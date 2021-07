Advierten por secuelas en jóvenes por Covid-19

Los jóvenes al igual que los adultos mayores pudieran quedar con secuelas en su salud tras padecer Covid-19, por lo que se hace un llamado a este grupo de la población a acatar las acciones contra contagios del virus, indicó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora comentó que el exhorto es a la responsabilidad social ya que actualmente, ante el aumento de contagios en la entidad, se deben de evitar las reuniones sociales y no reunirse con personas con quien no se conviva habitualmente para de esta manera cortar la trasmisión del virus.

Refirió que los síntomas más comunes reportados posterior a un episodio agudo de Covid-19 son fatiga y falta de aire, sin embargo, agregó, existen síntomas muy variados como dolor de articulaciones, dolor torácico, dolor de cabeza, cambios en el estado de ánimo, y muchas personas experimentan la falta de olfato y de gusto por varios meses después.

“Además de estos síntomas físicos, las personas con COVID-19, quedan con secuelas emocionales, y trastornos de ansiedad, que en muchas ocasiones requieren de valoración por psicología’’, agregó el secretario.

En cuanto a los síntomas que presentan los jóvenes al padecer la enfermedad, comentó Clausen Iberri, suelen ser los mismos que en personas de mayor edad; tos, fiebre, escurrimiento nasal, pérdida del gusto u olfato, malestar general, entre otros.

“En algunos jóvenes el cuadro suele ser muy leve y ellos considerarlo un cuadro gripal, lo que puede generar un riesgo para sus contactos por no tomarle importancia a la enfermedad”, recalcó.

Clausen Iberri reiteró el llamado a los jóvenes a seguir las recomendaciones que se han venido recordando desde que comenzó la pandemia, como lo son el lavado de manos, sana distancia, uso de cubrebocas y sobre todo, evitar aglomeraciones.