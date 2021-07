Asegura Durazo que encabezará el mejor gobierno

No será un gobierno más sino será el mejor gobierno que ha tenido Sonora en su historia aseguró Alfonso Durazo Montaño, gobernador elector, al comprometerse con los sonorenses de cómo será su administración en los próximos seis años.

Este miércoles, el gobernador electo de Sonora presidió el acto protocolario de la firma de la Carta Compromiso con la Cuarta Transformación, que representa el compromiso que asumieron los próximos alcaldes, diputados locales y federales emanados de Morena, así como de quienes se han sumado a la Cuarta Transformación, sobre los principios que deben prevalecer en sus administraciones.

En su intervención Durazo Montaño aclaró que no se viene hacer un gobierno más, sino se hará el mejor gobierno en la historia de Sonora y para lograrlo se requiere de los mejores gobiernos municipales.

“Tenemos todo para lograrlo, tenemos gente capaz, pero tenemos compromiso y el respaldo de la gente quien nos entregó el poder político, lo que nos deja sin pretextos para no cumplir, porque nos dio todo lo que se necesita para impulsar los cambios que ofrecimos”, argumentó.

Animó a corregir eventuales decisiones equivocadas, si lo hicieron no deben imponer el costo a la gente, es mejor asumir el costo político reconociendo el error.

No solamente un triunfo colectivo otorgaron los sonorenses también sus esperanzas, anhelos y deseos de avanzar, por ello, los alcaldes y legisladores tendrán un gobernador aliado, municipalista con una agenda municipalista, abundó.

“El desarrollo y avance del estado solo se puede dar a partir de los municipios, regiones, nada que el gobernador va por un lado y los presidentes municipales por otro, vamos juntos”, resaltó Durazo Montaño.

Al firmar la Carta Compromiso de la Cuarta Transformación, los alcaldes y legisladores se comprometen a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; promover una auténtica democracia, fomentar y luchar a reducir las desigualdades entre los que más tienen y los que menos poseen, priorizando a los pobres.

También se comprometen a luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de género, contra la violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma de discriminación; gobernar con austeridad republicana y erradicar la corrupción y privilegios.