“Yo comí primero en la mesa”, Lupillo Rivera responde a Christian Nodal

El cantante Lupillo Rivera respondió a Christian Nodal, que en días recientes se pronunció sobre la decisión del primero de taparse un tatuaje que tenía de Belinda.

Pues no sé, cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco’, con su cuerpo, perdón”, expresó el joven artista en conferencia de prensa.

“A mí me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz y lo importante es que el señor esté feliz”, agregó.

Días después llegó la respuesta de Lupillo Rivera a modo de video, en el que su prometida se le acerca para comentarle sobre lo dicho por Nodal.

Me mandaron este video que según el Nodal te dijo puerco, mira chécalo”, dice la pareja de Rivera, y le muestra la grabación.

“No hay pedo, hombre, ese bato y yo ya sabemos que yo comí primero en la mesa”, expresó el cantante en el video.

En redes sociales, los usuarios enfrentaron a Nodal con Lupillo Rivera. Otras personas tacharon al intérprete de ‘El Moreño’ de machista por el comentario sobre Belinda.

Recientemente, Rivera desató polémica por tapar el tatuaje que tiene en su brazo izquierdo de Belinda.

El cantante aseguró que esta decisión la tomó por respeto a su actual pareja, Giselle Soto.

Esta acción ocurre también cuando recientemente Christian Nodal anunció su compromiso con Belinda.

Desperté con este mensaje directo para mí… motivación al 1000… ADIÓS a las pestes de tu vida… sigo adelante les guste o no… puro pa’delante”, escribió el cantante en una segunda publicación tras las críticas que recibió.

El video de Rivera provocó además una ola de memes en redes sociales, con usuarios burlándose principalmente del diseño elegido para tapar el tatuaje. Otros se preguntaron por qué no usó láser para retirarlo.

Con información de López-Dóriga Digital