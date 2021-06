Solicitan reapertura de guarderías del Imss

Indican que son más de 10 mil niños no cuentan con el servicio de guardería, ocho mil 500 no tienen donde dejar a sus hijos, cinco mil mamás han tenido que dejar sus empleos y 800 trabajadoras han perdido sus empleos.

Un grupo de trabajadoras y madres de familia se manifestaron este jueves frente a Palacio de Gobierno para exigir la reapertura de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, a poco más de un año de permanecer cerradas por la pandemia del Covid-19.

Señalaron que son más de 10 mil niños en Sonora los que no cuentan con el servicio de guardería, ocho mil 500 padres de familia que no tienen donde dejar a sus hijos, más de cinco mil mamás que han tenido que dejar sus empleos porque no tienen quién les cuide a sus hijos, y aproximadamente 800 trabajadoras de este esquema que han perdido sus empleos.

Claudia Urías, madre usuaria y trabajadora de guardería, manifestó que cada vez son menos los niños que tienen registrados en guarderías debido a esta situación y muchos padres de familia han tenido que dejar a sus hijos con personas que no están capacitadas para cuidarlos; lo que ha derivado también en el recorte de más del 50 por ciento del personal en Hermosillo.

Explicó que el Imss no tiene en problema en abrir las guarderías, pero el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud no ha emitido la aprobación y publicación en el Boletín Oficial, para que empiecen a operar nuevamente.

“Las guarderías se encuentran en serio peligro de extinción, la pregunta de nosotros como padres de familia es –¿En dónde vamos a dejar a nuestros hijos?– Necesitamos que nos escuchen y abran las guarderías, las trabajadoras también necesitamos los trabajos y que no desaparezcan las guarderías.

«Las estancias infantiles particulares se encuentran abiertas desde el año pasado y las del IMSS todas están en condiciones para abrirse, está el personal vacunado al 100 por ciento, y capacitado con los protocolos de la Secretaría de Salud y del Imss”, dijo.

¿Que están esperando para abrir las guarderías? cuestionó.

Por lo tanto, hicieron el llamado a la gobernadora Claudia Pavlovich a la reapertura inmediata de las guarderías que es un derecho de los niños y niñas contar con un lugar seguro donde crezcan y se desarrollen sanamente como lo son estos espacios.