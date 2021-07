Contrae Covid-19 elenco de «God Is a Bullet» mientras trabajan en México

El diario británico Daily Mail publicó que los actores Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe y Paul Johansson están contagiados, así como el director Nick Cassavetes

Ni uno, ni dos, ni tres… sino cuatro fueron las estrellas de la cinta «God Is a Bullet«, en su mayoría filmada en el País, las que dieron positivo a Covid-19 a pesar de que ya estaban vacunadas.

El diario británico Daily Mail publicó este lunes que los actores Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe y Paul Johansson están contagiados, así como el director Nick Cassavetes.

«No se pueden buscar culpables o razones por las que se contagiaron. Sucedió y ya. Los protocolos sanitarios fueron súper estrictos, hubo pruebas de Covid todos los días y no se sabe de dónde vino el contagio.

«Todos estamos esperando que se recuperen al cien por ciento», indicó una fuente de producción.

Y quien la está pasando «no tan bien», pero en condición estable, es Johannson, quien tuvo que quedarse en la Ciudad de México a cumplir cuarentena y para ser monitoreado por especialistas.

«Ha sido un poco más difícil para mí porque tengo historial de enfermedades respiratorias. Creo que soy el único que no no la está pasando bien», aseguró el histrión, de 57 años, al portal del tabloide británico, y quien espera hacerse nuevamente el examen el próximo viernes.

Debido a esta contingencia médica con los actores principales del filme de Cassavetes (Diario de una Pasión), el rodaje, que se encontraba en Veracruz y tendría que continuar en Nuevo México, fue suspendido hasta nuevo aviso.

«El equipo de producción ha sido muy responsable con las medidas para tratar al elenco y a quienes trabajan en la película. Por lo pronto está todo parado. Sólo Paul es el único que se encuentra en México y se encuentra con la mejor atención médica».

Coster-Waldau, quien interpreta a Jamie Lannister en Juego de Tronos, salió del País desde hace unos días, y se encuentra en estado de salud normal y sin complicaciones, indicaron fuentes de la producción.

«God Is a Bullet» contó con locaciones en la CDMX, Estado de México, Hidalgo y Querétaro, entre junio y julio.