Amplían los Suns su ventaja en las Finales de la NBA

El equipo de Phoenix ganan el segundo juego ante los Bucks de Milwaukee, por pizarra de 118-108

Los triples de los Suns mataron a los Bucks.

Phoenix venció anoche 118-108 a Milwaukee para colocarse 2-0 En las Finales de la NBA.

Un total de 20 triples metió Phoenix para borrar las aspiraciones de lo Bucks, que tuvo a un Giannis Antetokounmpo encendido, pues acabó con 42 puntos, mismos que no sirvieron de mucho, ya que el resto del equipo lució apagado y sin aspiraciones.

Los 20 triples de Phoenix son la segunda cifra más alta en la historia de las Finales. Solamente abajo de los 24 que metieron los Cavaliers de Cleveland en el Juego 4 de las Finales de 2017.

Los cinco titulares de Soles contribuyeron. Devin Booker metió 31 puntos, incluidos siete triples, apoyado por Mikal Bridges y Chris Paul que sumaron 27 y 23 unidades, respectivamente.

«Nosotros vamos a Milwaukee con la mentalidad que va 0-0, no nos confiamos, no sentimos que estamos cerca, tenemos que ir juego a juego», dijo el centro de Soles, Deandre Ayton, en referencia que están a dos triunfos solamente de coronarse.

«Booker está jugando con una gran mentalidad. Juega con la misma energía, con la misma intensidad en todo momento», dijo el coach de Soles, Monty Williams.

Por el otro lado, ningún otro jugador aparte de Giannis logró sumar más de 17 unidades. Khris Middleton falló mucho y solamente tuvo 11 puntos.

Un dato nada alentador para los Bucks, es que el 89 por ciento de los equipos que lograron irse arriba 2-0 en Finales acabaron siendo campeones.

La serie se trasladará a Wisconsin para celebrar el domingo el Juego 3 y el cuarto sería hasta el miércoles en la misma casa de los Bucks.