La división interna del PRI pone en riesgo su desaparición; las derrotas duelen

Lo que le faltaba al PRI, una división interna de sus militantes para empezar a cavar su tumba. Es que las derrotas duelen mucho, más en un partido acostumbrado a ganar y repartir triunfos a sus adversarios políticos. Los priistas no lo quisieron creer que el pueblo manda y no cambiaron sus estrategias de trabajo ante la ciudadanía…El partido Morena está haciendo lo que antes hacían los priistas, llevar ayuda a las clases más necesitadas y vulnerables. En las pasadas elecciones del 06 de junio, los candidatos de Morena no necesitaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador apareciera en las boletas electorales para llevarse el “carro completo” en Sonora.

Los priistas le echan la culpa de las derrotas a Alejandro Moreno “Alito”, dirigente nacional del PRI, pero no es así, desde hace algunos años se notó la debacle del “invencible”, pero en las pasadas elecciones se derrumbó, por lo que ahora se tendrá que empezar con nuevos cimientos, a lo mejor con un cambio de nombre, que sería muy lamentable…Podría desaparecer para darle oportunidad a las nuevas fuerzas políticas que han surgidos en los últimos años…Esto también le podría pasar al PAN y al PRD, este último se encuentra prácticamente sin una fuerza electoral.

La grilla en contra de Alito la trae el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que organizó una manifestación y marcha el pasado martes 29 del presente mes, que terminó en la sede del tricolor, en donde exigieron la salida de Alejandro Moreno. Otro grupo de priistas salió en defensa de su líder y estuvo a punto de registrase una masacre. Se dice que hubo balazos y que incluso se registró una persona herida de bala…Lo que antes era un partido con disciplina interna y que nadie se salía del carril, ahora con tantas derrotas electorales, salió a la luz pública sus divisiones.

En Sonora el PRI se acabó, a pesar de que tenemos una gobernadora priista, Claudia Pavlovich Arellano, mientras Morena se prepara para hacer una mayoría efectiva para respaldar a su gobernador Alfonso Durazo Montaño, que llegará a la gubernatura el próximo 13 de septiembre con mucha fuerza en la Cámara de Diputados, los municipios y del Gobierno federal…Alfonso tiene todo para ser un buen gobernador, ahora dependerá de él para salir adelante. Necesitará mucho diálogo con los diversos sectores de la comunidad y no olvidarse de las clases populares.

De hecho, el futuro de Sonora “está en el aire” con nuevos alcaldes y alcaldesas, nuevos legisladores locales y federales y, nuevo gobernador…Por lo pronto, Alfonso Durazo ya le ganó los reflectores a Claudia Pavlovich y ya está operando como gobernador, lo mismo está haciendo Antonio Astiazarán Gutiérrez en Hermosillo, en donde se tiene un

alcalde de “por mientras”, Fermín González Gaxiola, mientras que la titular, Célida López, está en espera de la decisión de los tribunales, porque buscó la reelección y perdió la elección, según el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana…Ella dice que ganó, ¿será?

Continúa la ola de violencia en Sonora; el proceso electoral no frenó a la delincuencia

La ola de violencia continúa en Sonora y no hay autoridad que la pare, muchas policías y pocos resultados, “mucho ruido y pocas nueces”. No es fácil pasar armas de la Unión Americana a México. O de Arizona a Sonora, si las armas entran, alguien las está dejando pasar, por lo que el Gobierno federal debe de vigilar a los agentes federales de los puertos fronterizos. En Sonora cualquier vago de barrio trae fajada en la cintura un arma de grueso calibre .9 milímetros y 38 y, en sus vehículos, armas largas, que son las que utilizan en los enfrentamientos con las policías.

No puede ser que no se pueda establecer un programa de despistolización en los barrios y colonias, ricas y pobres…Los policías cuando agarran a alguien con armas de esos calibres, nueve milímetros o ametralladora, deben de investigar quién se las proporcionó para dar con los cabecillas de los grupos de criminales de “cuello blanco”. Cuando atrapan a alguien con armas, no traen ni para las sodas en sus bolsillos, porque las armas se las prestan sus jefes y estos viven entre nosotros, entre la sociedad sonorense.

El próximo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, debe de traer un programa para acabar de raíz con la delincuencia organizada que operen en Sonora…Como ex secretario de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana y su buena relación con el Ejército, tiene que darnos una sorpresa y hacer que Sonora regrese a los tiempos pasados, en donde la gente podía salir con toda confianza a caminar en las plazas públicas, o pasear con la familia. Esperemos que así sea.

Tiene la línea 089 Sonora personal certificado

Personal especializado que labora las 24 horas del día recibiendo denuncias anónimas en la línea 089 en Sonora, fue reconocido por su alto nivel de capacitación y disponibilidad para brindar atención a la ciudadanía informó Guadalupe Lares Núñez, directora general del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

La titular del C5i en Sonora, hizo énfasis en la necesidad de mantener a todo personal en constante capacitación y actualización por su directa responsabilidad al momento de entablar comunicación con las y los ciudadanos responsables que confían para hacer sus denuncias en forma segura y discreta.

Manifestó que recientemente el equipo del 089 participó en la capacitación impartida por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en igualdad y prevención de la violencia de género para desarrollar y fortalecer los conocimientos, capacidades y competencias.

De igual forma fueron capacitados por personal de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) con el objetivo de homologar los criterios de atención y el manejo de crisis de las llamadas que se reciben de la ciudadanía ante situaciones de extorsión o fraude telefónico.

Lares Núñez reconoció la entrega, disciplina y profesionalismo del equipo que atiende la línea de Denuncia Anónima 089, quienes reciben las llamadas de ciudadanos que denuncian lugares donde venden drogas, personas en posesión de armas, extorsiones y secuestro, entre otros delitos… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

