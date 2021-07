Aniquila Italia a España y va a Final en la Eurocopa

La escuadra Azzurra no deja de creer. Mantiene el invicto y ya solo está a la espera de su rival en el último juego de esta competencia

En tanda de penales, y con el dramatismo habitual de todo el torneo, Italia es finalista de la Euro.

De la depresión por no clasificar al Mundial 2018 a la alegría por disputar la última cita en Wembley en esta competencia europea.

Ya está el primer contendiente al título, el que se metió tras el 1-1 en tiempo regular (goles de Federico Chiesa y Álvaro Morata) y el posterior triunfo en los penales, 4-2, tanda en la que fallaron Dani Olmo y Morata.

Desde los once pasos, Locatelli no pudo contra el portero Unai Simón en el primer disparo.

Dani Olmo voló el balón, pese a ser el mejor jugador del partido. Belotti acertó; Gerard Moreno, también. Bonucci los emuló.

Thiago definió con clase. Bernardeschi la guardó al ángulo. Morata perdió contra Donnarumma. Jorginho marcó el 4-2 y mandó a los italianos al último partido de esta competencia.

Antes, en el tiempo regular, Italia pegó primero. En una verdadera clase de cómo iniciar una ofensiva, Federico Chiesa no perdonó y con un preciso disparo de derecha venció al guardameta Unai Simon, en una jugada que comenzó el portero Gianluigi Donnarumma al minuto 60.

La Roja no mostró esa contundencia que reflejó en los últimos partidos. De hecho, al 64′, Mikel Oyarzabal dejó ir la más clara, tras un centro de Koke que falló a la hora de rematar con la cabeza.

En el primer tiempo, España intentó con un disparo claro de Dani Olmo, a la altura del punto penal y en el que Donnarumma salvó a los italianos, así como en tiros desviados de Ferrán Torres y Mikel Oyarzabal. En el complemento fue Sergio Busquets estuvo a centímetros de igualar con un tiro desde la media luna.

Al 80′ llegó la genialidad. Dani Olmo tocó con sutileza entre varios italianos y dejo solo a Álvaro Morata, quien en el mano a mano no perdonó. Y eso que no lo querían.

En el tiempo extra fue España quien dominó y puso a sufrir en dos ocasiones a Donnarumma, mientras que Italia equilibró las acciones antes de los penales.

Italia espera a su rival en la Final, que saldrá del duelo entre Inglaterra o Dinamarca.

En la Euro 2012, España se coronó al golear 4-0 a Italia. Esta es la cuarta vez al hilo que se enfrentan en esta competencia.

En la última estampa, Italia dedicó el partido al lesionado Lorenzo Spinazzola. El equipo no deja de creer. Mantiene el invicto y ya solo está a la espera de su rival en el último juego de esta Euro.