Capturan y condenan a 40 años a feminicida a una semana del trágico hecho

José Manuel, de 37 años, golpeó y asfixió a su vecina Leicy Celina, de 15 años, a quien dejó tirada en la carretera federal

A una semana de la desaparición de Leicy Celina, de 15 años, y de que fue privada de la vida, su feminicida, José Manuel “N”, de 37 años, recibió sentencia de 40 años de prisión, en procedimiento abreviado, luego de las indagatorias realizadas por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

En la Audiencia de Formulación de Imputación, celebrada a las 08:00 horas de este domingo, ante el Juez se imputaron los hechos, vinculó a proceso y se dictó la prisión preventiva oficiosa, llevándose a cabo el procedimiento abreviado, dictándose la pena de 40 años de prisión.

Estuvo presente en el juicio, la madre de Leicy Celina, Kenia Vargas Gameros, quien escuchó los datos de prueba y la investigación realizada por personal de la Fiscalía de Sonora y así cumplir con el compromiso de justicia a una semana de que se suscitaron los hechos.

“A la señora Fiscal quiero agradecer más que nada lo que hizo para que este caso de mi hija no quedara impune, le dio prioridad como un punto número uno para que todos sus agentes estuvieran al pendiente de este caso, este caso ya se resolvió.

“Gracias a todos, no nada más al Agente del Ministerio Público, también a la AMIC que colaboraron, en menos de una semana me aclararon el caso como me lo habían prometido, gracias. Ya la persona que cometió el delito está sentenciada”, aseveró.

El cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino fue localizado el pasado cinco de julio a un costado de la cinta asfáltica del kilómetro 197 más 400 metros, de la Carretera Internacional 15, tramo Ímuris-Magdalena, estaba como no identificado y posteriormente se identificó como el Leicy Celina, a quien se le apreciaron hematomas en el rostro y excoriaciones en el cuello, mientras que el personal de Servicios Periciales determinó que la causa de la muerte fue asfixia.

Luego de investigaciones del Ministerio Público, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de Servicios Periciales, establecieron la participación de José Manuel “N.”, quien privó de la vida a la adolescente de 15 años.

El domingo 4 de julio el sujeto llevó a la víctima a su domicilio, en la colonia Lomas de Anza, ya que eran vecinos y existía una relación de confianza, posteriormente se suscitó una discusión donde él empezó a golpearla hasta dejarla inconsciente.

Inmediatamente después cargó a la adolescente para subirla al asiento del copiloto de un auto de la marca Mitsubishi, línea Eclipse, color negro, en el camino el hoy sentenciado tomó el teléfono de la Leicy Celina y mandó mensajes por mensajería a la madre y a una amiga de la víctima, a fin de confundirlos y encubrir el delito.

Seguidamente tomo la Carretera Internacional hacia el Sur, a la altura del sector conocido como Las Curvas de Quijano la privó de la vida asfixiándola, además, le causó lesiones para posteriormente, a las 19:10 horas, bajó el cuerpo ya sin vida del vehículo para dejarlo en la orilla de la carretera, donde fue hallado..

Tras las investigaciones y realizar diversas técnicas de investigación, entre ellas cateos a domicilios, lo que llevó a solicitar y obtener orden de aprehensión que cumplieron elementos AMIC el sábado 10 de julio, por lo que se realizó la Audiencia que concluyó con el procedimiento abreviado con la sentencia de 40 años de prisión.