Tiene Miguel Herrera su primer reto desde su llega a los Tigres

«El Piojo» asumió el mando de la dirección técnica en el club regiomontano y pidió la libertad para determinar qué extranjero deberá de salir de la institución universitaria

Miguel Herrera asumió el mando de forma oficial del equipo de Tigres y ya tiene en manos una decisión grande, elegir qué extranjero por regla tendrá que partir del club.

El ‘Piojo’ confirmó la salida de Julián Quiñones y con ello sobra un cupo de jugadores no nacidos en México, mismo que deberá reducirse de 11 a 10, siendo Leo Fernández el más señalado a marcharse, decisión que será tomada durante la pretemporada.

Déjenme a mí la decisión del extranjero y demás, eso ya lo diré, así es esta chamba, ya traemos a siete jóvenes de la cantera que van a ir a la pretemporada y también, mañana hablaré con ellos de la importancia que tienen para levantar al grupo, apretar su actitud de joven, de ejercer y hoy se les está dando la posibilidad. a quien di de baja a nadie, no he dado de baja a nadie y lo de Quiñones desde que llegué aquí ya no estaba, no me lo achaquen, no tuve nada que ver yo», confesó.

Julián se marchó al Atlas en calidad de préstamo por un año, mientras Fernández está en la mira del Toluca, equipo que mantiene aún negociaciones avanzadas con los norteños.

Por otra parte, pocos son los días que faltan para que el refuerzo estrella de Tigres, Florian Thauvin, llegue a tierras regias y se ponga a tiempo para la pretemporada felina, sin embargo, ni su cartel ni experiencia le garantiza la titularidad en la plantilla auriazul, así lo dejó en claro Miguel Herrera.

Es una contratación importante, pero ningún jugador se llame como se llame le puedes garantizar ser titular sin antes conocerle, Florian como dices es campeón del mundo, tiene la carrera de ventaja y le cuesta a la institución, pero la competencia va a estar», reiteró.

El campeón del mundo en Rusia 2018 arribará a Monterrey el jueves por la noche para ser presentado ante la afición un día más tarde en punto de las 18:00 horas. De inmediato viajará para reportarse a las órdenes de Herrera en la Riviera Maya en el inicio de los trabajos en playa.