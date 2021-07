Detienen a Luis Cárdenas Palomino

La Fiscalía General de la República internó la tarde de ayer, en el Penal del Altiplano, a Luis Cárdenas Palomino, ex mano derecha de Genaro García Luna, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de tortura.

De acuerdo con autoridades federales, se espera que por vía de exhorto o videoconferencia en las próximas horas comparezca ante un juez federal para la diligencia de declaración preparatoria.

El mandato de captura contra el ex funcionario fue librado por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, cuyo titular hoy es Jesús Chávez Hernández, y se localiza en las instalaciones adjuntas del Reclusorio Oriente.

Fuerzas Federales capturaron en Naucalpan, Estado de México, a Cárdenas Palomino, por presuntas torturas en 2012 a cuatro sujetos acusados de secuestro, entre ellos un hermano y un sobrino de Israel Vallarta Cisneros, ex pareja sentimental de Florence Cassez.

El ex jefe de Seguridad Regional de la Policía Federal fue detenido este lunes a las 04:50 horas durante un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), con la participación de la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Nacional de Inteligencia (CNI), confirmó la primera de las dependencias.

Las autoridades lo aprehendieron en el inmueble de Bosques de Rambouillet 19, colonia Paseo del Bosque, en el citado municipio mexiquense.

Cárdenas Palomino estaba prófugo de la justicia por este asunto desde el pasado 6 de septiembre de 2020, cuando Guillermo Francisco Urbina Tanús, entonces Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, ordenó su captura y la de otros 12 agentes de la Policía Federal por el delito de tortura, que en el anterior sistema de justicia tradicional es considerado como grave e impide llevar el proceso en libertad.

Aunque dicho juzgado se localiza en el Reclusorio Oriente de la capital del país, esta mañana aún no está claro si la FGR decidirá internarlo en dicho centro penitenciario o en un penal federal.

Lo requieren en Estados Unidos

Contra Cárdenas Palomino pesa también una orden de captura librada en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, por su presunta protección al Cártel de Sinaloa, acusación por la que fue detenido García Luna en la Unión Americana.

Estados Unidos en cualquier momento puede tramitar la solicitud de extradición contra el ex mando policiaco por lod tres cargos que le atribuye de importación de cocaína y conspiración internacional, que le harían acreedor de cuando menos 20 años de prisión.

En el caso de tortura, por el que ahora ha sido detenido, a Cárdenas Palomino le acusan de torturar a Mario Vallarta Cisneros, Sergio Cortes Vallarta, y Eduardo y Ricardo Estrada Granados, detenidos el 27 de abril de 2012 por la Policía Federal en la Colonia Carlos Hank González, de la Alcaldía Iztapalapa, y señalados como presuntos miembros del grupo delictivo Los Zodiaco.

«Está demostrado que Luis Palomino, en su carácter de superior jerárquico de los elementos de la Policía Federal, les autorizó para que les infligieran sufrimientos graves físicos y psíquicos, con el fin de obtener de la torturada una confesión», señala el juez en el mandamiento de captura.

«De esta manera, queda demostrada la probable responsabilidad penal de los indicados en la comisión del delito por cuyos hechos fue consignado».

Los detenidos denunciaron que los agentes aprehensores les propinaron golpes físicos y maltrato psicológico, para que confesaran su participación en un secuestro.

Además del hoy detenido, los agentes que participaron en ese operativo y que hoy están prófugos son Maricela García Toledo, María Soledad Bonilla Tlaseca, Rafael Mayorga Amador, Ricardo Cuatzo Lozano, Christian Arturo Fabila Molina y Alberto Jesús Cano Maldonado.

También, Fernando Valdez Aparicio, Jaime Hazael Gutiérrez Valdez, Julio Ávila Mejía, Maclovio Bárcenas Olmos, Facundo Paul Huerta Pérez y Horacio Parra Rubio, de acuerdo con el mandamiento judicial librado en la causa penal 10/2020.