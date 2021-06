Que están yaquis al ¡rojo vivo!

Paniquea brote de coronavirus

Anuncia AMLO una nueva gira

Hace Rectora tarea preventiva

Que están yaquis al ¡rojo vivo!… D onde sí que la inseguridad ya ¡se puso al rojo vivo, es entre los integrantes de la tribu yaqui, al confirmarse que el cuerpo que fuera hallado semienterrado el pasado jueves en la zona de Vícam, sí pertenece a Tomás Rojo Valencia, el vocero de ese grupo étnico, quien estaba reportado como desaparecido desde el pasado 27 de mayo, por ser el asesinato más sonado hasta ahora. ¡Tómala!

Toda vez que a últimas fechas los homicidios y desapariciones ya se han vuelto una constante en el territorio de los yaquis, y ya nivel de los jefes de jefes, o líderes, como lo exhibe el que recientemente ya vayan varios asesinados, por igual haber matado al hijo del gobernador de Loma de Guamúchil, y otro personaje por el estilo, al que rafaguearan al salir del cajero automático de un banco de Obregón, y puras de esas ejecuciones.

Y para quien dude de lo anterior, es que también acaban de reportar la desaparición deLorena Josefina Valenzuela Esquer, de 25 años de edad, quien para mayores señas es familiar de otro de los cabecillas de esa comunidad étnica, Mario Luna Romero, de la que no se ha vuelto a saber, desde que el 17 de junio viajó de su hogar en Vícam, para irse a trabajar a Empalme, de ahí que la alarma no se hiciera esperar. ¡De ese pelo!

Sin embargo lo que terminó por hacer crisis, en torno a ese letal clima de violencia que hoy en día impera en esa etnia, es que acabaran con la vida de Rojo Valencia, después de que a todas luces lo “levantaron”, cuando salió a hacer ejercicio como lo acostumbraba todos los días, hasta que encontraran sus restos a varios kilómetros de su domicilio, por parte de una persona que se topó con ellos cuando juntaba leña. ¡Vóitelas!

No obstante lo que es la Fiscalía General de Justicia del Estado ya adelantó que el dictamen pericial de la autopsia, así como la causa de muerte, al igual que los indicios y datos de prueba recuperados por personal de Servicios Periciales en el lugar del hallazgo, quedarán como información reservada y protegida, dizque para garantizar el debido proceso de la indagatoria, lo que es algo que no deja de “meterle ruido”. ¿Qué no?

Pero tope en eso y en los asegunes que hay, lo único cierto es que el lamentable crimen de Tomás ya es un reflejo de que algo no muy bueno está pasando en esa zona autóctona, que de alguna manera es consecuencia de que está considerada como una tierra de nadie, al regirse por sus usos y costumbres, lo que podría estar propiciando que el hampa esté sentando sus reales por esos lares, por ya no ser normales tantas muertes.

Tan es así que el mismo Luna Romero día antes de que raptaran a su media hermana, o a la joven Lorena Josefina, había dado la voz de alerta, en cuanto al cómo han ido en aumento los desparecidos, de ahí que pidiera la intervención de los distintos niveles de Gobierno, a pesar de que ellos cuentan con una Guardia Tradicional, pero la cuestión es que se sabe que han permitido el huachicol y demás actividades ilícitas.

A tal grado ya está de grave esa insegura situación, que el caso de Rojo Valencia ayer fuera tema en la conferencia mañanera del “Pejidente”, Manuel López Obrador, quien condenó ese hecho, y no sólo eso, sino que además anticipó que por la tarde se reuniría con su Gabinete de Seguridad para checar e indagar que es lo que está pasando, como para que lo estén matando de esa artera manera. ¡Pácatelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Paniquea brote de coronavirus…Para que vean como el incremento de los casos de Covid-19 en los últimos días ha paniqueado al más pintado, para prueba está el que los colegios privados por su cuenta hayan determinado cancelar las clases presenciales que llevaban a cabo en seis centros escolares como parte del plan piloto denominado Anticipa Educando Sonora, impulsado por la Secretaría de Salud. ¡De ese vuelo!

Y es que después de que Hermosillo pasara del color amarillo al naranja, o de riesgo alto, en el Mapa Sonora Anticipa, es que no lo pensaran dos veces para mandar a los estudiantes a sus casas, a fin de no exponerlos,como lo reconocierael presidente de la Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora, José Rogelio Varela López, en lo que es una suspensión que tiene lugar a dos semanas de que culmine el ciclo escolar.

De ahí que lo que es en los planteles Alerce, CDI Alfaes, Irlandés, Campo Grande, Thezia y San José, que es en los que estaban con ese modelo de prueba mejor dijeran, ¡vale más prevenir que lamentar!, a la hora de parar las actividades académicas que venían realizando desde hace varias semanas, para preparar el camino, o las condiciones, para cuando el regreso sea “al cien”, una vez que disminuya la actual pandemia. ¡Ajá!

Razón por la cual es que Varela aceptara que ante el repunte de contagios no les quedará “díotra”, más que el seguir trabajando a distancia, aun y cuando precisaran que en ese lapso en que operaran no se les infectó ningún alumno, de ahí que considerara que ya crearon las bases para lo que será el venidero periodo de enseñanza, que iniciará el próximo mes de agosto, para no empezar desde cero, si es que el virus lo permite.

Así que a cómo está la contagiante coloración de hoy en día, es que solo dejaran al personal de seguridad y limpieza para la vigilancia y que las sigan teniendo chaineadas, en tanto que ayer mismo sesionó el Consejo de Salud Estatal, porque lo que es el sector empresarial y comercial se resisten a acatar las nuevas medidas restrictivas, como es la reducción de horarios y aforos para operar hasta las 22:00 horas, o diez de la noche.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Anuncia una nueva gira AMLO…Como una cosa lleva a otra, es que no descartan que ante el anuncio que ayer hiciera el “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, de que del 2 al 4de julio próximo visitará la región fronteriza de Sonora, es que pudiera aprovechar para “darle la patadita” al Gobernador Electo, Alfonso Durazo, a pesar de que aclarara que no le alcanzará el tiempo para llegar hasta el Centro y Sur.

Pues en base a la agenda que tendría en la gira que ya está proyectando, maneja que recorrería los municipios de San Luis R. C., Puerto Peñasco, Sonoyta, Caborca, Nogales y Cananea, para entre otras cosas “tomarle el pulso” al proceso de vacunación con las dosis de Jonhson y Johnson que le aplicarán a la población de 18 a 40 años, que es una condición para la apertura de la frontera terrestre entre México y Estados Unidos. ¡Mínimo!

Eso sin dejar de lado que en el Estado hay problemáticas que se han venido complicando, y que son las relacionadas con el ámbito de la inseguridad, como lasreferentes al aumento de los feminicidios y violencia familiar, sin pasar por alto la tensión provocada por los yaquis, como resultado de los retenes de cobro que han colocado en la carretera de Cuatro Carriles, en aras de presionar para que les cumplan sus demandas.

Aun así López Obrador dejó entrever que se estaría concentrando en temáticas sobre el desarrollo urbano que está promoviendo en las fronteras, así como la revisión del programa de estímulos fiscales para esas latitudes, en las que a partir de las reformas que impulsara ahora se paga la mitad del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al igual que del Impuesto Sobre la Renta, con la mira puesta en incentivar sus economías. ¡Así el dato!

No en balde delporqué de la expectativa que hay, por ver si Durazo Montaño podría tener una participación aunque sea de oyente, para ir semblanteando el terreno, en lo que son esas municipalidades en las que una vez más “tocará base” AMLO, quien vaya que “le ha agarrado amor” a la región sonorense, como no lo había hecho ningún otro Mandatario de la Nación, por las más de diez veces que ya ha venido. ¿Cómo ven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hace Rectora tarea preventiva…Y la que llegando y llegando, sí que se está viendo muy preventiva, al ponerse en modo naranja contra el coronavirus, es la recién nombrada rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, al reforzarse las medidas de prevención para los campus de Hermosillo, Cajeme, Caborca y Navojoa, con la finalidad de evitar la transmisión de esa enfermedad. ¡Órale!

Por ese motivo es que dejaran más que establecido, que a partir de ayer martes en los mencionados planteles solo podrán continuar presencialmente aquellas actividades que sean estrictamente indispensables, como son las de los laboratorios, o para el desarrollo de tesis y proyectos de investigación, que son en las que se requiere de una práctica, pero de ahí en fuera el resto serán a distancia, o de manera virtual. ¡Qué tal!

Casi por nada es que especificaran, que incluso el trabajo académico relacionado con la impartición de cursos de verano seguirá en la modalidad en línea;y en lo referente a las funciones administrativas y de servicio, todas volverán a desarrollarlas desde casa, a excepción de las que requieran de la presencia del trabajador para ejecutar los cambios en la estructura de administración. ¡Así la precaución

Para esos casos dan cuenta que tendrán que hacerse cumpliendo todos los protocolos de seguridad, como es con el distanciamiento social de al menos 1.5 metros, uso de cubrebocas y de gel antibacterial; mientras que los estudiantes que requieran realizar trámites ante la Dirección de Servicios Escolares, tendrán que hacerlo mediante una cita en el portal de alumnos, donde les establecerán un horario y fecha para que acudan.

O séase que así se está viendo de precavida Plancarte Martínez, ante la nueva contagiosa realidad que se está presentando, con lo que está de más el apuntar que eso provocará que se alargue el que vuelvan a las aulas universitarias, con todo y que fuera una de las promesas que hiciera, pero ahora sí que no nomás depende de la buena voluntad que pueda tener, sino de que las circunstancias sanitarias los permitan. ¡Ni más ni menos!

