¡Que no “se tape” a hampones!

Piden usar parte de La Sauceda

Por fin hace algo el de la Proaes

Proceden contras encarecedore$

¡Que no “se tape” a hampones!…Y aunque ya van de salida, pero bien harían los diputados locales en abonarle a la iniciativa presentada por la diputada federal de Morena, Coyolxauhqui Soria, quien propone una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para que no se les cubra el rostro a los presuntos delincuentes al presentarlos a los medios de comunicación, salvo cuando se trate de menores de edad. ¡Zaz!

Al ser una modalidad que se implementara a partir de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de “Injusticia” Penal, dizque para sustentar la presunción de inocencia como un derecho del imputado dentro del debido proceso, con todo y que en muchos de los casos son “agarrados con las manos en la masa”, o en pleno acto delictivo, aunado a que algunos son unos hampones empedernidos, por su reiterada reincidencia. ¡Ups!

De ahí que Soria proponga, que lejos de encubrírseles la única condición debería ser el colocarles en la cara la leyenda de “probable responsable”, por considerarse que su integridad no se resguarda con esas tapadas, sino con el respeto a sus derechos humanos como supuestos responsables de un delito. ¡De ese pelo!

Por en contraparte remarcarse que con esa restricción no hay un verdadero Estado de Derecho en los juicios legales contra los detenidos y acusados, si se deja en desamparo a la víctima de un malhechor, al no poder identificarlo para que haga frente a la obligación de responder por los ilícitos cometidos, ya que con ello se impide el reconocimiento y acopio de más pruebas, en caso de que otros afectados lo reconozcan. ¿Qué no?

Lo anterior sumado a que la legisladora morenista apuntillara que en el Artículo 20, apartado B, de la Constitución Política, no se ordena distorsionar la imagen de los arrestados y enjuiciados, por no ser una regla derivada de la Constitución Política, ni del Código Penal, o en su defecto del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que según esto existe la posibilidad de que pueda cambiarse esa práctica.

Y ciertamente que Soria Morales está volviendo a “poner el dedo en la llaga”, sobre una disposición que ha sido muy criticada por la población, como es la de que de pilón les oculten la identidad a los malandros, por lo que ahí está ese “trompo para la uña” de la coordinadora de los morenos en el Congreso del Estado, Ernestina Castro Valenzuela, en aras de que respalde a su correligionaria, en cuanto a esa intención que se carga. ¡Ajá!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Piden usar parte de La Sauceda…La que sí que no es mala idea, es la que ya propusieran los colectivos ambientalistas que han estado limpiando el abandonado parque recreativo de La Sauceda, para que el Gobierno estatal autorice la utilización del área que ya está en condiciones de ser usada con fines recreativos por parte de la ciudadanía, y que calculan que más menos es de un 25%. ¡De ese vuelo!

Por lo que así “le están dejando la pelotita en la mano” a la encargada de Bienes y Concesiones, Carmen Carballo Cabanillas, con esa iniciativa que hicieran pública, tocante a la posibilidad de que puedan habilitar esa zona ya saneada, que según esto se encuentra en los alrededores del acceso principal de ese centro de recreo, que hace más de una década está cerrado, y que por algo recién acaba de ser incendiado en una parte.

Pues en base a quienes lo han “chaineado” por voluntad propia y para rescatar lo que antes era esa extensión verde, según esto ya está óptimo como para que las familias pudieran ir de día de campo al menos los fines de semana, y jugar en las canchas deportivas, además de caminar o andar en bicicleta, por ya apreciarse bancas y mesas donde estaban los asadores, por lo que ya sólo sería cuestión de adecuarlos. ¿Será?

Y por si eso fuera poco hasta dan cuenta que ya se descubrió un andador como de unos 400 metros, por lo que de esa forma es que entre las cenizas que han quedado de los últimos siniestros incendiarios, sí que han estado medio volviendo a la vida a La Sauceda, con la pretensión que vuelva a reverdecer y florecer, en lo que finalmente se aprueba un proyecto para reactivarla “al cien”, luego de que por interés no ha quedado. ¡Órale!

Casi por nada es que ahora estarán a la espera de la respuesta de Carmen Ofelia, con todo y que no se manda sola, pero a como la pongan es mejor que en parte esté activado, para que ya no sea blanco de más incendiadas. ¡Tómala!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por fin hace algo el de la Proaes…Aunque nunca es tarde, pero del que por fin se está diciendo algo, es del encargado de la Procuraduría Ambiental de Sonora (Proaes), José Jesús Rochín Morales, y es que para fomentar el cuidado de la vegetación y el compromiso de mantenimiento de las especies, llevarán a cabo la jornada de reforestación “Plantando historias” en la zona denominada “El Cárcamo”. ¡Habrá que ver!

Para el caso es una cruzada que tendrá lugar el sábado 19 del presente junio, a partir de las 8:00 horas de la mañana, con la participación de organizaciones civiles y empresas “ambientalmente responsables”, con la misión de plantar más de 400 ejemplares nativos de la región, en ese punto de Hermosillo que está contiguo al parque de la Sauceda, para hacer reverdecer esa área que esta árida y “pelona”. ¡Tómala!

Ya que hacen saber que no solo implicará la reforestada, sino también la adopción de árboles plantados y de los pocos ya existentes, para lo cual han desarrollado una App para celular con la que podrán identificar con geolocalización la ubicación de la planta adoptada, para poder darle seguimiento a su mantenimiento de forma interactiva, de ahí porque le están haciendo extensiva la invitación a los hermosillenses. ¿Cómo ven?

Con ese fin es que se eligió a ese sector al que se conoce como “El Cárcamo”, el cual está ubicado al Oriente de esta Ciudad del Sol, donde actualmente existen campos deportivos, por lo que allí plantarán centenares de mezquites, Palo Verde, Palo Fierro y Tepehuaje, por ser los más aptos para ese hábitat, mismos que han sido donados por diferentes instituciones y compañías para abonarle a un mejor ambiente. ¡Eso dicen!

En esos términos está el reto al que se han sumado el Colegio Sonorense de Ecólogos, Profauna AC, Caminantes del Desierto, SerNatura, Corredor Biológico Hermosillo y Colaboración Ecológica; Reduce Tu Huella, Venados Sustentables, Cultura Verde, Bukis a la Calle, +Vida Hmo, Dictus Unison, Naturalia, All for One, Actues, De Raíz por Sonora, Hermosillo Plogging, Juventud Verde, Fomento a la Cultura Ambiental, y más las que se sigan acumulando, en la medida que ese plan “prenda”. ¡Mínimo!

Eso con todo y lo lento que se ha visto al respecto José Jesús, después de los varios incendios que ha habido en La Sauceda, porque antes que él reaccionaron los diferentes colectivos ambientalistas. ¡Pácatelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Actúan contras encarecedore$…Ahora sí que para los que pensaban que ya no había sanciones para los comerciantes carero$, pues resulta ser que todavía pueden denunciarlos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aún y cuando se suponía que los precios de productos como el pollo, huevo, tortilla, leche, frijol y carne de res estaban liberados, o más bien es lo que han querido hacer creer para $ubirlo$.

“Pos” contra todo lo esperado trascendió que la encargada de despacho de la Profeco, Berenice Romero Domínguez, junto con sus inspectores, han estado llevando a cabo operativos especiales para proceder contra los comercios que realicen alzas injustificadas en los costos de esos alimentos de la llamada canasta básica, de ahí que aflorara que ya habían sancionado a un total de 126 establecimientos de ese tipo. ¡Ni más ni menos!

Luego entonces aunque usted no lo crea, pero dan cuenta que a ese punto es que finalmente “se están poniendo las pilas” contra esos encarecedores, como lo exhibe que les cayeran a tiendas de autoservicio como un Walmart, La Comer, Sam´s y Fresco, entre muchas otras, y no precisamente por estar siendo justos en sus costos, sino más bien todo lo contrario, por estarse pasando de ganone$ y lo que le sigue. ¡A ese grado!

Y una prueba de ello es que en base al saldo reportado por Romero Domínguez y compañía, ya han colocado 104 sellos de suspensión y 3 de advertencia; mientras que a 84 changarros les hicieron un requerimiento para presentar información; en tanto que 17 se negaron a la verificación por “tener maldad”; y en 62 casos ajustaron el precio a los de la zona tras ser checados; y 5 más tuvieron apercibimiento. ¡Así el dato!

Sin embargo mientras eso pasa en el Centro de la República Mexicana, lo que es por estos lares “están haciendo muy malos quesos” al respecto, por aun no haber llegado esa operatividad contra esos usureros del comercio, de ahí que “las gordas” por ejemplo ya se vendan a más de $20 pesos el kilo, porque lo que es el pintado delegado de la Profeco, Fausto Vázquez Casteló, hasta ahora nomás no ha actuado en consecuencia.

Correo electrónico: [email protected]