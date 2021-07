Abanderan a delegación olímpica mexicana en ceremonia encabezada por el Presidente de México

«Estoy seguro que van a crecerse ante la adversidad, van a salir adelante y vamos a obtener buenos resultados «, dijo Andrés Manuel López Obrador

Los deportistas mexicanos se crecen ante las adversidades y por eso tendrán buenos resultados en Tokio 2020 tras la pandemia por Covid-19 y otras vicisitudes que interfirieron en su preparación, aseguró esta lunes el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante el abanderamiento de la delegación mexicana que competirá en la cita japonesa.

«Por eso estoy seguro que ustedes van a crecerse ante la adversidad, van a salir adelante y vamos a obtener buenos resultados porque van representando a un pueblo con mucha historia, con mucha cultura, un pueblo de mujeres y de hombres luchones, que siempre han salido adelante frente a cualquier adversidad.

«Y así somos los mexicanos, perseverantes y sabemos enfrentar todos los desafíos, por eso estoy seguro de que van a seguir triunfando, no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie», aseguró el Mandatario.

Tras entregar el Lábaro Patrio a cada uno de los abanderados nacionales como ahora lo determina el COI, es decir la golfista Gaby López y el clavadista Rommel Pacheco, el jefe del Ejecutivo anunció además que todos los integrantes de la delegación, incluidos entrenadores y equipos multidisciplinarios, recibirán «una recompensa» a su regreso, misma que será mayor para aquellos que consigan medalla aunque no precisó montos.

«Aunque no es lo más importante quiero decirles que a su regreso nos vamos a reunir porque habrá una recompensa para todos los que acudieron a los Juegos y algo más para medallistas. Aunque la mejor recompensa es representar a México», dijo López Obrador en su alocución en el Pabellón de Pelotas del CNAR.

El oro de Río 2016 estuvo tasado en 3 millones de pesos, la plata en dos millones y el bronce en un millón de pesos.

La titular de la Conade, Ana Guevara, también emitió un discurso triunfalista en el que aseguró que a México «le irá excelentemente bien», sin embargo, no repitió su pronóstico de hace unos meses cuando auguró 10 medallas en los escenarios japoneses.

Unos 40 deportistas de los 162 que integran el equipo olímpico mexicano estuvieron en la ceremonia.

La gimnasta rítmica Rut Castillo habló a nombre de los deportistas y aseguró que todos darán su mejor esfuerzo en unos Olímpicos que serán únicos.