Busca Sandra Echeverría encantar el oído del público con nuevo tema musical

Aunque la audiencia la identifica más como actriz, por el éxito que ha cosechado en casi 20 años con protagónicos en televisión como «La Usurpadora», ahora presume su sencillo «¿Por Qué Te Vas?»

Las rancheras, las de desamor, las cortavenas, son las canciones de Sandra Echeverría. Lo supo desde que era niña y lo reafirma ya con una carrera a cuestas.

Aunque la audiencia la identifica más como actriz, por el éxito que ha cosechado en casi 20 años con protagónicos en televisión como «La Usurpadora» o «La Querida del Centauro», ahora presume su sencillo «¿Por Qué Te Vas?», con la idea de consolidar su potencial interpretativo.

«La gente casi no me ubica cantando y me gusta que cuando me ven en vivo dicen ‘¡ah! sí canta’. El vernáculo tiene lo suyo, es muy particular y es mi formación, desde niñita lo canto.

«Creo que la música mexicana ha estado olvidada por mucho tiempo y disfruto el nuevo auge que tiene, me gusta ver a cantantes de pop cantando ranchero o de pop, como Maluma con Carlos Rivera o Christian Nodal con Reik», cuenta en exclusiva.

Este viernes dará a conocer, con todo y videoclip, «¿Por Qué Te Vas?», pieza que interpreta con el cantautor colombo estadounidense Nabález, quien ha colaborado con Reik, Aitana y Lola Índigo.

«Desde que escuché la canción la quise para mí, y él no me la quería soltar, porque era para él, como es solista también. Entonces le propuse que la hiciéramos juntos. Él hizo la mitad de mi disco y Armando Ávila la otra mitad.

«Yo desde los nueve años canto rancheras, sé que las de desamor son las que más pegan en el ranchero, cantaba las de Aída Cuevas, las de Juan Gabriel, las de Rocío Dúrcal. Y me siento feliz de ir dando a conocer mis sencillos», apunta la actriz de 36 años.

Esposa del rockero Leonardo de Lozanne, líder de Fobia, y con quien procreó a su hijo, Andrés, de cinco años, la mexicana platicó que su marido le dio consejos sobre la grabación del álbum, pero se mostró reacio a grabar con ella.

«A él le gusta que sea muy auténtica, mi estilo, que le sea fiel a mi pasión por la música. No es muy fan de la música vernácula, pero sabe identificar muchísimo, tiene gran oído. Me decía ‘cámbiale aquí, bájale allá’. Estuvo en todo el proceso, fue un súper consejero.

«Y sí le he dicho ‘¡canta conmigo una canción!’. Y me dice que no. Luego luego me responde ‘es como si yo te pidiera que cantaras polka’. Sí quiero, pero él no quiere. Le digo que ya cantó con Los Ángeles Azules y aún así me dice que no».

Sandra se mudó de Los Ángeles a Miami, en donde comparte su tiempo con Leo y Andrés, además de estar más cerca de su madre.

Por lo pronto, como actriz este año sólo estrenará «El Anfitrión», en Amazon Prime en unos meses.