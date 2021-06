‘Un Lugar en Silencio 2’: la cinta más exitosa durante la pandemia

La película de terror, superó los 100 millones de dólares en ventas de boletos en Estados Unidos

El filme de horror Un Lugar en Silencio Parte II, de John Krasinski, ha roto un curioso récord de taquilla, según informó el portal de Variety.

La película de ParamountPictures es la primera de la era de la pandemia en superar los 100 millones de dólares en ventas de boletos en Estados Unidos. Durante este fin de semana, la cinta generó 108 millones en la taquilla local y otros 80 millones a nivel internacional.

Dirigida por Krasinski y protagonizada por su esposa Emily Blunt, la película eclipsó esta marca en apenas 15 días. Recaudar 100 millones de dólares en taquilla no sería una hazaña particularmente notable antes de la Covid-19, pero la venta de entradas a los cines aún no se ha recuperado del todo.

El blockbuster de Warner Bros. Godzilla vs. Kong, que se estrenó simultáneamente en HBO Max en abril, también está por alcanzar ese punto de referencia, con ventas de boletos en Estados Unidos, hasta el momento, de 99.6 millones, aunque cada vez se esfuma más la euforia de la gente por verla.

Un Lugar en Silencio Parte II fue el primer éxito de taquilla en meses que se proyecta exclusivamente en cines. Después de 45 días en la pantalla grande, aterrizará en el nuevo servicio de streamingParamount+.

La película debutó durante el Día de los Caídos en EU con un récord en la pandemia de 48 millones de dólares y recaudó la impresionante cantidad de 58 millones en sus primeros cinco días de estreno. La primera película, que terminó su corrida comercial con 340 millones a nivel mundial, costó 17 millones para producir.

La secuela se centra en la familia Abbott mientras continúan viviendo en silencio para esconderse de las criaturas que cazan a través del sonido. MillicentSimmonds, Cillian Murphy y Noah Jupe coprotagonizan la cinta.