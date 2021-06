¡Se irá a tribunales alcaldía!

Causan contagios campañas

Niegan versión sobre policía

Exhiben a unos funcionarios

¡Se irá a tribunales alcaldía!…Y mientras que Antonio “Toño” Astiazarán ya hace planes, lo que es la morenista de Célida López Cárdenas advirtió que acudirá a los tribunales electorales para pelearle la presidencia municipal de “Hornosío”, luego de que al candidato de la alianza Va por Sonora ya le entregaran la constancia de mayoría que lo acredita como Alcalde Electo para el periodo 2021-2024. ¡De ese pelo!

Ante lo que se concluye que no parará ahí la cosa, con todo y el reconteo de mil 58 paquetes electorales que hiciera el Consejo Municipal Electoral (CME), sino que por el contrario, y ante lo dicho por Célida Teresa, se irán hasta las últimas consecuencias, después de que no la convencieran las cuentas finales, al sostener que hubo supuestas inconsistencias durante el proceso de los que comicios celebrados el pasado 6 de junio. ¡Ups!

Pues de acuerdo al saldo avalado por el “Presi” del CME, Israel Márquez Bustamante, de un total de 281 mil 76 votos computados, lo que es Astiazarán Gutiérrez obtuvo una ventaja de cuatro mil 180 sufragios, es decir, una diferencia del 1.49%, al sumar 106 mil 185; mientras que su más cercana contrincante de Morena reunió 102 mil cinco, pero con todo y eso ahora se la verán en entradas extras, como en el “beís”. ¿Cómo ven?

Sin embargo lo que es “El Toño” Astiazarán ya adelantó, que lo que sigue es planear el proceso de entrega y recepción para que se lleve a cabo de manera ordenada, reiterando que su gobierno será cercano a la gente, al recuperar programas sociales como el Miércoles Ciudadano y del Ayuntamiento en tu Colonia, para llevarle los servicios más básicos a los ciudadanos, como una forma de darles resultados inmediatos. ¡Órale!

Con ese fin es que anticipara que proyecta invertir el doble en infraestructura, para pasar de $240 millones de pesos de recursos municipales, a unos $480 “melones”, y que luego luego se note un cambio que se vea reflejado en mejores vialidades y espacios públicos en la Ciudad del Sol, aunque sin dejar de reconocer que es una inversión que no será suficiente, pero que aun así significará un avance importante. ¡De ese tamaño!

Es por lo que intuyen que Astiazarán no se detendrá ante una posible impugnación de López Cárdenas, quien tenía cuatro días para presentarla, luego de que lo acordara con sus abogados y el partido de Regeneración Nacional, como lo refleja el que desde ya está poniendo manos a la obra, de entrada en lo que tiene que ver la planificación, para irle adelantando al reto que tiene por delante, en lo que confirman su gane. ¡Así el dato!

Con todo y que la “Presi” que pretendía la reelección ya dijera con todas sus letras que : Seré la primera en reconocer una vez que los tribunales den su última sentencia sobre el proceso electoral de Hermosillo; tengo una vocación democrática y de respeto, y lo que estamos buscando como equipo es darle esa confianza al pueblo de Hermosillo de que nunca más se pueda atrever un equipo de políticos a manipular las elecciones”.

Y quien por cierto que oficialmente ya puede cantar victoria y darle vuelta a la hoja, es el candidato “a la grande” de Morena, Alfonso Durazo, después de que en la madrugada de ayer “dormingo” fuera declarado Gobernador Electo al clausurase la sesión permanente de cómputo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), con lo cual “ese arroz se terminó de cocer”, aunque ya nomás era cuestión de tiempo.

Eso luego de que Durazo Montaño triunfara con una de las mayores ventajas, al lograr el 51.81% del total de los votos, que sumaron 958 mil 526, tocándole 496 mil 651; mientras que el contendiente que le siguió acumuló 339 mil 139, que es el caso de Ernesto “Borrego” Gándara, en lo que es una final que le abona a la petición de los organismos empresariales, de ya dejar atrás lo electoral y ponerse a chambear. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Causan contagios campañas…Aunque no en las proporciones esperadas, pero sí que ya se está viendo una consecuencia sanitaria, como resultado de los cierres de campaña que hubiera en la recién terminada elección política, y un síntoma de ello es que la positividad de casos de Covid-19 aumentara un 34% en el Estado, lo que ha provocado el que ya casi se estén “arañando” los 200 infectados diarios. ¡Zaz!

Es por eso que el secretario de Salud, Enrique Clausen, hiciera un nuevo llamado a seguirse cuidando, no dejando de lado las medidas preventivas más elementales, como el uso de cubrebocas y evitar aglomeraciones, como ocurriera enlos mítines polacos a los que acudieran miles de gentes, y todo para ver los diferentes shows musicales, más que a los candidatos, y sin respetar la sana distancia. ¡Así de grave!

Y para quien dude de lo anterior, es que dicha contagiante estadística que ha ido al alza, de manera lenta pero consistente, está basada en el último reporte del Mapa Sonora Anticipa, que también arrojara que la ocupación hospitalaria en las unidades públicas está al 22%, y en las privadas al 12%, por lo que de esa forma es que ha ido creciendo, para que la Entidad y está Capital continúen en color amarillo, y al parecer por buen rato.

Casi por nada es que del 14 al 20 de junio del presente año 2021, lo que es Caborca, Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Nogales y Navojoa estarán en riesgo medio, o amarillando; mientras que en peligrosidad baja aparecen San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Cananea, Empalme y Huatabampo, por lo que así ha continuado la tendencia a “empíorar”, con todo y el proceso de vacunación que está en marcha.

Razón por la cual es que las únicas que continuarán sin cambio, son las restricciones para esa coloración, para la que las actividades nocturnas se suspenden a partir de las 12:00 de la “nochí”; e igualmente en lo que tiene que ver con los aforos permitidos en lugares cerrados, que en riesgo bajo permite un aforo del 75%, o 200 personas; y en riesgo medio de 100 personas o 50% de la capacidad, y así en general en ese promedio. ¡Glúp!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Niegan versión sobre policía…Al que sí que “le pegaron” una descobijada, a partir de la más reciente grillada que promoviera, es a quien se ostenta como cabecilla de la asociación Centuriones y Titanes A.C., Jesús Abundes Moreno, y es que en está ocasión salió con que al comandante, Martín Orlando Coronado Camacho, no lo habían atendido como se debía, después de resultar herido en un enfrentamiento. ¡Tómala!

Porque lo que son los operadores del Ayuntamiento como de rayo desmintieron Abundes Moreno, al negar que Coronado Camacho careciera de una adecuada atención médica, y que por el contrario vía la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito capitalina, ratificaban su compromiso con todos sus integrantes, tomando como prioridad la salud de las y los oficiales, con la finalidad de que no les faltara nada en ese sentido. ¡Mínimo!

No en baldees que ventilaran que son por demás falsas “las echadas” y denuncia que se traía el ex policía en mención, que aseguran que ahora la hace de agitador, al manejarse que tanto el procedimiento, tratamiento, operación y recuperación del agente está a cargo de la institución de salud del Estado, contrario a lo que se había venido diciendo, de que hastahabían convocado a realizar una colecta para “curarlo”. ¡Ajá!

En contraste dan cuenta que a Martín Orlando hasta ya la operaron, después de que la tarde del pasado 5 del presente mes terminara lesionado, al recibir un balazo en una de sus piernas, al ser emboscados por un hampón armado que les disparara, en un hecho muy sonado ocurrido en la colonia Unión de Ladrilleros, en el que muriera el jefe de la Comandancia Norte, Jesús Humberto Echeverría; además de otro “poli” lesionado.

Más menos así está la precisión que hacen, y casi apuntillando que las cosas hay que verlas de quien vienen, por dizque “El Sí Chuy” de Jesús no tener la voz completa para hacerla de “abogado el diablo”, por ser un ex miembro de esa corporación municipal que en su momento fuera dado de baja, y no precisamente por ser buen elemento, tras un procedimiento ante la Comisión de Honor, Justicia y Promoción. ¡Vóitelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhiben a par de funcionarios…A como han seguido aflorando las denuncias ciudadanas, de los que se está confirmando que no se hace uno, es de los titulares de Servicios Públicos Municipales de Hermosillo y de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Gino Saracco, y Eufemio Carrillo, sobre todo en lo que tiene que ver con la regulación de los talleres mecánicos que invaden las calles.

Ya que lo que es hasta ahora las quejas han ido y venido en ese sentido y no las han atendido, y para prueba están las que ahora ventilaran los vecinos de un sector de la colonia Emiliano Zapata, quienes “ya no se la acaban” con uno de esos negocios aceitosos ubicado en la Avenida Los Mochis, y bulevar Solidaridad.

A raíz de que hicieran público que ya “tienen la boca chueca” de tanto reportar a ese establecimiento “macánico” que opera irregularmente, y no sólo porque se apropia de las rúas colindantes para estacionar los autos que reparan, y que en muchos de los casos dejan abandonados; sino además por la contaminación auditiva que genera, por los fuertes ruidos que provocan, pero sin que hasta ahora “les hayan ido a la mano”.

No obstante y que ya no es de extrañar ese negligente y ¿$o$pecho$o? dejar pasar por parte de Saracco Morales y sus inspectores, con todo y que han presumido el programa contra los autos chatarras que están en la vía pública, y es que hasta ahora tampoco han procedido con relación a otro tallercito “hechizo” de esos que les denunciaran, y que está en la confluencia de las calles Everardo Monroy y Heriberto Aja. ¡Ñácas!

Así está la insensibilidad y falta de operatividad de Gino Roberto y Carrillo Atondo, como lo exhiben los “oídos sordos que han hecho” ante esas “puestas de dedo”, en torno a esas problemáticas que les competen a sus áreas; al igual que la de los habitantes del Centenario, al que han invadido de bares y restaurantes. ¡Palos!

Correo electrónico: [email protected]