Vinculan a proceso a ex gobernador de Nayarit

El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue vinculado a proceso por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero.

En la audiencia realizada este sábado, el juez dio un plazo de cuatro meses a la Fiscalía General de la República (FGR) para la investigación complementaria.

El juzgado también ratificó la prisión preventiva justificada en contra del priista, por lo que permanecerá internada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Tepic, «El Rincón».

Sin embargo, su hija Lidy Alejandra Sandoval no fue vinculada a proceso, por lo que le será retirado el brazalete electrónico que le fue colocado el pasado 7 de junio.

El caso corresponde a una investigación federal relacionada con la adquisición de propiedades con recursos presuntamente ilícitos, y su relación con el ex Fiscal estatal, Édgar Veytia, preso en Estados Unidos por narcotráfico.

Sandoval, de 51 años de edad y quien fue Gobernador entre 2011 y 2017, fue acusado en mayo de 2019 por el Gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Beltrán Leyva.

Roberto y su hija Lidy Alejandra fueron detenidos el pasado domingo 6 de junio en Linares, Nuevo León.