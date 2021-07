Compra Disney película de Eugenio Derbez

El filme «The Valet», remake de una película francesa estelarizado por el actor mexicano fue adquirido por la firma estadunidense de entretenimiento

El remake en inglés del éxito cinematográfico francés de Francis Veber, «The Valet«, fue adquirido por las plataformas de streaming de Disney para un lanzamiento en el verano de 2022, a través de Hulu Original en los Estados Unidos, y de Disney+ y Star Original en el extranjero.

Dirigida por Richard Wong y protagonizada por Eugenio Derbez y Samara Weaving, The Valet sigue a Olivia (Weaving), una estrella de cine que recluta a Antonio (Derbez), un «viene viene», para que se haga pasar por su amante para cubrir una relación con un hombre casado (Max Greenfield).

Por su trabajo como valet de un estacionamiento, Antonio suele pasar desapercibido, pero su ardid con Olivia lo pone en el centro de la atención y lo lleva a verse a sí mismo con más claridad que nunca.

El resto del reparto está conformado por Betsy Brandt, Marisol Nichols, Noemi González, Carmen Salinas, Ravi Patel, Tiana Okoye, Diany Rodriguez y Armando Hernández, entre otros.

«Lo que más me llamó la atención de The Valet es lo mucho que se parecía mi familia a la de Antonio, y contar su historia fue como contar la mía. Es un mensaje de unidad, verse unos a otros y una conexión humana, es algo que el mundo podría usar en este momento y nadie lo hace mejor que Hulu y Disney», dijo Wong.

Rob Greenberg y Bob Fisher, quienes escribieron ¡Hombre al Agua!, protagonizada por Derbez y que fue un éxito de taquilla en EU, también escribieron esta nueva versión de The Valet. El mexicano y su socio Ben Odell producen a través de su estandarte 3Pas Studios.

«The Valet es una comedia multigeneracional y multicultural en la que personas de dos mundos diferentes descubren la humanidad que hay en cada uno.

«En los estudios 3pas contamos historias que intentan unirnos a todos y nos encanta asociarnos con Hulu y Disney para llevar esto a la mayor audiencia global posible», dijeron Derbez y Odell en un comunicado.