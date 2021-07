Cierran calles jubilados del Isssteson

Trabajadores jubilados y pensionados del Isssteson se manifestaron en el cruce de la avenida Rosales y la calle Serdán para exigir el pago de su pensión ante el retraso de la entrega de esta prestación que les corresponde por Ley.

Desde muy temprano decenas de personas acudieron a la Casa Club del Jubilado y Pensionado del Isssteson ubicada en la calle Serdán casi con Juárez, para cobrar el cheque de su pensión, sin embargo fueron informados que no recibirían el pago, sin ninguna explicación.

María Elena Juvera Ríos, una de las afectadas, manifestó que mucha gente llegó desde muy temprano para cobrar su cheque o recoger el talón de pago, pero no los dejaron pasar, aunque la mayoría son personas diabéticas, con hipertensión y otras enfermedades, y que usan bastón.

“Estamos aquí desde muy temprano, mucha gente está desde las cinco de la mañana como cada mes que se paga la pensión. Venimos a hacer fila y argumentan ellos que no hay dinero, no han depositado, mucha gente viene por el talón de cheque nada más pero no nos dejan pasar”, dijo.

Mencionó que no es la primera vez que ocurre esto, por lo que decidieron cerrar durante varios minutos el paso vehicular del cruce de las calles Rosales y Serdán para exigir el pago de sus pensiones ya que es un dinero que les pertenece y que por Ley debe pagarse el día primero de cada vez, aunque la institución lo efectúa el día 5.

«Es un sector muy vulnerable, cada vez estamos viendo que no merecemos ni el respeto ni la atención que nosotros merecemos, después de haber entregado tantos años a instituciones de gobierno”, denunció.

Sin alrededor de 400 personas jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, quienes no recibieron el pago de su pensión.

Por su parte, la institución dio a conocer que se registró un retraso en los pagos de pensiones y jubilaciones programado para iniciar este lunes, debido a una falla técnica registrada en la Secretaría de Hacienda estatal, por lo que se recorrerá para este martes 6 y miércoles 7 de julio.

Asimismo, la entrega de cheques se realizará de la manera acostumbrada, acudiendo a sus módulos correspondientes, y quienes reciben su pago vía tarjeta, este se efectuará con base en los ajustes antes expuestos.