abrazo, ni de mano, menos de beso en la mejilla…No sé si se pueda comer tacos en la calle, de eso no se han dicho nada…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

