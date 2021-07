Bonita lluvia la del pasado sábado en Hermosillo; dicen que hacía 36 años que no llovía así

Muy bonita lluvia la del pasado sábado en Hermosillo, algo que los capitalinos no estamos acostumbrados a ver, desgraciadamente costó la vida de dos personas y dejó muchas pérdidas materiales. El fenómeno natural de chorros de agua, con muy pocos rayos, duró dos horas en forma permanente sin parar y, al final, se escucharon algunas detonaciones de rayos, acompañados por sus respectivos relámpagos…El inició del aguacero fue a las 15:30 horas.

La lluvia no paró y todavía a las cinco de la mañana seguía lloviznando, dejando un Hermosillo todo remojado y muchas viviendas goteándose, debido a que los techos se encontraban resecos por falta de agua del cielo. Las personas que murieron fueron Guadalupe Rodrigo Sañudo Urrea, de 55 años de edad, que murió ahogado al quedar su vehículo atrapado bajo el puente desnivel que se ubica en Boulevard Luis Encinas y Dania Azelet Galaviz Rodríguez, murió electrocutada.

Hacía muchos años que no veía llover de esta forma en Hermosillo, en donde nací, a lo mejor para muchas personas que han llegado de otras regiones del país de zonas muy llovederas ya están acostumbrados la vieron normal…Sonora es un estado desértico en donde llueve poco, más en nuestra capital, por eso nos asombramos. Según los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua, seguirá lloviendo y, para este lunes, está pronosticada más agua en nuestro terruño reseco.

Y usted cree que con esta llovida y otros que vendrán, esperemos, se irá el calor, pues se equivoca, porque todavía nos restan los meses de julio, agosto y septiembre con temperaturas altas. En ocasiones se calma el calor en diciembre, pero el frío no llega…Eso sí, los dos meses que tenemos de frío, enero y febrero, no lo aguantamos, porque es seco, doloroso y no se quita con nada, por más abrigado que uno ande…Es un frío que duele hasta los huesos, es un frío doledor.

Preside Gobernadora Comité de emergencia para evaluar daños por lluvias en Hermosillo

Desde hace 36 años no se presentaba una precipitación de la magnitud que este sábado impactó en la capital sonorense, la cual afectó a varias colonias que se inundaron por la lluvia torrencial que duró alrededor de dos horas, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al encabezar la sesión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Hermosillo, acompañada del alcalde interino de esta capital, Fermín González Gaxiola, y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Después de acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Cananea, la mandataria estatal se trasladó al C5i en Hermosillo donde presidió la reunión del COE en el que participan dependencias de los tres niveles de gobierno, ahí se evaluaron los daños registrados durante el sábado.

“Es muy importante que este Comité esté sesionando de manera permanente hasta que las predicciones sobre la lluvia vayan bajando y, sobre todo, estemos bien coordinados; es una gran herramienta el C5; lo que nos permite la tecnología de este lugar, así como los 12 centros que tenemos en el estado, nos permite esto, no estar dando vueltas, si no saber exactamente a donde tenemos que ir, qué es la atención que debemos brindar”, comentó.

Durante la evaluación de daños se informó que en Hermosillo fueron 23 colonias afectadas con inundación de vialidades y patios; las vialidades se afectaron en un 55 por ciento, aproximadamente; las afectaciones se generaron por obstrucciones por bardas, basura en alcantarillas, canales y arroyos; vehículos atrapados y arrastrados por arroyos, entre otros.

El C5 atendió 113 llamadas por inundaciones, 30 por vehículos atrapados o prensados, 12 por incendios, ocho por semáforos descompuestos; cuatro por caídas de árboles, tres por caída de barda y dos por derrumbes.

“Sí tenemos que seguir teniendo mucha precaución, sí tenemos que seguir evaluando y sobre todo comunicándole a los ciudadanos que no salgan a la calle; creo muy importante seguir comunicando mucho, hacer mucho hincapié, no se trata de alarmar, pero sí se trata de decir la verdad”, expresó.

La mandataria estatal destacó que estas lluvias que se han presentado y que continuarán a lo largo de la semana serán de gran ayuda para mitigar los estragos de la sequía que estaba golpeando especialmente a la agricultura y ganadería en la entidad, sin embargo, hizo un llamado para que, por parte de los tres niveles de gobierno, Protección Civil Estatal y Municipal, se mantenga informada a la población sobre qué se debe hacer y qué no durante las lluvias torrenciales.

Ricardo Vázquez Aguayo, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, dijo que desde el 15 de mayo se instaló en sesión permanente el COE y, posteriormente, se instalaron los comités en cada municipio; hoy, en el caso de Hermosillo, la gobernadora Claudia Pavlovich encabezó la reunión de este Comité para evaluar los daños causados por las lluvias en esta ciudad. Durante la reunión, la mandataria estatal dijo que la Secretaría de Educación y Cultura habilitó 14 escuelas que fungirán como albergues en caso de ser necesario.

Luego de que el mismo sábado se puso en marcha el Plan DN-III-E en apoyo a la población de Hermosillo, Jorge Ambia Minero, comandante de la Cuarta Zona Militar, indicó que personal perteneciente a la Cuarta Zona Militar realiza actividades varias para atender a la población afectada por este fenómeno hidrometeorológico.

Al terminar la reunión, la gobernadora Claudia Pavlovich se trasladó a la colonia Las Villas, una de las más dañadas por la lluvia de este sábado y donde escuchó de viva voz a las familias que se vieron perjudicadas a quienes se apoyó con la limpieza de las casas a donde se metió el agua…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson