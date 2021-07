Catean empresa que usaba Pegasus en la Ciudad de México

En las oficinas pertenecían a KBH TRACK, operadora mexicana de la israelí NSO Group, que intervenían teléfonos por pedido de diversos solicitantes que aún no están identificados

La Fiscalía General de la República reveló que llevó a cabo un cateo en las oficinas de la empresa KBH TRACK, operadora mexicana de la israelí NSO Group, porque empleaba el programa Pegasus para espiar teléfonos por pedido de diversos solicitantes que aún no están identificados.

La FGR dijo que investiga el espionaje con Pegasus y que el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, institución que colabora en una investigación periodística internacional sobre el tema, ya le informó que no tiene evidencia de que alguna agencia gubernamental mexicana instalara el malware en ningún dispositivo.

De acuerdo con la dependencia, en el cateo halló evidencias que demuestran que el ex comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, tenía intervenido su teléfono y estaban grabadas sus conversaciones con funcionarios de las Secretarías de Gobernación y de áreas de Seguridad Nacional.

La Fiscalía indicó que esta carpeta de investigación fue iniciada por denuncia de la periodista Carmen Aristegui, quien ha participado como testigo en diligencias y «cateos periciales», como el realizado a la empresa KBH TRACK, propiedad del israelí Uri Emmanuel Ansbacher, quien huyó de México hace más de dos años, y administrada por Víctor «R».

«Gracias a la denuncia y a la participación permanente de Carmen Aristegui, el Ministerio Público Federal (MPF), ha llevado a cabo una investigación exhaustiva de los contratos que suscribió Tomás «Z» (Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal), en la entonces Procuraduría General de la República (PGR)», dijo la Fiscalía.

«En este procedimiento, Carmen Aristegui logró aportar a un testigo fundamental, quien proporcionó los datos necesarios para establecer que la empresa israelí NSO Group, propietaria del software Pegasus, utilizaba a la empresa operadora mexicana ya señalada, de la cual se obtuvo un disco duro, en el que se demuestra plenamente que dicha empresa maquiladora realizaba el espionaje telefónico para diversos solicitantes que aún no se hayan identificados plenamente para efectos judiciales».

«Se está, en este momento, en espera de que varios denunciantes puedan aportar sus teléfonos celulares para que, con autorización de un Juez de Control, se extraiga la información correspondiente para efectos de judicialización».

Buscan indicios

Agregó que el Ministerio Público ya ha solicitado a diversas entidades del Gobierno federal que informen si en sus antecedentes se ha encontrado algún contrato con Pegasus, sin que hasta la fecha se haya tenido respuesta positiva.

«Por lo que toca a Citizen Lab de la Universidad de Toronto, dicha institución contestó que ‘no realizó un análisis técnico forense o pericial de los equipos de teléfonos celulares»; que «no tiene evidencia de que una agencia gubernamental mexicana instalara el malware Pegasus en ningún dispositivo’; y, finalmente, que ‘no hemos analizado equipos de teléfono celular para determinar si algunos intentos de infección fueron exitosos'», agregó.

La Fiscalía indicó que ya ha ordenado a todas las dependencias federales y estatales de seguridad que pudieran tener equipos de software para realizar intervención de comunicaciones, que resguarden toda su información relacionada a la contratación del equipo Pegasus y otros semejantes.

«En el caso de Tomás «Z», quien se encuentra en Israel sujeto a un proceso de extradición, la información correspondiente a este caso se le hará llegar al Gobierno de dicho país, por los canales procedentes», añadió.

«Hasta este momento, la triangulación entre Pegasus, sus operadores y quienes los contrataban ha quedado debidamente comprobada en un primer caso judicializable».

En relación a las informaciones que han sido publicadas en los últimos días, sobre el espionaje con Pegasus a personas de un alto perfil en México, la FGR dijo que esta información se está incorporando a la investigación en curso para ampliar las indagatorias y desahogar las diligencias que sean procedentes.