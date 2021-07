Deja balacera en Coyoacán un muerto

Óscar fue asesinado a tiros y al menos dos de sus sobrinos arrestados, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán.

El hombre de unos 40 años había ido a una fiesta familiar en casa de su mamá; ahí lo vieron durante la tarde hasta que salió del inmueble.

Después se registró una balacera en la calle Canacuate donde recibió tres tiros y otra persona resultó lesionada.

Los vecinos les avisaron a los familiares de Óscar sobre lo ocurrido y algunos de sus sobrinos fueron a aquel lugar para reconocer el cuerpo, pero tuvieron que regresar a cuidar a los niños que se encontraban en la fiesta.

Sin embargo, la Policía los persiguió y los golpeó acusándolos del crimen, denunciaron el hermano y la sobrina de Óscar.

«Mi hermano mayor regresó a ver a su niño cuando los policías llegaron y escuché que empezó a gritar. Salí y pregunté por qué se lo iban a llevar. (Un policía) me dijo que fue él el que lo mató y que las cámaras lo tienen grabado.

«Yo le dije que claro que no. El policía me dijo ‘cállate hija de tu puta madre’ y me pegó. Yo lo que le dije fue ‘No me pegues. Te estoy explicando’. Y me pegaron. Y lo que hicieron fue llevarse a mi hermano», contó la testigo.

La joven, quien tenía el rostro hinchado por los golpes, contó que no solo detuvieron a su hermano mayor, también golpearon a otro de sus hermanos por defenderla y se lo llevaron.

El hermano de Óscar y padre de los jóvenes pidió informes a los policías sobre el paradero de sus hijos pero éstos lo empujaron y amenazaron.

Hasta las 22:00 horas, él seguía buscando a sus hijos en las agencias del Ministerio Público y en las delegaciones de Policía no se informó sobre el número de detenidos y los cargos en su contra.