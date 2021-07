Que “no trae telarañas” Durazo

Llaman a firmar carta por la 4T

Piden abuelos el poder empacar

Mete presión “Abre Mi Escuela”

Que “no trae telarañas” Durazo…Y una vez pasada toda la parafernalia del acto del pasado martes, en el que se instalara la Comisión de Transición del Proceso de Entrega-Recepción del Gobierno del Estado, encabezado por la “Gober”, Claudia Pavlovich Arellano, y el Gobernador Electo, Alfonso Durazo, quedó en claro que se hará de manera aterciopelada, y sin andar buscando fantasmas, o nada que se le parezca. ¡Órale!

Porque si bien Durazo Montaño apuntilló que no es una revisión administrativa de mero trámite, sino que verdaderamente es un paso importante, para conocer la condiciónfinanciera que guarda la administración estatal, pero precisando que no se tratará de “un ajuste de cuentas”, y que por el contrario será de manera institucional, y sin cuestionamientos o dudas sobre el desempeño de quienes sirven a las instancias. ¡Qué tal!

Tan es así que el virtual gobernante emanado de Morena, que habrá de tomar posesión el venidero 13 de septiembre, de entrada adelantó que no hay ninguna preocupación particular que amerite especial atención, en lo referente a la preparación para ese pase de estafeta, con todo y que habrán de evaluar los asuntos urgentes, como son los que tienen que ver con las finanzas que se afectaron principalmente en la pandemia. ¡Mínimo!

De ahí que con todas sus letras Francisco Alfonso dijera: “Creo que no debemos especular, primero que se reciba la información, si en el proceso se registraran eventuales irregularidades tendría que hacerse de conocimiento de la autoridad correspondiente, recuerden que no somos autoridad para juzgar, somos autoridad para recibir”, con lo que denotó el no “traer telarañas en la cabeza”, o una predisposición. ¡Zaz!

Al contrario se mostró partidario de darle paso a la buena disposición y coordinación entre la gestión saliente y entrante, con el propósito de impulsar un cambio gubernamental por demás institucional, y con un ánimo colaborativo y de armonía, y que es lo que le agradeciera a Pavlovich Arellano y los integrantes de su Gabinete ampliado que ahí estuvieron presentes, para que todo llegue a buen puerto. ¡De ese pelo!

Así que lejos de fijaciones y de andar “viendo por el espejo retrovisor”, lo que es Durazo está mirado pa´ delante, y con ese fin es que ya manejara que serán cuatro prioridadeslas que analizarán mediante esa entregada, como parte de la responsabilidad que presidirá, y que están relacionadas con las finanzas públicas, salud, economía y seguridad, que son las áreas de las que emanan las necesidades más sentidas. ¿Qué no?

Luego entonces y para facilitarle las cosas, es que Claudia designaracuatro coordinaciones generales, donde el de la Contraloría, Miguel Ángel Murillo, se encargará de todo lo relativo a los sistemas de las dependencias; en tanto que Juan Ángel Castillo, el secretario de Gobierno, verá lo tocante a la agenda política, jurídica y de seguridad pública; y Raúl Navarro, el titular de Hacienda, lo concerniente a las finanzas.

Mientras que Epifanio Salido Pavlovich, el Jefe de la Oficina del Ejecutivo, coordinará lo relacionado a la acción de gobierno, cumplimiento de compromisos, Plan Estatal de Desarrollo y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, además de que hará la función de promotor de ambos equipos, con la finalidad de garantizar que las agendas de las reuniones se realicen con puntualidad ydisposición, para que haya una conformidad.

Llaman a firmar carta por la 4T…A propósito de Alfonso Durazo Montaño, el candidato triunfador, resulta que ayer “jaló” a los alcaldes, diputados federales y estatales electos de la coalición queMorena formará en el anterior proceso electoral con los del partido del Trabajo, Verde y Nueva Alianza, para que firmaran una carta compromiso con la “Cuarta Transformación” (4T) y no se le salgan del guacal. ¡Tómala!

Eso por ya haber el antecedente, de que en el pasado reciente muchos de los actuales “presimunes” que ya van de salida, se condujeron como “chinos, y chinas libres”, o en base a sus intereses, y no el de los ciudadanos, que es lo que muy seguramente Alfonso quiere evitar, para que no olviden los compromisos de campaña que hicieron, y que es por lo que las mayorías les otorgaron el voto en las urnas. ¡Ni más ni menos!

Y como para que todos estén en la misma sintonía, y después no digan que no sabían, es que a esa “leída de cartilla” también convocaron a los paladines de esos institutos políticos, por lo que por ahí estuvo el morenistade Adolfo Salazar Razo; Omar del Valle Colosio, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Jesús Javier Ceballos Corral, de Nueva Alianza (Panal); y Ramón Ángel Flores del Partido del Trabajo (PT).

Por lo que ahora sí que Durazo a todos les hizo un llamado de viva voz, al dejarles muy en claro que: “Vamos a gobernar para todos y todas los sonorenses por igual, por el bien de todos, pero primero de los olvidados, pero primero de los más necesitados, pero primero por los pobres, y no es un eslogan de campaña, es una necesidad, porque si las cosas van bien abajo, van bien arriba”, de ahí que sobre aviso no habrá engaño.

Pero por si eso fuera poco todavía les dijo que no hicieran concesiones con el recurso de la ciudadanía, por estar de por medio su palabra, tanto así que les señalara que: “No venimos a ser un gobierno más, venimos a ser el mejor gobierno en la historia de Sonora y para lograrlo ocupamos gente comprometida en sus municipios”, casi casi diciendo que no como la mayoría de los que ahorita están en funciones. ¡Vóitelas!

Piden abuelos el poder empacar…Quien vaya que se quedó muy fuera de la realidad, es Virgilio Arteaga, el dirigente de la organización Abuelos Trabajando por Sonora, por el ¡S.O.S! que está lanzando para que los diversos supermercados que hay en la Entidad no discriminen a los adultos mayores que ya fueron vacunados contra el Covid-19 y les permitan trabajar en el área de empacadores. ¡De ese tamaño!

Y es que al margen de que Arteaga González ventilara, que a nivel nacional ya están surgiendo manifestaciones por parte de miles de doños para denunciar que no les dan la oportunidad de laborar en ciertas cadenas de súpers, aun cuando ya cuenten con el esquema completo de vacunación, la verdad es que en el Estado ya ni siquiera están utilizando las bolsas de plástico en las que antes empacaban “el mandado”.

Toda vez que en el lapso en que más cundiera el coronavirus, o en ese ínter, lo que son los diputados locales aprobaron una reforma para prohibirles a esos centros comerciales el usar ese bolserío de plástico para el empacado, dizque por la contaminación ecológica que provocan, de ahí que ahora a la clientela les están ofreciendo en venta unos bolsones que es reutilizables, pero de los que casi nadie está comprando. ¡Glúp!!

Es por eso que aunque los también llamados “cerillitos” de edad avanzada son necesarios, por como se ha demostrado que hacen falta para esa actividad que realizan en las cajas, pero la cuestión es que ahora ya no tienen manera de cómo llevarla a cabo, por y no haber en que empacar los productos que la gente adquiere en esas tiendas, por lo que así está el dilema en torno a esa exigencia que está haciendo don Virgilio. ¡Ups!

Al ya no sólo tratarse de si es por protección a su salud, el que no quieran exponerlos a que “pesquen” ese virus, o de si tienen un convenio con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), para que esos changarros empleen a personas de más de 60 años, sino el de que ya no existen las condiciones para quelleven a caboesas empacadas, las cuales no realizan desde hace más de 15 meses por ese mal letal.

Mete presión “Abre Mi Escuela”…Los que siguen sin quitar el dedo del renglón, son los promotores del movimiento “Abre Mi Escuela”, y para prueba está el que no están perdiendo oportunidad para darse a notar, y casi cayendo en la agitación, como en esta ocasión en que se hicieron presentes, previo al evento de instalación Comisión de Transición del Proceso de Entrega-Recepción del Gobierno estatal. ¿Cómo ven?

Ya que ahora se apostaron en las afueras de Palacio para esperar la llegada de Alfonso Durazo, quien ganó las elecciones a gobernador del 6 de junio, y a quien interceptaron a la entrada para entregarle un escrito en el que le solicitan que las escuelas sean consideradas actividades esenciales, en aras de que reanuden las clases presenciales, las cuales están suspendidas por lo de la contingencia sanitaria a raíz del Covid. ¡Ajá!

En lo que es una petición que esta vez hicieran por medio de BernardethBonafoux, que es integrante de los impulsores de esa cruzada, aunque la que aparece como cabecilla principal es InnanLagarda, pero que ahora brilló, pero por su ausencia, al no hacer acto de presencia, de ahí que mandaran a unas supuestas madres de familia, aunque dicen que es personal de los colegios particulares por los que están abogando. ¡Palos!

A ese grado está llegando la pedidera que se cargan, con toda la negra intención de que se modifique el decreto estatal que hay sobre las actividades consideradas como prioritarias durante esa emergencia de salud, tanto en riesgo medio y alto, para que eso permita incluir a los planteles del sector público y privado, a partir de una presunta necesidad de los estudiantes, que más bien es de los dueños de esos centros escolares. ¡Ñácas!

Aunque es de entenderse que ya estén cayendo en esa desesperación, por dé a cómo se les ha venido abajo la matrícula por la alta deserción que han tenido, y en parte porque que han seguido cobrando como si el alumnado asistiera, de ahí por qué se opongan a que sólo en color verde pueda acudirse a las aulas, al proponer que también sea posible hacerlo en amarillo y naranja, por nomás importarles su interé$ económico.

No en balde es que hasta los diputados locales, Miroslava Luján, Francisco Duarte Flores y Jesús Montes Piña, ya la pusieran punto malo a esa propuesta, por considerar que no vela por la salud del estudiantado.

