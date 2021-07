Colapsan tráfico operadores del transporte público

Un grupo de operadores del transporte público de Hermosillo bloquearon el bulevar Luis Encinas a altura de la avenida Rosales, para exigir a las empresas concesionarias del servicio, el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, lo que ocasionó caos vial en el transitado crucero.

Apolinar Castillo Valdez, dirigente del sindicato de operadores, denunció que existen muchas irregularidades por parte de las empresas Movilidad Integral y Administración Corporativa de Hermosillo, quienes incumplen con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

“Son una serie de exigencias como el respeto del contrato colectivo, el pago de horas extras, los bonos, la seguridad social, son prestaciones que están limitadas y que las empresas no quieren reconocer”, dijo.

Señaló que son 500 trabajadores sindicalizados los afectados quienes trabajan 18 horas diarias, sin recibir el pago de horas extras, ni el séptimo día laborado, además de que no cuentan con servicio médico, ni otras prestaciones de ley.

En ese sentido, emplazaron a huelga por tercera ocasión pero al ser archivada nuevamente por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, instalaron un plantón permanente frente a Palacio de Gobierno, donde se mantienen desde el pasado 19 de junio.

Castillo Valdez aseveró que dicho plantón continuará a la espera de un acercamiento con las autoridades laborales y estatales, a fin de buscar una solución a este conflicto que ya lleva poco más de dos años.

El líder sindical, exhortó a los trabajadores a unirse y exigir el respeto a sus derechos como lo marca la Ley Federal del Trabajo y la misma Constitución, y demandar mejores condiciones laborales.

“Que la empresa no venga a decir que no les alcanza para pagarle a sus trabajadores porque el servicio de transporte es muy redituable, si no, ya se hubieran ido”, enfatizó.

Durante varios minutos los operadores bloquearon con cadenas y camiones los carriles de circulación del bulevar Luis Encinas en ambos sentidos, así como Rodríguez y Rosales, lo que causó la molestia de los automovilistas, quienes incluso rompieron la valla humana para pasar poniendo en riesgo la integridad de los manifestantes.

Posteriormente, los manifestantes se trasladaron hacia Palacio de Gobierno para continuar su plantón permanente.