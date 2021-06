Visualizan despegue de Julio Urías

Julio Urías está mostrando su versión de lujo en las Grandes Ligas.

El pitcher mexicano vive su mejor temporada como abridor en seis campañas con los Dodgers de Los Ángeles, con números que lo colocan entre los grandes lanzadores tricolores de las Mayores.

«Tiene el talento, sólo era cuestión de madurez, de sentirse, de creértela, desde que fue a Grandes Ligas llegó con altas expectativas y de lo poco que conozco a Urías se me hace un tanto humilde y esa misma humildad a veces no le permite representar lo que en realidad es», aseguró en entrevista Rodrigo López, ex pítcher nacional en la MLB.

«Después de estos años que ha tenido en Grandes Ligas por fin se siente ‘caballo’, que ya empieza a ser él mismo, antes creo que era la situación de querer complacer a todo lo que decían sus coaches, lo que le decían qué hacer y no era él mismo».

López recordó que en la temporada pasada Urías perdió su puesto en la rotación, además de no ser constante en años anteriores con los angelinos.

Tras su penúltima salida (23 de mayo), el sinaloense se convirtió en el quinto abridor mexicano con 7 ganados o más en sus primeras 10 aperturas, además tuvo el segundo mejor porcentaje de triunfos con .871, sólo por debajo de Fernando Valenzuela.

«Ya se siente él mismo y por lo que sé, está empezando a tirar un pitcheo rompiente que antes le dijeron que no lo tirara, sé que hubo un ajuste ahí y ahorita ya lo siento como un Julio más maduro que está siendo él mismo, que ya no está tratando de complacer ni al mánager, ni al coach, ni a la directiva», comentó López.

«Cuando tú estás con esa seguridad, tranquilidad y convicción, vemos los resultados, controlas a los bateadores muy fácilmente y se ve en la presencia en la loma, te proyecta seguridad y todo eso ha venido a explotar en este temporada».

– ¿Hasta dónde puede llegar Urías?

De inicio a un Juego de Estrellas, a lo mejor está en la mira de los equipos, no lo dudo que vaya a ir, el mánager es Dave Roberts, no sé si abrir un juego, pero tiene esas posibilidades. Otra, de llegar a ganar 20 juegos en las Grandes Ligas y una de las máximas sería competir para un premio Cy Young, que ahorita está complicado, pero a lo mejor puede ganar votos.

Y no está (de más) de que se pudiera convertir en el pítcher mejor pagado nacido en México, creo que Julio de la manera que sigue pitcheando y se mantiene sano podría estar registrando hasta un contrato de 200 millones de dólares.