Alerta el “raptos” de mujeres

Puntea Sonora en homicidios

Previenen de fraude a policías

Que ya queda muy poca agua

Alertan “levantones” de mujeres…Y los que a últimas fechas ya se convirtieron en una insegura realidad en la Entidad, son los “levantones”, o secuestros de mujeres, y de todas las edades, como ya lo alertara la fundadora del colectivo denominado Jurídicas Feministas, Gabriela Herrera Valdez, y es que ese tipo de desapariciones ya se volvieron una constante, al grado de que tienen a todo mundo apanicado. ¡Zaz!

Pues de acuerdo a los casos documentados por esa clase de colectivos, y contra todo lo esperado, dan cuenta que ya no son hechos aislados la forma en que han venido perpetrando esas “levantadas” de féminas, y sin importar los años que tengan, por cómo incluso han atentado contra menores, casi niñas, y con el mismo modus operandi, al ser interceptadas en carros desconocidos, para intentar subirlas entre dos o tres sujeto.

Y tan son un hecho esas intentonas de rapto, que las autoridades policiales ya han frustrado dos de ellos y con detenidos de por medio, pero sin que dieran mayores detalles al respecto, como una forma de prevenir al sector femenil, de ahí por qué por su cuenta estén advirtiendo sobre ese riego real que hay hoy en día y no solamente en Hermosillo, sino en el resto del Estado, por cómo a todas luces las están acechando. ¡Palos!

Casi por nada es que Herrera lanzará ese ¡S.O.S!, al señalar con dedo de fuego que los municipios que están detectados como de los más riesgosos, o en los que “deben andar con pie de plomo”, son San Luis Río Colorado, Empalme, Guaymas, Cajeme y está Ciudad del Sol, en base a las estadísticas que llevan registradas, en lo referente a los casos de violencia de género que han terminado en esas desaparecidas forzadas. ¡Ñácas!

Aunque para quien dude de lo anterior, o del cómo ese problemón ya se está dando a todos los niveles, para evidencia está el más reciente suceso de esos, como es el que en Empalme desaparecieran a Josefina Valenzuela, de 25 años de edad, que para mayores señas es media hermana del vocero y líder de la tribu yaqui, Mario Luna, al salir de Vícam para ir a trabajar, aunque por fortuna ya la encontraron sana y salva.

No en balde es que desde ya adelantaran que le exigirán al Gobernador Electo, Alfonso Durazo Montaño, el que como parte de sus acciones en sus Primeros 100 días de Gobierno contemple la aprobación de una alerta de género, en aras de procurarles una mayor seguridad a las integrantes del llamado sexo ex débil, por el grado de vulnerabilidad en el que están, y cada vez más, por la cosa estar “empíorando”. ¡De ese pelo!

Puntea Sonora en homicidios…Quien ha continuado destapando datos que están como para dejar con el ojo cuadrado, es el representante del Observatorio Sonora por la Seguridad, Manuel Emilio Hoyos, y para evidencia está el que ahora ventilara que en la Entidad de enero a mayo se han cometido un promedio 4.7 homicidios diarios, como lo denotan las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía Estatal. ¡Tómala!

Porque lo que en lo que va del presente 2021 se han perpetrado 822 crímenes, lo que representa un incremento del 8.8%, comparados con losmil 584 del 2020, con un promedio mensual de 132, mientras que el lapso al que se hace alusión y que está corriendo en el año en curso, arroja que han sido 164 ajusticiados por mes, por lo que así se han disparado esas imparables mataderas. ¡De ese tamaño!

En tanto que lo que no ha variado, con referencia a esas matazones, es que de los municipios más importantes Cajeme sigue siendo el que contabiliza más muertitos dolosos, con 225 hasta ese corte, lo que significa un alza del 30%; a la par que Caborca es la localidad con menos de 100 mil habitantes con mayor variación en ese mortífero rubro, con una incrementada del 93%, al pasar de 56 a 29, y con una tendencia a agravarse.

Y a decir de Hoyos Díaz, en lo concerniente al delito de feminicidio tuvo lugar una aumentada del 81% en ese ínter de cinco meses, con 20 casos, contra 11 que se registraron en los doce meses anteriores, y es que solamente en lo que es el reciente mayo fueron siete, de los cuales tres se ubicaron en Hermosillo, dos en Nogales, uno en Guaymas y otro en Caborca, de ahí la exigencia para que se decrete una alerta de género.

Aunque para quien lo ponga en duda, ahí está la fatídica estadística que ahora hiciera pública el Semáforo Delictivo en la evaluación mensual, del cual es director Santiago Roel, al ventilar que el mayo anterior hubo 2,595 asesinados, cifra sólo superada por el mes de julio del 2018, correspondiendo las tasas más altas a Chihuahua, Baja California, Colima, Zacatecas, Sonora, Guanajuato y Morelos, de ahí que estén en rojo.

Previenen de fraude a policías…Sí que está quedando más que claro, que ya ni los policías se están salvando de que quieran fraudearlos, por la advertencia que ahora hiciera la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito de Hermosillo, al mando de Gilberto Landeros Briseño, al no reconocer una convocatoria en la que les hacen un llamado a los agentes para estudiar en una supuesta “Universidad Nacional Obrera”. ¡Vóitelas!

De ahí que el general militar metido a Comisario de la “Polichota” hermosillense lanzara un ¡S.O.S!, por tener la intuición de que podría tratarse de un fraude para afectar económicamente a las fuerzas policiales, porque para empezar y acabar pronto, apuntillan que en ningún momento se han dado acercamientos entre esa presunta “Uni” y dicha corporación, como tampoco con el Ayuntamiento. ¡Qué tal!

Toda vez que hay razones de más para no solamente alertar a los integrantes de la “Poli” capitalina, sino también a las demás, y es que en base a las primeras pesquisas que hicieran, de entrada para verificar y confirmar el domicilio con que se anuncia esa escuela de educación superior, han de saber que simplemente no se encontró, por lo que a la postre resultó fantasmal, o de esas que no llegan ni a “patito”. ¡Pácatelas!

Eso explica porque del llamado que le están haciendo a los oficiales para que ignoren esas invitaciones con las que a todas luces quieren estafarlos, a la par que anunciaran que actuarán en consecuencia para que se investigue el mal uso que están haciendo del nombre de esa institución policíaca por parte de particulares, para intereses que pudieran dañar su imagen, o a sus miembros, y terceras personas. ¡Así la falsedad!

Es por lo que Landeros Briseño “les echara aguas” a los gendarmes que quieran superarse, para que se acerquen a las áreas propias con las que cuentan, y en las que vía institucional se les respalda con diferentes planes en esa materia, como lo exhibe que actualmente sean 140 los elementos que tienen becas para estudiar licenciaturas y posgrados en diversas universidades, por ser un beneficio que pueden solicitar.¿Será?

Que ya queda muy poca agua…El que corroboró la mala que ya se había adelantado, es el alcalde interino de “Hornosío”, Fermín González Gaxiola, de que la presa “El Novillo” ya solo tiene agua para abastecer por 25 días más a esta Ciudad del Sol, por medio del Acueducto Independencia, en caso de no presentarse lluvias, lo que provocaría que se vuelva a los tandeos para administrar la que quede. ¡Órale!

Lo anterior derivado del seco panorama pintado por González, en una reveladora entrevista que le hiciera esta semana el colega y amigo, Juan Carlos Zúñiga, en el noticiero Reporte 100, del cuadrante del 100.3, de no caer ninguna gota en ese ínter en los alrededores de esa obra hidráulica, ubicada en la región del yaqui, lo que esta “Capirucha” se quedaría sin el abasto del 30% que le proporciona, por lo que a ese grado ya está la crisis.

Ya que en base a lo expuesto por el maestro de la Unison metido a “Presimun” por mientritas, estilan que el «popote» que utilizan para jalar el agua por el citado Acueducto no puede bajarse más, porque llegaría al fondo derivado del cómo se han reducido los niveles de agua por lo de la sequía causada porque simplemente no ha llovido en más de un año, de ahí que esos sean los estragos que ya están llegando al extremo. ¡Mínimo!

Para el caso es que tuvieron hacer gestiones ante los diferentes organismos operadores del Agua, incluido el de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) suspendiera de manera temporal el proceso de turbinación de la planta hidroeléctrica de la aludida presa, en aras de permitir utilizar las reservas para brindarle el servicio a los hermosillenses. ¿Cómo ven?

O séase que eso habla de que se le estará dando una prioridad al consumo humano, en lugar de la producción de electricidad para la CFE, en lo concerniente al abasto que requiere Hermosillo en el ardiente verano que apenas ayer empezara, y que es cuando más aumenta la demanda, es por eso que “se cruzan los dedos” para que se cumplan los pronósticos de aguaceros que hay para el mes en curso. ¡Esa es la esperanza!

