Cae Chivas en su debut ante el San Luis 2-1

Las Chivas no pueden en casa ante el Atlético de San Luis y pierden 2-1 en el debut del torneo Grita México AP21.

El Rebaño, sin seleccionados y con ocho canteranos titulares, no tuvieron contundencia, en cambio, el renovado club rival que estrenó técnico no perdonó en las opciones que se le presentaron.

El terror de las jugadas en táctica fija, donde el cuadro rojiblanco tanto sufrió el torneo pasado con goles recibidos, volvió a hacerse presente en el primer tanto que recibieron en el certamen.

Los potosinos ya habían avisado y en la segunda jugada detenida se produjo el gol, luego de una buena atajada de Toño Rodríguez que dejó el balón vivo en el área hasta que Jesús Piñuelas con un potente disparo perforó la red rojiblanca, al 11′.

El Guadalajara intentó reaccionar rápidamente, pero la defensa rival estuvo atenta para anticiparse a las jugadas y despejar todo peligro.

En una de las oportunidades más claras, tras una gran reacción del arquero Andrés Sánchez, el canterano rojiblanco Sergio Flores estuvo a punto de definir, de no ser por la salvada de Germán Berterame.

Antes de concluir el primer tiempo, el propio Flores se animó y probó de larga distancia.

En el segundo tiempo, el técnico Vucetich jugó con dos delanteros al enviar a la cancha a Jesús Godínez. Chivas volvió a generar, pero sin definición. Incluso, Jesús Sánchez pegó un balón en el poste.

El San Luis hizo su partido. Mantuvo el orden y esperó al Rebaño. En un centro, Toño Rodríguez cortó el viaje del balón, pero la dejó en el área. El delantero paraguayo Adam Bareiro, atento y certero, definió de primera intención con un remate colocado, al 65′.

Los canteranos Deivoon Magaña y Alejandro Organista debutaron en busca de la reacción. Un penal señalado en el VAR fue cobrado por Ángel Zaldívar para acercar al equipo al 78′.

Un poste de Godínez en los últimos minutos les impidió rescatar el empate.

Chivas tendrá que afinar puntería en su visita del viernes al Puebla.