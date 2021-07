Analizan pedir comprobante de vacuna contra Covid

El vicepresidente del organismo, Martín Zalazar Zazueta, dijo que al igual como ocurrirá en Sinaloa, se busca disminuir la incidencia de contagios por el virus

La Fecanaco Sonora no descarta que se pudiera solicitar a las personas el comprobante de vacunación contra el Covid-19, como se aplicará en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, que se encuentra en color rojo por la pandemia.

Martin Zalazar Zazueta, vicepresidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Sonora, consideró positiva está medida para ingresar a diversos lugares entre públicos y privados por el tema de salud.

Señaló que está medida que entrará en vigencia este fin de semana por parte del gobierno municipal de Mazatlán, está encaminada en detener la fuerte incidencia de contagios de Covid-19 en ese municipio y en todo el estado, ya que actualmente son la única entidad en el país que se encuentra en riesgo máximo por la pandemia.

“Esa ciudad es uno de los principales sitios turísticos de México y por eso se quiere proteger precisamente la salud de las personas que deberán comprobar si ya han sido vacunados contra la pandemia”, comentó.

En el caso de Sonora o de alguno de sus municipios en particular, dijo que hasta el momento no tienen información de que pudiera tomar una acción similar, pero en el hipotético caso que se pusiera ese tema sobre la mesa, tendría que discutirse con las autoridades de salud para llegar a acuerdos y no afectar la economía y salud de los ciudadanos.

Sin embargo, no descartan está posibilidad de que pueda aplicarse en la entidad, de comprobarse que tiene éxito en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.