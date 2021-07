Cosecha Sonora 21 medallas en Atletismo en los Juegos Nacionales Conade 2021

En el día final de competencias, en la Sultana del Norte, los atletas sonorenses obtuvieron cuatro de oro, 12 de plata y seis de bronce

El atletismo de la Ola Roja cerró su actuación con una recolección de 21 medallas (tres de oro, una docena de platas y seis bronces) en la última jornada de actividades dentro de dicha disciplina en los Juegos Nacionales Conade 2021.

Los tres ganadores de oro en la cuarta fecha de acciones fueron de la categoría Sub 23ª coronarse las lanzadoras Loreto Jacobo (martillo) y Verónica Luzanía (bala), junto a Miguel Ramírez (decatlón) quienes se proclamaron monarcas nacionales para llevarse el máximo metal a casa.

El primer oro sonorense del día lo conquistó la lanzadora Loreto Jacobo en martillo tras dejar su mejor registro en 53.90 metros, enseguida de ella terminó la neolonesa Andrea Nevárez, quien se quedó con la plata (48.49), y el bronce correspondió a Esmerada Ruiz de Tamaulipas (48.43).

La también lanzadora Verónica Luzanía alzó la corona y la medalla del color más preciado luego de lanzar el disco a una distancia de 47.72 metros, por lo tanto, terminó con dos preseas en los Juegos Nacional ya que el sábado consiguió la plata en bala. La tamaulipeca Verónica García (46.46) y la quintanarroense Verónica Beutelsppacher (42.38) se quedaron con las medallas argenta y de bronce, respectivamente.

Para cerrar con broche de oro la actividad de este domingo, Miguel Ramírez puso el cerrojazo final al evento luego de imponerse en la última prueba del día, los 1,500 metros planos del decatlón, en la cual llegó primero, y de esa manera logró coronarse campeón (en la competencia que consta de diez pruebas) y agenciarse el oro por una sumatoria total de 6,504 unidades.

De la docena de preseas de plata, ocho de ellas fueron en pruebas individuales con: Abimael Zamorano en decatlón Sub 18 (6,020 puntos); Valeria Uribe en salto triple (11.87 metros) Sub 18; Alfredo Lugo en lanzamiento de jabalina (63.35) Sub 23; Karen Castañeda en heptatlón (4,601) Sub 20; Aldo Durazo en salto de altura (1.93) Sub 18; Carolina Uribe en salto triple (11.89) Sub 18; Joseline Coronado en salto de altura (1.68) Sub 18 y Martha Viera en salto triple (11.82) Sub 23.

Las otras cuatro preseas de color argento para Sonora, correspondieron a relevos pues el Sub 20 Mixto 4X400, el Sub 20 Femenil 4X400, el Sub 18 Femenil 4X400 y el Sub 18 varonil 4X100, terminaron con segundos lugares. Además, agregaron una de bronce con el Sub 23 Mixto 4X400.

La carrera más espectacular de relevos, sin lugar a duda, fue la que protagonizó el selectivo sonorense Sub 18 varonil (José Enríquez, José Cantú, Rafael García y Julián Luna) en la distancia de 4X100 pues estuvieron a nada de cruzar la meta primero en un final de película que terminó llevándose Querétaro (3:35.42).

Asimismo, el equipo de relevos Sub 20 Mixto 4X400, integrado por Armando Burgos, Xitlali Ruiz, Nicol Armenta y Luis Pablo Flores hicieron un tiempo de 3:39.99 lo que también les dio la medalla de plata, el oro fue de Guanajuato (3:38.52) y el bronce del Estado de México (3:39.51).

En los relevos 4×400 Femenil Sub 20, las sonorenses Yessica Jorquera, Paulina Grijalva, Nicol Armenta y Anna López consiguieron meterse en segundo lugar para la presea plateada con un tiempo de (3:54.91), en donde Jalisco ganó el sitio de honor (3:51.75) y el bronce fue para la Ciudad de México (4:05.33).

A su vez el relevo Femenil 4×400 Sub 18 logró la plata gracias a las actuaciones de la cuarteta de Ana Luisa Rendón, Melani Castro, Valeria Muñoz y Sara del Moral, quienes registraron un tiempo de 4:06.13. Las tapatías consiguieron el título (3:59.22) y con el bronce quedó Baja California (4:10.46).

El relevo Mixto 4×400 categoría Sub 23, quedó em tercer puesto por una marca de 3:33.55 que consiguieron Julio Díaz, Frania Celaya, Ana Sofía Flores y David Camargo, en esa prueba el oro quedó con Nuevo León (3:28.37) y la plata la obtuvo Michoacán (3:32.07).

Las otras cinco medallas de bronce las aportaron Ana López en 400 con vallas Sub 20 (1:05.47); Luis Pablo Flores en los 800 metros planos Sub 20 (1:55.87); Juan Antonio Macías en impulso de disco Sub 18 (48.61), Paulina Grijalva en 400 metros Sub 20 (56:78) y Fernanda Jocobi en heptatlón (3,711 puntos) Sub 23.

Por lo tanto, la delegación sonorense totalizó 32 medallas en los Juegos Nacionales Conade de atletismo, siendo cuatro doradas, 16 argentas y 12 bronces luego de los cuatro día de competencias en el Centro de Alto Rendimiento del Parque Niños Héroes en la capital regia.