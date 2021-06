Politizan a los niños con cáncer

Destapa colaboradores Durazo

Al alza la violencia entre yaquis

Designan a un equipo ciudadano

Politizan a los niños con cáncer…Yotra vez ¡todos se han ido contra él!, es decir, contra Hugo López-Gatell, el polémico subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en el País, por ahora haber demostrado no tener abuela ni madre, debido a lo miserable que consideraran que se viera, por ligar o comparar el desabasto de medicamentos para niños con cáncer con un intento de golpe de Estado. ¡Palos!

De ese tamaño estuvo la barrabasada y sin anestesia en la que incurriera el también vocero contra la mal manejada pandemia de Covid-19, durante una entrevista que le hicieran en el programa Chamuco TV de la UNAM, al salir conque que una red corrupta utiliza esa grave enfermedad para “sacar partido”, según él por la forma en que grupos de interés económico, político y empresarial lucran con el dolor humano. ¡Zaz!

A ese grado es como una vez más López-Gatell Ramírez se fuera de paso, y de lengua, pero ahora al extremo, y con un tema que es de lo más sensible, por ser de vida o muerte, con la intención de pretender desvirtuar la realidad, ante la falta de capacidad que han mostrado para solucionar esa carencia de medicinas oncológicas, derivado de que hoy en día no hay, y es por eso de las reiteradas exigencias. ¡De ese pelo!

No en balde es que a López-Gatell, o al también llamado “Gato-ell”, de ruin e inhumando no lo han bajado, y no es para menos, por ser real la falta de ese tipo de tratamientos para los pequeños que están en peligro de morir, y todo por una mala estrategia de compra, pero a la clásica se están yendo por la fácil, a la hora de querer politizar esa deficiencia, de la que igual todavía están culpando a los del pasado. ¡Así el cinismo!

Y es que entrada con lo primero que “le están poniendo en dedo” en la llaga al insensible funcionario, es que ni siquiera se ha sentado a platicar para conocer de viva voz esas necesidades y demandas, y que son las que han provocado esas manifestaciones, y de las que Sonora no ha estado exenta, por aquí igualmente existir esa grave problemática de salud, principalmente en Obregón, que es donde más “se han levantado en armas”.

Sin embargo y como siempre pasa cada vez que “la riegan”, lo que es Hugo ya ayer reviró que los medios de comunicación son los que distorsionaron sus dichos, o aberrantes declaraciones, que son de esas que no tienen nombre, por la bajeza de las mismas, pero la cuestión es que podrá decir misa, pero lo único cierto es que sus vociferadas quedaron grabadas y para la historia, lo que pinta de cuerpo entero la clase de calaña que es.

Pero por más que Hugo se haga pato, al estilo de su homónimo de la famosa caricatura que se llama igual, pero lo dicho, dicho está, a la hora en que tratara de minimizar ese movimiento, al manejar que sólo son una veintena de papás los inconformes, cuando el 10% de las personas afectadas por ese letal mal son infantes, de ahí que para hoy en la mañana estén convocando a un bloqueoen el Aeropuerto de la Ciudad de México.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Destapa colaboradores Durazo…Como lo prometido es deuda, es que ayer se acabara la espera, luego de que a media mañana se concretarala instalación de la Comisión Mixta para lo que será el proceso de entrega-recepción, entre la gobernadora saliente, Claudia Pavlovich Arellano, y el Mandatario Electo, Alfonso Durazo Montaño, para lo cual por fin destaparon a quienes conforman sus respectivos equipos. ¡De ese vuelo!

En lo que es un acto protocolario celebrado en Palacio de Gobierno, y con el que finalmente se despejaron las incógnitas que había, tocante a quienes nombrarían paraese cambio de estafeta gubernamental, pero radicando el interés en los que están en vísperas de entrar, porque como ya se adelantara que algunos de ellos habrán de quedarse para pasar a formar parte de la nueva administración con la marca de Morena. ¡Órale!

Más menos así se dio esa ceremonia en los mejores términos, tan es así que se vale resaltar que Durazo incluso reconoció la disposición y actitud institucional de Claudia, para facilitar que el relevo sea en orden y transparente, mismo que deberá quedar concluido antes de que tenga lugar la toma de protesta, proyectada para el próximo 1 de septiembre, de ahí que en ese ínter todo deberá quedar bien cuadrado. ¿Cómo ven?

Aunque por encima de la misión que tendrán a quienes le tocará esa revisión, a continuación se detalla a los designados para esa labor, en su mayoría no muy conocidos, como un Francisco Acuña Méndez, que recibirá el área de Gobierno; Guillermo Lagarda la Secretaría de Hacienda; Rodolfo Castro Valdez la Oficina del Ejecutivo; Francisco Vázquez la Secretaría Técnica; y Gilberto Landeros, la Secretaría de Seguridad Pública.

Además están Elisa Ullón en la Secretaría de Consejería Jurídica; Guillermo Noriega verá lo de la Secretaría de la Contraloría; Olga Armida Grijalva en la Secretaría del Trabajo; Álvaro Bracamontes en la Secretaría de Educación y Cultura; José Luis Alomía en la Secretaría de Salud; María Dolores del Río en Sedesson; Zulema Guadalupe Boneo en la Secretaría de Economía; y Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza en Sagarpha.

Por el estilo está Jesús Acuña, al que le tocará analizar lo del Isssteson; a Paulina Ocaña la dirección de Telemax y Radio Sonora; Rebeca Valenzuela Álvarez en lo relacionado con el Instituto de la Juventud; Jesús Valencia será asesor del nuevo “Gober”; y lo que es Omar del Valle de Colosio fungirá como el coordinador general, por lo que esos son los nominados, de lo que son pocos con experiencia en el servicio público.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Al alza la violencia entre yaquis…Vaya que la que sigue estando muy rara, es la violencia que ha ido al alza entre los pueblos yaquis, y para evidencia está el que a pesar de los operativos policiales que se han implementado, ahora le quemaron la casa al gobernador de Loma de Guamúchil, Juan Valdez, de 88 años de edad, después de que semanas atrás también mataran a su hijo, quien era el jefe de la Guardia Tradicional.

En lo que es un enésimo atentado que demuestra que así “de caliente se ha puesto la cosa” al interior de esa de por sí cuestionada etnia, si se toma en cuenta que en los meses recientes por el estilo han asesinado a varios líderes de esa tribu, entre ellos Tomás Rojo Valencia y Luis Urbano Rodríguez, lo que supondría que ese territorio ahorita debería estar blindando por las fuerzas de “seguridad”, pero al parecer no es así. ¡Tómala!

Al únicamente así interpretarse el que con total impunidad y a plena luz del día, el pasado domingo, como a eso de las 11:00 horas, hubieran incendiando la vivienda de la citada “autoridad” tribal, luego de que sujetos desconocidos arribaran al lugar y le prendieran fuego, sin importar que hubiera gente dentro, lo que causó pérdidas materiales, pero sin que afortunadamente se registraran víctimas fatales. ¡Pácatelas!

De ahí que ante lo alevoso y burdo del nuevo ataque, es que se saca por conclusión que los agraviados pudieron ver quienes son los que cometieron esa atrocidad, aunado a que si se analiza que tuvo como blanco a un gobernante de ese grupo étnico, eso habla de que también debe estar de por medio la disputa del poder que ostentan, muy seguramente que para dejar hacer y deshacer a quienes no precisamente andan en buenos pasos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Designan a equipo ciudadano…Quien sí que ha seguido haciendo valedera la expresión de que ¡no hay tiempo que perder!, es el Alcalde Electo de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán, de la alianza “Va por Sonora”, conformada por PAN-PRI-PRD, y para prueba está el que ya ventilara a lo que será suEquipo Ciudadano de Transición, para focalizar las prioridades más inmediatas que enfrentan los hermosillenses.

Con esa meta quien coordinará la mesa de Infraestructura de la Ciudad será Alfonso Reina Villegas; mientras que en la de Seguridad Pública estará Félix Tonella Platt; en tanto que la de Finanzas Municipales la operará Alberto Haaz Díaz; la de Servicios Públicos María Hortensia Galaz Ruiz; Transparencia y Rendición de Cuentas, Irma Laura Murillo Lozoya; y Reactivación Económica con Silvia Álvarez Amaya. ¡Así el dato!

Pues en base a la visión que trae Astiazarán Gutiérrez, no puede llegarse a aprender, como tampoco a justificarse de que no se pueden hacer las cosas, de ahí que con ese ejercicio buscan aprovechar la experiencia que cada uno de ellos tiene en sus áreas, para pedirles que ayuden a ver ¡el cómo sí! es posible resolver las problemáticas más sentidas de la ciudadanía, a partir de elaborar un plan de acción. ¡Ni más ni menos!

Casi por nada es que el también ex “Presimun” de Guaymas y ex diputado externara sus esperanzas, de que con la adhesión de esos perfiles ciudadanos arrancará el trabajo para hacer de esta Capital una ciudad inteligente y mejor conectada, con servicios más eficientes, así como ahorros de energía, mejora regulatoria, y a la par fomentando la cultura, deporte, y actividades familiares, para que haya un antes y un después.

Así estará el reto para Reina Villegas, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); y TonellaPlatt que es integrante del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de esta “Capirucha”; como para Haaz Díaz que preside el Instituto Sonorense de Administración Pública (ISAP); y Galaz Ruiz, que encabeza la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas. ¡De ese nivel!

Completan el cuadro Murillo Lozoya, que es presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; y Álvarez Amaya, la de la Canacintra local, que son los que apoyarán a Astiazarán a preparar el terreno, y a quien por cierto ayer vino a darle un espaldarazo el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, al reiterar que lo seguirán defendiendo en los tribunales electorales, por su triunfo estar impugnado.

Correo electrónico: [email protected]