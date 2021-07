Abre primera iglesia de Maradona en México

A unas pocas cuadras de un templo católico construido en la cima de una enorme pirámide precolombina en Puebla, se encuentra la primera Iglesia Maradoniana de México.

Desde el fin de semana, una imagen de Diego Maradona con sombrero charro da la bienvenida al templo de esta parodia de religión, creada en Argentina en 1998 por los admiradores del fallecido futbolista, y que se ha extendido a varios países del mundo, sumando más de medio millón de seguidores.

«Mi mamá y mi papá, que son católicos, dicen que es una locura», sostuvo Andrea Hernández, una futbolista de 22 años, al visitar el templo, adornado con pósters del astro del futbol, quien paseó su talento por clubes de España e Italia.

«Pero para nosotros, los que nos gusta el futbol, es algo muy bonito que Maradona pueda tener un reconocimiento así en México», agregó.

Detrás de Brasil, México es el segundo país del mundo que alberga a más fieles católicos, con casi 100 millones.

Maradona, fallecido en noviembre del año pasado poco después de haber celebrado su cumpleaños 60, alcanzó la gloria futbolística tras ganar el Mundial de México 1986, que lo coronó como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

También tuvo un paso como entrenador de futbol, al hacerse cargo de los Dorados de Sinaloa entre septiembre de 2018 y junio de 2019.

Dentro de la iglesia, creada en el Municipio San Andrés Cholula por el argentino nacionalizado mexicano Marcelo Buchet, se representa una parodia del viacrucis católico con fotos de Maradona desde su infancia hasta las más emblemáticas con el fallecido líder cubano Fidel Castro y el Papa Francisco.

«La gente está contenta porque tiene un lugar para opinar. No es como ir a otra iglesia, sentarte y escuchar», dijo Buchet, quien llegó a México hace 20 años. «He visto a gente llorar, tirarse al cuadro y rezar, me siento mejor de no ser el único loco».