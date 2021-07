Empatan Puebla y Rayados a un gol

Cristian Tabó, anotó el gol al minuto 91 mientras que los Rayados no aprovecharon que a los contrarios les faltaba un jugador

A los Rayados le amargaron el debut en el Estadio BBVA y fueron empatados 1-1 en tiempo de compensación por Puebla, en el Torneo Grita México A21.

El Monterrey tuvo un accidentado arranque de torneo, pues además de no dominar a la Franja, que se quedó con 10 hombres desde el minuto 41, el poblano Cristian Tabó les arrebató el triunfo al 91′.

Si bien el cuadro albiazul no careció de oportunidades, si falló en contundencia, pues se topó con un VincentJanssen que no andaba fino y la solidez defensiva de los poblanos.

Javier Aguirre usó a Esteban Andrada, Sergio Villarreal, Stefan Medina, Sebastián Vegas, Daniel Parra, Matías Kranevitter, Celso Ortiz, Arturo González, Maxi Meza, VincentJanssen y Duván Vergara para el arranque del partido, éste último tuvo chispazos durante los primeros minuutos, pero poco a poco se apagó.

No fue hasta el minuto 87 cuando Rayados se encontró con el gol de Maximiliano Meza, quien daba una luz de esperanza en el Gigante de Acero.

Janssen se perdió al menos tres jugadas claras al arco y la más franca la tuvo al minuto 52, cuando sacó un disparo de media vuelta en el área, pero fue atajado por Antony Silva.

El Puebla había puesto en aprietos a la zaga rayada con la jugada individual de Maximiliano Araújo y el cabezazo de Fernando Aristeguieta, quien exigió al debutante Esteban Andrada en el arco albiazul.

El Monterrey no pudo aprovechar cerca de 40 minutos con un hombre de más y perdió la superioridad numérica tras la expulsión de Edson Gutiérrez, al 85′.

Después de iniciar muy ofensivos en el primer tiempo, con un Duván encendido, a Aguirre se le cayó el equipo y se partió el mediocampo tras la salida de Celso Ortiz.

El «Vasco» quiso inyectar frescura con el ingreso de Alfonso Alvarado, Kaleth Hernández y Gutiérrez, pero no lograron explotar en el campo. Incluso, Alfonso González, quien salió de capitán, tuvo que se relevado por un aparente calambre.

Tras igualar ante La Franja, Rayados buscará su primer triunfo contra los Pumas el 31 de julio en el Estadio BBVA, a las 9:00 de la noche.