Hoy hará historia mujer rectora…Y como dijera el ex “Presichente” Fox, la que ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy! Hará historia, el convertirse en la primera rectora de la Universidad de Sonora (Unison), es María Rita Plancarte Martínez, ya que este miércoles a las 12:00 horas tomará protesta en una ceremonia que se llevará a cabo en el teatro Emiliana de Zubeldía, para asumir ese cargo por el periodo 2021-2025. ¡De ese pelo!

Eso luego de que el pasado 16 de marzo Placarte Martínez pasara la prueba, al ganar una elección interna y ser elegida por la Junta Universitaria de la Máxima Casa de Estudios, para desde este día ser la única mujer que ha llegado a esa posición, para lo que es el cuatrienio que está por venir en sustitución de Enrique Fernando Velázquez Contreras, quien estuvo al frente de la “Uni” durante cuatro años. ¡Mínimo!

Por lo que así de trascendente será la sucesión de María Rita, cuyo acto tendrá un aforo limitado, pero también podrá seguirse a través de la transmisión en vivo por la plataforma https://procesorector.uson.mx, y es que con motivo de la pandemia de Covid-19 no podrán darle acceso a todo mundo, aun y cuando son muchos los que quisieran ser parte de ese cambio de estafeta, que desde ya es considerado como histórico.

Aunque por la relevancia del traspaso de ese mando universitario, es que después de ese evento protocolario del ¡Sí protesto!, está programadoque Plancarte se traslade a la sala de prensa en la Biblioteca “Fernando Pesqueira”, para ofrecer una conferencia de prensa y “soltar prenda” a detalle sobre sus propuestas y planes, además de revelar los nombres de las personas que la acompañarán como parte de su equipo. ¡Órale!

Ante lo que queda en claro que desde un principio estará aprobando en materia de apertura, por de entrada darlessu lugar a los medios de comunicación, para mandarle un mensaje a la población, en cuanto a los proyectos con los que estará llegando bajo el brazo, para mínimo seguir con el buen promedio que hasta ahora ha mantenido el Alma Mater, en lo que fuera el rectorado de Enrique Fernando, y del que ella formara parte.

Pues la citada dama sí que enfrentará verdaderos retos, empezando por los desafíos que ya ha presentado la actual emergencia sanitaria, y que ha hecho que las clases se impartan a distancia, con todos los cambios que eso conlleva; aunado a que a los pesos y centavos cada vez están más escasos, por los ajustes presupuestarios realizados por la Federación; sumado a las demandas de democratización que hay. ¡Zaz!

Sin embargo lo que tendrá a su favor es que Velázquez Contreras le estará dejando una Unison con estabilidad y la situación bajo control, luego que en su lapso de autoridad no enfrentara ninguna huelga por parte de los sindicatos del Staus y Steus, a pesar de que los primeros ya andan con sus movimientos de grilla, ahora con el pretexto de oponerse al nuevo modelo educativo 2030 y puras de esas. ¡Ni más ni menos!

Tan es así que los académicos del Staus, con Sergio Barraza Félix a la cabeza, para hoy amenazan con una nueva manifestación en las escalinatas del Museo, después de la mega manta que colocaran el pasado lunes en lo alto del Cerro de La Campana, con lo que de alguna manera le estarían empañando la llegada de María, aunque a todas luces lo único que buscan es llamar la atención, como para decir aquí estamos. ¿Será?

Afloran “levantones” de mujeres…Lo que sí que ya está para alarmar, es que el pasado lunes, a eso de las 7:00 horas de la “madrugada”, privaran de la libertad a una mujer mientras se ejercitaba en una de las vialidades del Poniente de Hermosillo, en un hecho ocurrido sobre el bulevar Paseo de las Rivieras, casi en el entronque con bulevar Luis Donaldo Colosio, en las cercanías del fraccionamiento Rivello Residencial. ¡Ups!

Si toma en cuenta que “el levantón” en cuestión tiene lugar después de que ya se habían presentado otros intentos similares en varios sectores de la ciudad, el último de ellos en una parada de camiones de la colonia El Sahuaro, donde una joven logró zafarse de unos sujetos que pretendieron subirla a un pick up, pero en ese caso al reportar el suceso lograron ubicarlos y detenerlos, lo que no sucedió en esta ocasión. ¡Tómala!

Porque de acuerdo a la versión de testigos, esta vez un par de individuos que abordaban un vehículo tipo camioneta, de color negro, interceptaron a la fémina que hacía ejercicio y tras un leve forcejeo la tomaron de los brazos para subirla a la fuerza al vehículo, en el cual huyeron por Luis Donaldo Colosio, por lo que al reportarse a la Línea de Emergencias del 911, es que activaran el Código Rojo y acudiera la Policía.

No obstante lo que es la Fiscalía General de Justicia del Estado manejó que no tenía ninguna denuncia de desaparición de alguna dama que pudiera haber sido “levantada, ante lo que no descartan que tal vez se trate de un secuestro y es por lo que sus familiares optaron por guardar silencio, si se parte de que hasta un Informe Policial Homologado hubo,con los datos aportados por una empleada doméstica que vio cuando la subieron.

Así que será el sereno, pero locierto es que ya amerita que hagan una campaña para prevenir a la ciudadanía, en torno a esos intentos de raptos que ya no son aislados, sino todo lo contrario, por la frecuencia con la que se han registrado, de ahí que la situación está como para quien siga haciendo la diferenciasea el secretario de Seguridad estatal, David Anaya Cooley, a la hora de alertar a la gente, y en especial a las mujeres. ¡Glúp!

“La juegan” de inocentes yaquis…A quienes vaya que no les queda el hacerse los inocentes, y muchos menos los mártires, es a los integrantes de la violenta etnia yaqui, como lo dejara entrever unos de sus voceros, como es Mario Luna Romero, al salir con que por el incremento de la violencia al interior de su territorio con muertes y personas desaparecidas en los últimos meses, se sienten olvidados por las autoridades.

Cuando es de sobra conocido que en los últimos años son los que han propiciado y fomentado que sus linderos sean tierras de nadie, al dizque solapar actividades ilícitas y demás, de ahí que el mismo Luna reconociera que los problemas generados por el crimen organizado ya se están haciendo más queevidentes en sus pueblos, y para prueba está el que de huachicoles no los bajen, además de abundar gente armada. ¡Ñácas!

Toda vez que es una creciente inseguridad que está de no entenderse, si se analiza que tienen una Guardia Tradicional, o de seguridad en base a sus costumbres, pero que al parecer podría estar coludida, y para seña está que a inicios del anterior mes de mayo mataran a balazos a Agustín Valdez, “El Roque”, quien era el jefe de jefes de esos guardianes, pero en la comunidad de Loma de Guamúchil, de la que es gobernador su papá.

Es por eso que dicen que no les queda el estar culpando a otros de una problemática que consideran que ellos han provocado, al dejar hacer y deshacer, pero como ya están siendo rebasados, es por lo que ahora sí están “tirando la bolita” más allá de cómo están acostumbrados a conducirse, sin que les vayan a la mano, por ya “no estárselas acabando” con tantos asesinatos, “levantados” y adictos que hay en sus ochos pueblos étnicos.

No en balde del sentir que hay, de que son quienes han estado fallando, como lo exhibe el que a sus cabecillas y mandos son a los que han estado ultimando, como a un Luis Urbano Domínguez Mendoza, al que el 8 de junio balearan al salir de un cajero automático en un banco de Obregón; a lo que se le suma la desaparición de Tomás Rojo, a principios de mayo, y de quien a la fecha no se sabe nada. ¡Pácatelas!

Alertan contra estafas bancarias…Cada vez más se sigue demostrando que ya no sólo haya que cuidarse de los delincuentes de carne y hueso, sino también de los virtuales, y para evidencia está la alerta que ahora lanzara la agrupación Sonora Cibersegura, de la que es representante, José Manuel Acosta, ante el riesgo de robo de identidad bancariaque han detectado con mayor frecuencia las últimas semanas. ¡Vóitelas!

Razón por la cual es que así “le están echando aguas” a los ciudadanos, luego de descubrir a hackers que mandan falsos anuncios de seguridad de los bancos, especialmente de Bancomer para defraudar a los clientes, por lo que así está el modus operandi de dichos cibercriminales, ya que mediante esa táctica les roban no únicamente la información, sino también el dinero, al por medio de ella vaciarle$ sus cuentas. ¿Cómo ven?

Para ese efecto envían correos electrónicos para informarle a la víctima que su cuenta tuvo un problema y que se requiere actualizar sus generales para recuperar el acceso, por lo que la persona al creérsela y darle clicla “mandan” a una página clonada de esta institución bancaria, que generalmente es BBVA, en la que le solicitan detalles de su expediente bancario para poder resolverle la supuesta falla. ¡Así el truquito!

O séase que con ese cuento, o invento, es con el que a los incautos que logran sorprender “les sacan” el número de tarjeta, código de seguridad de la parte trasera de la misma, el NIP del cajero, nombre, fecha de nacimiento y teléfono, para luego reconfigurar la banca electrónica del usuario desde otro dispositivo y acceder a la cuenta, y de esa manera en un instante dejarlos con el saldo en ceros. ¡De ese vuelo!

Y para quien se niegue a creerlo, es que José Manuel hiciera saber que a la fecha ya se han presentado denuncias de fraude hasta por 85 mil pesos, más lo que muy seguramente que no se han hecho públicos por pena ajena, en lo que es una estafa que viene a corroborar las advertencias que en su momento ya ha hecho el director de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad, Diego Salcido Serrano. ¡Palos!

