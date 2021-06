Deja elección una gran lección

Deja elección una gran lección…Lo que sí que es un hecho inédito, es lo sucedido en el proceso electoral del pasado 6 de junio, cuando un ciudadano sin estar registrado como candidato de un partido político, o de manera independiente para la presidencia municipal de Cucurpe, recibió la mayor cantidad de votos, cual es el caso de Edgar Palomino Ayón, de ahí que ya recibiera la constancia de mayoría. ¡Órale!

Ya que en el apartado de “candidato no registrado” que aparece en la parte inferior de la boleta, la ciudadanía escribió el nombre de Edgar, pues aunque no era contendiente oficial, pero sí hizo campaña para que la gente votara por él, de ahí que ahora el pero radica en que los panistas que quedaron en segundo lugar ya lo impugnaron, bajo el argumento de que no cumplió con los procedimientos, de aquí que “esté en el aire”.

Pero al margen de lo que suceda de aquí pa´l real en el ámbito legal, por lo de ese extraordinario triunfo de Palomino Ayón, lo único cierto es que el que haya resultado ganador de esa manera en esa elección, sí que representa una lección de parte de las mayorías, en cuanto al cómo los ciudadanos ya están rebasando a los partidos políticos, por en pocas palabras esa haber sido una auténtica postulación ciudadana. ¡De ese pelo!

Y es que el hoy alcalde electo de los comicios 2021desafío y pasó por encima de las estructuras de los institutos políticos existentes hasta ese momento, ya que algunos de ellos desaparecieron al no alcanzar el porcentaje de votos requeridos, eso luego de que la mayoría de ellos le negaron la posibilidad de registrarlo para contender por ese cargo, ante lo que optó el irse por “la libre”, y con lo que terminó haciendo historia.

Pues con tan solo dos semanas de plazo para hacer proselitismo, después de que el PRI, PAN, Morena y hasta el PT y PES le hicieran “el fuchi”, lo que es Palomino, quien tiene 34 años de edad, es casado, y con un par de gemelos de 8 meses, además de ser egresado de la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Sonora, se dio a la tarea de recorrer las casas y ejidos aledaños para hacerse promoción por su cuenta. ¡Así hizo la chica!

Por lo que llegada la hora de la votación, sí que le funcionó la estrategia de dejarle a los pobladores de esa localidad un papelito con sus datos, para que los apuntaran en el recuadro blanco, como lo exhibe el que obtuviera 322 sufragios; contra los 288 del panista Manuel Villa Paredes; y los escasos 24 de la morenista María Trinidad Miranda; y los 9 de Luz Imelda Ortega del PRI; y 3 para Erika Sacuachi, del PT. ¿Cómo ven?

Así es como se consumó esa histórica victoria nunca antes vista y por parte de alguien que no es ningún improvisado en la política, por Palomino ya haber desempeñado varios cargos como servidor público en el Ayuntamiento de ese mismo municipio, de ahí que ya era conocido, al haber fungido como regidor del 2009-2012; y del 2015 a 2018 como Secretario de la Comuna; y últimamente como Contralor Municipal. ¡Qué tal

No convence avance en estadios…Con todo y que aún no se les ve forma, pero aseguran que para principios del mes de la patria, o septiembre, quedarán terminadas y entregadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) las academias de beisbol con bachillerato tecnológico que se construyen en lo que fueran los estadios “Héctor Espino” de Hermosillo y “Tomás Oroz Gaytán” de Obregón, lo que todavía está por verse.

Toda vez que es lo que acaba de venir a prometer el secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, al ventilar que con base en el proyecto ejecutivo de las obras que están en marcha, estiman que ambas escuelas puedan quedar terminadas para principios de agosto, para posteriormente proceder a lo que sería el equipamiento, por lo que así está el plan, que sí que está de dudarse. ¿Qué no?

Por ser una doble proyección que contempla una remodelación integral de esos inmuebles deportivos con cerca de 50 años de antigüedad, porque en ambos casos la idea es rescatar su infraestructura, respetando el origen de la construcción, aunque en la percepción general que hay no se ha cumplido con eso, por haberles derrumbado las fachadas, de ahí que igual tenga sus bemoles, tocante a los plazos que están dando. ¡Ajá!

Aunque si así van a estar como el resto de las construcciones que están en curso en Hermosillo, y también bajo la “supervisión” de Meyer Falcón, “pos” sí que ya estuvo que terminarán retrasados, porque un mal ejemplo de eso es el Centro Cultural que edifican en la colonia Cañada de los Negros, que incluye una ciclovía, el cual ha ido más lento que una tortuga, y sin que se vea pa´ cuando la vayan a finalizar.

De ahí porque al de la Sedatu ya le crean menos de la mitad, como ahora en que viniera a decir que en esta Ciudad del Sol tienen un avance del 50% en la cimentación del edificio nuevo; un 20% en la estructura; 30% en rehabilitación de muros de lo que ya existía; 70% de retiro de la cubierta del estadio; y 50% en la rehabilitada del campo, pero al margen de todo eso se continúa apreciando como “obra negra”. ¡A ese grado!

Continúan éxitos de Seguridad…La que ha seguido sumando casos de éxito, es la coordinación generada entre ciudadanos y autoridad fomentada por la Secretaría de Seguridad Pública, de la que es titularDavid Anaya Cooley, y para muestra está el que ahora por medio del chat de MAS en WhatsApp rescataran a un grupo de 8 personas que realizaban pesca recreativa y que se quedaron varados por una falla mecánica.

Eso porque en el área donde se encontraban los náufragos, que era a la altura de la isla San Pedro Nolasco, a 25 kilómetros de San Carlos, era muy débil la señal telefónica, además de que no contaban con GPS ni equipo de comunicación pertinente, sin embargo uno de ellos forma parte de ese sistema denominado Movimiento de Acciones por la Seguridad (MAS) en la zona de Guaymas, y es como pudo ingresar al grupo y pedir auxilio.

O séase que de esa forma es que les salvaran la vida a dichos pescadores, después de que se quedaran en medio del mar, y de pilón incomunicados, como lo confirmara Alejandro Linas Díaz, el encargado de despacho del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la citada secretaría, de ahí que se mostraran agradecidos con la ayuda que les brindaron también por el número de emergencias del 911.

Más menos así está el beneficio que han estado logrando con la aplicación de MAS, la cual José Davis y sus operadores crearan al inicio de la epidemia de coronavirus, como parte de una estrategia preventiva para promover chats vecinales en diferentes municipios y tener contacto directo con grupos organizados de la sociedad, y mejorar los entornos y brindar una atención para la seguridad del pópulo. ¡De ese vuelo!

En lo que son aciertos que se han extendido a otras áreas, por como también en su momento han salvado a migrantes que se han extraviado en la frontera con los Estados Unidos, igualmente con otros programas cibernéticos de alerta que han inventado y aplicado y que incluso han sido replicados por los gringos, lo que pone de manifiesto que así han ido de avanzada Anaya Cooley y sus programadores. ¡Ni más ni menos!

Ratifican la violencia de Cajeme…Aun y cuando ya no es nada nuevo, pero la que continúa estando entre las ciudades más violentas de México es Cajeme, según la última edición del “Ranking de la Violencia en los Municipios 2020”, auspiciado por la Organización No Gubernamental (ONG) Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, presidida por José Antonio Ortega. ¡Vóitelas!

Porque Obregón volvió aparecer en el top ten de las primeras diez municipalidades con más violenta inseguridad, entre las que están Zamora, Michoacán; Manzanillo, Colima; Salamanca, Celaya y Apaseo el Grande, Guanajuato; Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, Baja California; así como Fresnillo, Zacatecas; por ser las que registraron una más alta incidencia de homicidios dolosos en ese lapso monitoreado. ¡Ñácas!

Lo anterior por presentar la puntuación más elevada, al considerar su población y el número de asesinatos, secuestros, violaciones, lesiones, robo y extorsión, delitos a los cuales se les dio un valor ponderado, y que generalmente están relacionados con el crimen organizado, pero ni así se ha hecho algo diferente, en la cada vez más insegura latitud cajemense, donde hasta ayer ya casi iban 30 ejecutados nomás en junio. ¡Pácatelas!

Al ser unas matazones que han ido al alza, y para evidencia está el que está semana tuviera lugar una agresión armada en la comunidad de “El Conti” de Cócorit, con un saldo de tres muertos, como son el padre, la madre y su hijo, los primeros de 54 años de edad, y el joven de 19 años, cuando a su domicilio llegaran unos sicarios y abrieron fuego, ingresando para rematarlos. ¡Palos!

Aun así lo que es el acalde saliente de Morena, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, sigue viviendo en una burbuja, al ahora haber salido conque el reciente triunfo del “Presimun” electo morenista, Javier Lamarque Cano, es producto de los buenos resultados que ha dado, de ahí que éste último nomás parara la ceja, como dando a entender que a eso se le llama no tener vergüenza, y mucho menos progenitora. ¡Mínimo!

