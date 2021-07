Denuncian vecinos venta de área verde

Vecinos de la colonia Sacramento ubicada en el sector norte de la ciudad, se manifestaron contra la venta de una parte de un predio que es considerado área verde de dicho sector, luego de que una persona empezó a colocar un cerco de malla ciclónica y amenazó con sacar los árboles endémicos que los habitantes del lugar plantaron y dan los cuidados para que no se sequen.

Los quejosos señalaron que una persona llegó el pasado martes y empezó a colocar postes para poner una malla ciclónica en una parte del predio ubicado en la esquina de la calle Uno y Siete, y este miércoles volvió para continuar con los trabajos, asegurando ser el dueño del terreno y contar con los permisos de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue).

“Nosotros nunca hemos dejado que invadan nada y ahorita llega este muchacho a querer invadir de formas diferentes, entonces queremos que vengan las autoridades y que hagan su trabajo.

«Este espacio es propiedad de nosotros, y queremos que quite el cerco, y nos demuestre que es el propietario del área verde”, manifestó una de las vecinas.

Los quejosos señalaron que esa área verde es parte de la colonia y como tal debe respetarse y no querer venir a sacar los árboles y cercar ese espacio que es de los vecinos quienes son los que se encargan de cuidar y mantener limpio ese espacio.

Al respecto, el titular de la Cidue, José Eufemio Carrillo Atondo, dijo no tener conocimiento de que la dependencia a su cargo haya emitido un permiso para cercar una parte de dicho predio, por lo que analizarán el estatus del terreno y determinar si se trata de un área verdeo propiedad privada.

“Vamos a analizarlo, vamos a ver el estatus del predio, no tengo ningún permiso que no tenga conocimiento de esa zona, entonces se procederá dependiendo del análisis que se haga. Si es una propiedad privada como suelen ser en estos casos, Cidue no tiene capacidad para entrar, pero si es un área verde, la defenderemos con toda la fuerza, todo el empeño que ponemos en estos casos”, aseveró.