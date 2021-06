Investigan nueva cepa de Covid

Investigan nueva cepa de Covid…Y ¡sepa sí será cierto!, pero resulta y resalta que ahora se sospecha que en Sonora pudiera haber surgido una nueva cepa del Covid-19, por el brote de contagios que de la noche a la mañana aflorara en Huásabas y Granados, eso por si algo faltara, después de que el Estado volviera al color amarillo en el Semáforo Epidemiológico Nacional, por lo que así está esa enésima alarma. ¡De ese pelo!

Casi por nada es que ya se diera la voz de alerta, y no es para menos, después de que en esas localidades y comunidades aledañas ya se contabilizaban 34 nuevos infectados, de los cuales 22 resultaronpositivos, lo que está catalogado como evento explosivo con riesgo de ser una variante del Sars-CoV-2, por lo que ya se realizan estudios genéticos para constatar si existe la presencia de otra clase de ese virus en la Entidad.

Porque de acuerdo a lo detectado, la que pudo haber desparramado ese bicho corregido y aumentado, pero sobre todo más contagioso, es una mujer granadeña que viajó a Agua Prieta antes del 22 de mayo, porque no sólo tal vez “lo pescó”, sino que después se lo pasó a muchos con los que tuvo contacto, quienes posteriormente presentaron síntomas respiratorios, por lo que a ese grado es que se enfermaron. ¡Tómala!

Es por esa razón que como de rayo enviaran a Granados una brigada de epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, con el objetivo de buscar, o rastrar más enfermos, como una forma de establecer medidas de contención, con algo parecido a un cerco sanitario, según lo adelantado por el Secretario de Salud, Enrique Clausen, a la par de que llevan a cabo la toma de muestras. ¡Así se les movió el tapete!

En lo que es una inspección sanitaria para detectar más posibles envirulados, que también extendieron a la frontera aguapretense y a Ures, ante lo que queda en claro que dicho mal que podría haber mutado, no está muy lejano a Hermosillo, aunque precisan que un funeral que tuvo lugar el pasado 6 de junio en territorio granadeño, es el que pudo haber propiciado ese rebrote, ya que varios de los contagiados ahí estuvieron.

Motivo por el cual del llamado que Clausen Iberri y compañía le están haciendo a la población de los municipios de esa región, en primer lugar para que le bajen a la movilidad, pero sobre todo para que no visiten otras municipalidades de por esos rumbos, aunado a que al primer síntoma que experimenten de ese letal padecimiento, de inmediato acudan a recibir atención médica para descartar que estén contaminados.

O séase que así está el ¡S.O.S!, por cómo ha “cundido el pánico y cúnico” por esos lares, y con sobrada razón, derivado de que de un momento a otro comenzaron a enfermarse de a montón, de ahí por qué ahorita anden aplicando pruebas “como locos”, incluso a quienes han tenido síntomas hasta de diez días atrás, porque la intención es la de descartar que no se trate de esa oleada que a todo mundo ha sorprendido. ¿Será?

“Llueven apapachos” a “Gober”…La que dicen que sí que va necesitar un quiropráctico, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por los tantos apapachos y “abrazos de oso” que dan cuenta que ayer recibiera con motivo de su cumpleaños 52, al trascender que así estuvo la celebración con sus más allegados, quienes no tuvieron pretextos para darle su buen regalazo, por casi haber caído en quincena.

Sin embargo y ya pasando al plan serio, lo cierto es que Claudia está llegando a su “cumple” en un momento en que muy seguramente que debe sentirse muy realizada, por ser de los pocos gobernantes que ha arribado a esta fase de su mandato de lo mejor calificada, y con altos niveles de aceptación por parte de las mayorías, y no solamente en el ámbito nacional, sino también en el internacional, de ahí que sea de las más bien ponderadas.

Si se toma en cuenta que en su sexenio ha habido un antes y un después en todos los rubros de la administración que le ha tocado encabezar, razón por la cual es que tenga motivos de sobra para festejar, por estar presidiendo una de las gestiones que ha sido considerada como de las más transparentes de México, de ahí que no por nada es que hoy por hoy hasta presida la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Por lo que así está el reconocimiento de propios y extraños que ha recibido quien llegará a ser la primera gobernadora de Sonora, con lo que de entrada ya dejará huella a través de la historia, como en su momento lo hiciera su finada y estimada madre, la doctora Alicia Arellano, al fungir como la primera alcaldesa de Hermosillo, por lo que así está la buena herencia que ha seguido acrecentando. ¡De ese tamaño!

De ahí que hasta el mismísimo “Presi” de la Nación, Manuel López Obrador, le ha valorado su labor y poder de negociación, como lo exhibe el que ha “llevado la fiesta en paz”, por encima de colores partidistas, lo que explica porque ya casi está llegando a la otra orilla de su gobierno, y sin complicarse la vida. ¡Así el acierto!

“Arropan” a la primera rectora…Dan cuenta que la que por buenos augurios y mejores deseos no va a parar, es la recién nombrada nueva rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, al rendir protesta para el periodo 2021-2025, en un acto protocolario celebrado en el teatro Emiliana de Zubeldía, eso por ser la primera mujer que ocupa esa posición en los 79 años que tiene la “Uni”. ¡Órale!

En esos términosestuvo la buena bienvenida a María Rita, quien es egresada de la Licenciatura en Literaturas Hispánicas de la misma Alma Mater; y cuenta con Maestría en Letras Mexicanas por la UNAM; además de doctorado en Literatura por la Universidad Estatal de Arizona; e investigadora de Tiempo Completo, con 35 años de trayectoria académica, de ahí que sea un perfil por demás preparado. ¡Así el dato!

De esa forma es que Plancarte hiciera historia, al convertirse en la única fémina que hasta ahora ha ocupado ese máximo cargo de la Unison, desde su creación en1942, y es que antes tuvieron que desempeñar ese puesto 16 rectores, hasta que ella fuera la número 17 que hiciera la diferencia, de ahí porque hay quienes lo consideraran como una fecha histórica, incluso la misma “Gober”, Claudia Pavlovich, con la que ya se reunió.

No en balde es que durante su mensaje de toma de posesión se le oyera muy comprometida, al anunciar que trabajará para mantener en alto el nombre de la Máxima Casa de Estudio como una de las 15 mejores del País, en base a siembre estar abierta a escuchar a todos los miembros y sectores de la comunidad universitaria para llegar a acuerdos, a partir de que se le reconoce una capacidad de liderazgo y diálogo. ¡De ese vuelo!

Con ese fin es que resaltara que:“Mi compromiso es el de trabajar codo a codo con la comunidad para asegurar que la Universidad de Sonora, con sus altos niveles de calidad en docencia, licenciatura y posgrado, investigación científica, social y humanística, así como en la difusión de la ciencia, el arte y la cultura, siga siendo el orgullo de todos”, teniendo como primer reto el regreso a clases escalonado y muy bien prensando.

Alrededor de ese buen ánimo y ambiente es en el que está llegando Plancarte Martínez, a pesar de que son tiempos de pandemia, pero con la mira puesta en pasar las pruebas que están por venir, en aras de mejorar las condiciones y fortalecer el prestigio de la institución, así como la paridad de género. ¡Esa es la misión!

“Dan juego” a Gobernador Electo…Al que está visto que antes de llegar ya le están “dando juego” a nivel presidencial, es al Gobernador Electo de Morena, Alfonso Durazo, y para prueba es que luego de reunirse con el “Presi”, Manuel López Obrador, es el que llevará la voz cantanteen el encuentro en que junto con los otros “Gobers” electos morenistas firmaran la Carta Compromiso con la Cuarta Transformación.

Pues más menos ese es el escaparate en que se moviera Durazo Montaño, como parte de la cumbre ala que convocara el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) morenista a los doce mandatarios estatales que recién ganaran laelección del pasado 6 de junio, para que signaran ese pacto en la sede de ese Partido y les quede claro que tendrán que regirse bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. ¿Cómo ven?

Lo anterior aunado a que deberán impulsar la agenda legislativa de AMLO, que propone cambiar la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional; promover una reforma electoral; fortalecer el sector eléctrico; y replantear el funcionamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para que sea un nuevo canal de interlocución y de cooperación con la Federación.

Y para quien dude el cómo Durazo fuera tomado como punto de referencia en la rueda de prensa que se montara para ese efecto, es que al hablar a nombre de sus colegas dijera que respaldan la iniciativa de pasar la GN al Ejército, para así mantener los estándares de servicio bajo los que se creara, y evitar que se malee como sucedió con la desaparecida Policía Federal, cuyos mandos eran designados bajo criterios políticos. ¡Ñácas!

En tanto que al ser cuestionado sobre la necesidad de modificar el Pacto Fiscal, apuntilló no estar de acuerdo con esa propuesta de los ejecutivos de la Alianza Federalista, por a su juicio exigir recursos sin “apretarse el cinturón”, siendo de la idea de que las Entidades deberían apostarle a captar más, vía un riguroso programa de austeridad, el combate a fondo a la corrupción y la redefinición de prioridades presupuestales. ¡Qué tal!

Aunque por si eso fuera poco, lo que es López Obrador ayer anunció en su conferencia mañanera, lo que será un parque de generación de energía solar que se construirá en el Estado, con inversión federal, y que es algo que dijo que ya platicó con Alfonso en la encerrona, para que aquí no se encarezca la energía eléctrica.

