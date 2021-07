Compite drama mexicano en Cannes es la cinta «Noche de Fuego»

La película tendrá su premier este jueves en el festival, algo que ilusiona a su protagonista Mayra Batalla

Los labios pintados de su hija despiertan un temor enorme en Rita (interpretada por Mayra Batalla). En su pueblo, lo peor que les puede pasar es tener una hija y que ésta sea atractiva, pues eso las pone en más riesgo de ser raptadas.

La escena revela temores en la región donde se desarrolla el filme de Tatiana Huezo Noche de Fuego, en competencia en la sección Una Cierta Mirada de Cannes, pero para Batalla va más al fondo, pues destaca que la película no victimiza a sus personajes.

«Aunque el narco está ahí al pendiente, la película no trata de eso; son víctimas, pero estos personajes no se viven así. Tatiana le da el giro porque estas son personas que todos conocemos en cualquier parte del mundo y que viven situaciones de violencia y hacen cosas para sobrevivir.

«A pesar de todo eso, estas niñas viven su infancia, su inocencia, su fantasía. Mi personaje está como cualquier otra madre, luchando y viendo cómo salir de la situación, pero con este impulso de vida, no con la esperanza de que alguien te venga a rescatar», explicó Batalla, en entrevista desde Cannes.

El largometraje representa la primera ficción de Huezo, centrada en las vidas de niñas de un pueblo en una montaña, donde sus madres les cortan el cabello y las visten como niños para evitar que sean raptadas.

