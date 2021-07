Conecta Luis Urías dos jonrones

El mexicano, oriundo de Magdalena de Kino, Sonora, se voló la barda en cada uno de los encuentros de la doble jornada para llegar a 12 en lo que va de la campaña. Los Cerveceros divide victorias ante los Mets

La efectividad de Jacob deGrom subió de 1.00 por primera vez en la temporada y el as de la rotación de los Mets anunció que no parará en el Juego de Estrellas.

DeGrom permitió un par de jonrones solitarios y salió sin decisión por tercera salida en fila en el duelo en que Nueva York venció el miércoles 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee en el primer partido de una doble cartelera.

Milwaukee se quedó con el segundo partido 5-0 gracias a sendos tablazos de dos anotaciones de Luis Urías y Manny Piña, y del cuadrangular solitario de Willy Adames. El mexicano Urías se voló la barda en cada uno de los encuentros de la doble jornada para llegar a 12 en lo que va de la campaña.

DeGrom concedió dos anotaciones y cuatro hits en siete innings con 10 ponches –su séptima aparición con doble dígito en abanicados en la temporada– sin bases por bolas. Su efectividad se ha elevado de 0.50 a 1.08 en sus últimas tres apariciones.

El emergente José Peraza, quien fue al plato en lugar de deGrom, sonó el jonrón del empate con un out en la séptima entrada ante Josh Hader, quien había convertido 24 oportunidades de salvamento consecutivas desde el 20 de septiembre.

Edwin Díaz (3-2) golpeó con un lanzamiento a Christian Yelich, lo que permitió que una carrera ingresara en el octavo inning. Es la tercera vez en su carrera que el cerrador puertorriqueño golpea a un bateador con las bases llenas. Jeff McNeil conectó un sencillo de dos anotaciones sin out en la parte baja del octavo inning ante Brent Suter (8-4), quien buscaba su primer rescate en Grandes Ligas.

DeGrom le permitió cuadrangular a Luis Urías en el cuarto lanzamiento del encuentro y Jace Peterson puso a Milwaukee al frente 2-1 en el quinto episodio.

En el segundo encuentro, Jake Cousins (1-0) logró su primera victoria en Grandes Ligas al retirar en orden el quinto inning en relevo del abridor Brett Anderson. Milwaukee concedió tres imparables para trabajar su novena blanqueada. Robert Stock (0-2) cargó con el revés al permitir dos carreras en cuatro entradas y los Mets no pudieron anotar por octava ocasión en la campaña.

En el primer juego: Por los Mets, los venezolanos José Peraza de 1-1 con una impulsada y una anotada; Luis Guillorme de 3-0. Los puertorriqueños Francisco Lindor de 4-1 con una producida y una anotada; Tomás Nido de 2-1.

Por los Cerveceros, el mexicano Luis Urías de 3-2 con una producida y una anotada. Los venezolanos Avisaíl García de 3-1; Omar Narváez de 3-0. El dominicano Willy Adames de 4-0.

En el segundo juego: Por los Cerveceros, el mexicano Luis Urías de 4-2 con dos impulsadas y una anotada. Los venezolanos Manny Piña de 3-1 con dos empujadas y una anotada; Avisaíl García de 1-0; Omar Narváez de 1-0. El dominicano Willy Adames de 4-1 con una producida y una anotada.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor de 3-1. El dominicano Jonathan Villar de 2-0. El venezolano José Peraza de 1-0.