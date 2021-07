Dirigirá mexicano película y serie en Hollywood

El director de fotografía de Black Widow, estará al frente de la cinta Brooklyn Story y la serie de televisión 11 Days in Hell, ambas adaptaciones de libros

El primer proyecto es una cinta, que Suzanne Corso adaptó de su novela bestseller más vendida, mientras que el segundo es un show basado en la novela de no ficción del mismo nombre de William T. Harper. Beristain dirigirá los 11 episodios de la serie, con guiones de Bruce y Brett Moore.

«Brooklyn Story», la primera novela de una trilogía, está ambientada en el verano de 1978. Se centra en Samantha Bonti, que tiene 15 años, es mitad judía y mitad italiana, y se dirige hacia un Brooklyn puro, con muchos sueños en su mente.

Samantha vive en el barrio de Bensonhurst con su madre, Joan, una mujer abandonada y con cicatrices en un matrimonio tortuoso, envenenada de cinismo y encadenada por sus adicciones, y con su abuela Ruth.

Por su parte, 11 Days in Hell cuenta la historia real del asedio a una de las prisiones más grandes en la historia de los Estados Unidos, que tuvo lugar durante 11 días en la cárcel estatal de Huntsville, Texas, en 1974.

El cabecilla de la prisión, Federico «Fred» Gómez Carrasco, ex jefe de la mayor operación de tráfico de drogas en el sur de Texas, estaba cumpliendo cadena perpetua por intentar asesinar a un oficial de policía. Con la ayuda de otros dos reclusos, tomó como rehenes a 11 trabajadores de la prisión y cuatro reclusos.

No es la primera vez que Beristain dirige un proyecto: antes lideró episodios del reboot de MacGyver, de CBS, y Hawaii Five-0. Sus créditos televisivos como director de fotografía incluyen Agent Carter, The Strain y Magic City.

Recientemente filmó el éxito de taquilla de Marvel, Black Widow, protagonizada por Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour y más. Otros créditos fílmicos incluyen Blood In, Blood Out, Blade II, Blade: Trinity, S.W.A.T. y The Sentinel.