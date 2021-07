Ajustará el INE gasto para hacer consulta

La Corte notificó al Instituto Nacional Electoral (INE) que declaró infundada la controversia constitucional que presentó por no tener recursos asignados para la organización de la consulta popular que busca investigar a ex Presidentes, informó el Instituto.

Ante ello, el órgano electoral indicó en un comunicado que respetará y acatará la decisión de la Corte, por lo que reasignará recursos para organizar el ejercicio.

«El Instituto hará la Consulta Popular con los recursos con que cuenta para el ejercicio fiscal 2021, originariamente destinados a otras tareas», señaló.

Sin embargo, rechazó que como indica la resolución de la Primera Sala de la Corte, el organismo cuente con excedentes presupuestales para este año.

«La Primera Sala establece que el INE contó con excedentes presupuestales para el 2021. No fue así», señaló .

El árbitro detalló que para 2021 contó con un presupuesto de 26 mil 819 millones 801 mil 694 pesos, de los cuales 7 mil 226 millones fueron para el financiamiento público de los partidos políticos y gastos de campaña de candidaturas independientes.

«Por tanto, no hubo excedentes», reiteró.

El INE anunció recientemente que organizará la consulta popular del 1 de agosto en un proceso que prevé la instalación de alrededor de 50 mil mesas receptoras de los votos y un presupuesto de alrededor de mil 528 millones de pesos.

Asimismo, precisó algunas de las razones alegadas por el máximo tribunal del País, para desechar su controversia, entre ellas, que el organismo electoral no haya previsto en el presupuesto solicitado para el 2021 una partida etiquetada para la consulta.

«La SCJN establece que el INE debió prever en la solicitud de presupuesto para 2021 recursos adicionales para la realización de la Consulta. Sin embargo, el presupuesto del INE se elaboró y envió para su aprobación en agosto de 2020, mientras que la solicitud de Consulta Popular fue hecha por el Presidente de la República el 15 de septiembre de 2020 y el decreto para la convocatoria de la Consulta Popular se publicó el 28 de octubre», expuso,

Ante esas fechas, consideró «cronológicamente imposible» poder incluir una partida específica en la solicitud de presupuesto enviada al Congreso.

El organismo electoral describió también varias gestiones infructuosas a lo largo de los últimos meses, todas vinculadas con la solicitud de recursos adicionales ante distintas instancias para financiar el ejercicio del 1 de agosto.

Precisó que cuando se emitió la convocatoria de la consulta, hizo saber a Presidencia y a la Cámara de Diputados sobre la necesidad de más presupuesto, sin obtener respuesta.

Una vez que se aprobó su presupuesto 2021, con un recorte de 850 millones de pesos por parte de la Cámara baja, el INE recordó que interpuso un nuevo recurso ante la Corte, que no ha tenido respuesta.