Abolla Mazatlán corona al Cruz Azul

La Máquina arrancó la defensa de su título con una dolorosa derrota ayer en el Estadio Azteca, en cotejo por la Jornada 1 del Torneo Grita México A21

Cruz Azul arrancó la defensa de su título con una dolorosa derrota 2-0 ante Mazatlán, ayer en el Estadio Azteca, en cotejo por la Jornada 1 del Torneo Grita México A21.

A La Máquina le pesó tener hasta siete bajas, pero también le faltó intensidad, garra y buen futbol para abrir a un club sinaloense que se cerró atrás y supo golpear en el momento preciso.

Los celestes se hicieron pronto del balón y lo movieron a placer, pero no supieron llegar con claridad al arco de Nicolás Vikonis, luego que el Mazatlán, que estrenó DT en la figura de Beñat San José, metió línea de 5 atrás.

Fue hasta el 44′, tras una serie de rebotes en el área, cuando Nicolás Díaz aprovechó para rematar y abrir el marcador para el visitante.

El otro tanto del club sinaloense llegó al 66′, cuando Bryan Colula se barrió con hambre en el área para sacarle el balón a Julio César Domínguez, quien no hizo una buena cobertura, y luego metió remate potente a primer poste, tras asistencia de Brian Rubio.

Para entonces, los celestes habían tocado el arco constantemente, sin contundencia.

Apenas al 5′, Bryan Angulo intentó bombearle esférico a Vikonis pero el arquero adivinó.

Al 32′, un disparo de Guillermo «Pol» Fernández pasó por un lado, antes de que el argentino, al 57′, no supiera batir al portero pese a llegar sin marca.

Lo peor fue que, al 70′, «Pol» Fernández falló un penalti que le cometieron a Angulo, lo que generó la molestia de la afición celeste, que comenzó a abuchear a algunos elementos, como Walter Montoya o el propio Angulo.

Todavía Ignacio Rivero, al 72′, reventó el travesaño con un disparo a balón parado, pero eso fue todo.

La Máquina extrañó a su goleador Jonathan Rodríguez y a sus volantes Luis Romo, Orbelín Pineda y Roberto Alvarado, y hasta el liderazgo de Jesús Corona, por más que Andrés Gudiño, quien debutó en la Liga MX, cumplió bajo el arco.

También debutó como refuerzo celeste Luis «Quick» Mendoza, pero poco pudo hacer.

Cruz Azul arrancaba un torneo como campeón tras 23 años y medio pero sólo para presentarse con derrota en casa y ante su gente.