Da IMSS luz verde a guarderías…Y después de la “luz verde” que se diera en la pasada sesión del Consejo Estatal de Salud, los que no la pensaron dos veces para reabrir sus 71 guarderías que estaban cerradas por lo del Covid-19 son los del IMSS, según lo anunciado por la delegada, María de Lourdes Díaz, luego de que a cada institución le dieran la opción para reaperturar, por lo que ellos ya lo harán el “juebebes”. ¡Órale!

Con todo y que Díaz Espinosa aclarara, que a partir de pasado mañana, o del venidero 1 de julio, serán los padres quienes decidan si llevan o no a sus hijos a esas estancias infantiles, tanto de prestación directa, e indirecta, como parte de los beneficios que tienen como derechohabientes, y es que a pesar de que ha habido una exigencia para que vuelvan a operar, pero habrá quienes prefieran seguir resguardando a sus vástagos.

Sin embargo lo que es la doctora María Lourdes precisó, que lo que es el personal de esos albergues ya se encuentra vacunado contra el coronavirus, así como capacitado y listo para recibir a los niños, como dando a entender que ya solamente estaban a la espera de la aprobación de las instancias sanitarias que regulan el comportamiento de la pandemia en cuestión, y obviamente que cumpliendo con los protocolos de rigor.

Para el caso adelantan que esos establecimientos tendrán un aforo del 75% de su capacidad, es decir, de 12 mil menores registrados, calculan que recibirán a unos ocho mil; en tanto que las actividades se llevarán a cabo con horarios escalonados, con el uso obligatorio de cubrebocas y filtros de sanidad en las entradas; además de la colocación de tapetes desinfectantes, aplicación de gel y todo lo demás. ¡De ese pelo!

Así que con esas reservas, pero de esa forma le estarán dando respuesta a la exigencia que había de los papás, para que las abrieran de nuevo, después de que “se las vieran negras”, derivado de que ya tenían más de un año cerradas por la aparición de la epidemia, de ahí que en ese tiempo le han estado batallando para buscar donde dejarlos, y poder seguir trabajando, al punto de que muchos tuvieron que renunciar. ¡Zaz!

Mientras que a la par afloró que al personal de esos centros de cuidado de infantes se les pagaba un sueldo mínimo, pero condicionado a que hacían como que trabajaban 15 días, porque la otra quincena que descansaban no se la liquidaban, para así compensar el salario para todas, y de esa manera poder mantener la plantilla de trabajadores, aun y cuando no estuvieran laborando, por lo que sí que “hacían milagros”. ¡Glúp!

No obstante que por todavía estar latente el peligro de contagios, y sobre todo hoy más que nunca, por estarse en color naranja en los principales municipios como Hermosillo, y con la posibilidad de que Sonora también pase del amarillo a esa coloración de alto riesgo, es que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantendrá la vigilancia epidemiológica en esos lugares, a fin de detectar probable infectados. ¿Cómo ven?

¿“Sale por piernas” Comisario?…Finalmente se confirmó el run run que circulara el fin de semana, tocante a la sorpresiva “tirada de toalla” del hoy ex Comisario General de la Policía de Hermosillo, el militar retirado de Gilberto Landeros Briseño, luego de que ayer el Cabildo le aprobara su solicitud de licencia por 78 días, entrando al relevo en calidad de interino, Jesús Alonso Durón Montaño. ¡De ese tamaño!

En esos términos consideran que estuvo “la salida por piernas” del tildado de gris de Landeros Briseño, si se parte de que ya el 13 de septiembre de enfrente concluye el actual trienio al que pertenecía, lo que deja entrever que está dejando el cargo para ya no volver, quedando en su lugar un cuadro al que han traído como “el caldito de la madeja”, cual es el caso de Durón, por como lo han estado moviendo de puesto en puesto.

No en balde es que los asegunes no se hayan hecho esperar, en torno a la repentina renunciada de don Gilberto, por estarse dando al cuarto para las doce, después de que el 15 de agosto del 2019 tomara posesión, pero además por el evidente desmarque que hiciera de su función el Secretario del Ayuntamiento, Joaquín Rodríguez Véjar, al señalar que su presencia obedecía a una estrategia para colocar a mandos militares.

Aunque será el sereno, pero lo único cierto es que desde este martes surtirá efecto su separación de ese “hueso” policial, en el que de acuerdo al sentir general, fue de “ni fu ni fa”, de ahí que adelanten que no se le va a extrañar, al dizque estarse yendo por motivos personales, y es que en los casi dos años en que cobro en la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, simplemente no se le vio nada claro, al no hacer ni presencia. ¡Palos!

Razón por la cual es que al que le tocará lidiar con el último trecho que le queda a la presente gestión morenista en el municipio naranjero, en lo que tiene que ver con el mando de las fuerzas policíacas, es a Jesús Alfonso, después de que fuera ascendido del Departamento de Tránsito a la dirección operativa de esa “Polí”, tal vez preparándolo para lo que se venía, como es ese “pisa y corre” que hiciera Landeros. ¿Será?

Pide “Gober” “Alerta de género”…Por si no había quedado claro, la que ayer reiteró que no sólo se volvió a sumar a la solicitud que los colectivos feministas le han hecho al Gobierno Federal para que declare la “Alerta de género” para Sonora, sino que además anunció que esta misma semana enviará por escrito la respectiva petición, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. ¡A ese grado!

Más menos así refrendó su postura la Mandataria Estatal, en el marco de la presentación del programa “Por Ti y por Todas”, que impulsa la Secretaría de Seguridad Pública para detectar, prevenir y denunciar la violencia contra las féminas, al apuntillar que mientras haya una mujer violentada, desaparecida o asesinada por el hecho de serlo, no se puede decir que se esté ganando la batalla por erradicar ese tipo de violencia. ¡Ups!

Eso al Pavlovich Arellano reconocer que se ha avanzado, pero que si hoy se está lanzando esa nueva campaña de prevención, es porque aun con todos los esfuerzos y acciones que el Gobierno y la sociedad civil han hecho, pero ni así se conseguido erradicar esa escalada violenta que sigue lastimando con muy dolorosos botones de muestra, al continuar habiendo damas que pierden la vida a manos de feminicidas. ¡Vóitelas!

En ese tono externó Claudia su mensaje, en un evento realizado en el Centro de Justicia para las Mujeres y transmitido virtualmente, al que se conectaron más de 500 adelitas representativas de los diferentes sectores de esa causa feminista, y en el que resaltó el trabajo de la Fiscalía y Poder Judicial, del que es titular Francisco Gutiérrez Rodríguez, por la severidad de las penas aplicadas, pero ni así han persuadido a los asesinos.

Al resaltar que durante su sexenio se ha puesto voluntad, esfuerzo, creatividad, pero sobre todo “corazón, con el propósito de combatir esa clase de agresiones, como es creando programas y acciones, pero aun así los sucesos violentos siguen, de ahí por qué ahora el secretario de Seguridad, David Anaya Cooley, esté impulsando el “Por ti y por Todas”, para que entre las mayorías se “le ponga dedo” a los violentadores.

Con ese fin es que quedara asentado que esa cruzada va dirigida a la ciudadanía en general, para si alguien conoce a quien esté siendo víctima de un acto violento actué en consecuencia y de manera responsable ponga en práctica el 1-2-3 por la seguridad, que consiste en:1) Estar alerta a las señales de violencia; 2) Llamar al 9-1-1 o usar la aplicación Mujeres Seguras y 3) Denunciar ante el Ministerio Público. ¡Así el plan!

Promueve visitas el de Economía…Y todavía se comenta la visita de polendas y primer nivel que recién acaba de hacer a Sonora el vicepresidente a nivel mundial de la empresa francesa, Latecoere, Greg Huttner, para recorrer la planta que tienen en “Hornosío”, y para reunirse con el secretario de Economía, Jorge Vidal, con la finalidad de checar el dato, en cuanto a la promoción empresarial que hay por acá.

Por ese motivo es que Huttner, en compañía de Stephane Molinier, director de Aerostructuras de esa compañía, constatara las fortalezas que ofrecen estas tierras en materia de atracción de inversión extranjera, así como nacional y local, luego de atender la invitación que le hicieran Vidal Ahumada, por lo que ahora sí que en vivo y a todo color, o en la realidad verificó la mano de obra calificada que hay. ¡Qué tal!

Toda vez que Latecoere es un consorcio, cuya fábrica en esta “Capirucha” produce puertas y arneses para las armadoras de aviones Airbus y Boeing, y es la primera en ensamblar puertas de avión completas en México, para lo cual emplea a 600 personas y su operación aquí se ha vuelto primordial y estratégica para el futuro que proyectan, de ahí que de entrada ha sido un emporio ancla para jalar más inversiones del sector aeroespacial.

Caso por nada es que Jorge resaltara de la importancia que tienen esas visitas como la que hiciera Greg, porque con esos contactos de viva voz se promueve la alternativa de generar más opciones para invertir, pero sobre todo el que se animen a continuar con el crecimiento que ya han fomentado, a partir de los buenos resultados obtenidos, de ahí que se supiera que cuando menos se regresó con una mejor impresión. ¡Mínimo!

En lo que es un logro que Vidal apuntalara, que es gracias a la iniciativa que ha tenido la “Gober”, Claudia Pavlovich, de hacer un Estado competitivo, a la altura de los mejores del País, como ya lo ha calificado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), lo que es producto de los más de 200 proyectos de inversionistas que se han concretado durante su administración. ¡Ni más ni menos!

