Adaptan actividades físicas a toda la comunidad estudiantil

“Especial Física Inclusiva” es una propuesta para atender a niñas, niños y jóvenes de educación básica con énfasis en la discapacidad y/o alguna condición como puede ser Trastornos del Espectro Autista (TEA) Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), manifestó Eris Ethel Cota Ríos.

La maestra de Educación Física del Centro de Atención Múltiple (CAME) 03 “Dr. Marco Aurelio Larios Ramos” explicó que la estrategia es que los alumnos tengan una mejor comprensión y puedan imitar las actividades que fueron adaptadas para que las realicen con más seguridad y confianza.

“Se trata de un reto porque adaptamos las actividades para niños con discapacidad cuyas características individuales, requieren de estrategias específicas. En lo tecnológico también porque implicó aprender a editar videos y el manejo de la cámara para realizar las tomas de video adecuadas”, dijo Eris Ethel Cota Ríos.

Agregó que se siente gratificada porque ha visto cómo algunos de sus alumnos al ver sus videos, gritan emocionados y vuelven a ver el video, otros nada más los ven y los ven y los vuelven a ver, pero con eso es suficiente para tener una retroalimentación.

“La estrategia fue pensada para que nuestros alumnos tengan una mejor comprensión, de tal manera que cada video o infografía se planifica para que las y los estudiantes imiten y desarrollen las actividades con más confianza y seguridad”, explicó Francisco Bustamante López, docente de Educación Física del CAME No. 15 Audición y Lenguaje “Lidia Cotaque Barrios”.

En cada video cápsula involucré a mi familia, abundó Bustamante López, para que me apoyaran en grabar el video, desde acomodar un espacio en casa, hasta ensayar el contenido.

Por su parte, la maestra Dolores Alicia Valle Bartolini, supervisora de la Zona 07 de Educación Especial Estatal, aseguró que para el ciclo escolar 2021-2022 continuarán esforzándose por seguir diseñando y proporcionando recursos audiovisuales útiles también, para personal de educación básica.

“Ha sido complejo pero muy satisfactorio porque hemos crecido como comunidad escolar, se han fortalecido aprendizajes y redes colaborativas. Estamos cerrando un ciclo escolar con la participación de integrantes de dos zonas de educación especial de cinco Centros de Educación Múltiple de Hermosillo (Zona 04 y 07 de Educación Especial Estatal) y con la participación de siete docentes de Educación Física y 2 de Educación Artística que atienden a alumnos en niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria”, expresó la supervisora Valle Bartolini.