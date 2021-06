Sin Medias Tintas

¡Proliferan e$tafa$ virtuales!

Dan constancias a aliancistas

Harán operativo por calorón

Le abona a vivienda Comuna

¡Proliferan e$tafa$ virtuales!…Las que han seguido a todo lo que dan, y en todas las modalidades, son las e$tafa$ virtuales, y para prueba está el que ahora alertaran a los usuarios de Internet de no caer en el engaño de las páginas web fraudulentas que han continuado aflorando, como una que promueven con el nombre de «fordplantahermosillo.com», en la que ofrecen autos en venta a bajos precios. ¡De ese pelo!

Porque de acuerdo a la advertencia hecha por el director de la Unidad Cibernética, Diego Salcido Serrano, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de la que es titular David Anaya Cooley, ahora los estafadores se están aprovechando de la alta demanda que existe en Hermosillo para vender o comprar un automóvil nuevo o semi nuevo, y es por lo que han surgido falsos portales cibernéticos. ¡Vóitelas!

Tan es así que ahora detectaron que les dio el usar como “gancho”, el que en esta Capital hay una planta ensambladora de la compañía Ford, eso para hacer “encreer” que venden carros muy baratos, debido al exceso de producción, por lo que de esa forma es que con ese cuento se han dado a la tarea de intentar engatusar, o sorprender a los posibles compradores, de ahí el porque le estén “echando aguas” a la ciudadanía. ¡Zaz!

Es por lo que entre las recomendaciones que les hacen a las mayorías, está el no entregar ningún artículo hasta que el pago esté acreditado y reflejado en la cuenta, en caso de vender una unidad automotriz; así como el tampoco aceptar cheques, porque ha sucedido que para cuando verifican en el banco “ya se les peló” el comprador, de ahí que lo mejor es hacer la transacción en efectivo, o vía transferencia electrónica. ¿Qué no?

De tal forma que es un nuevo tipo de vaquetonada, con el que se corrobora que así se ha recrudecido la estafadera hoy en día, y más en estos tiempos de pandemia, por cómo la gente ha hecho un mayor uso de la red para llevar a cabo sus operaciones comerciales, de ahí que se estén dando toda clase de “mañas de magaña” para tratar de sacar lana a la mala, o sin trabajar como Dios manda, como es inventandoesas cosas.

Y para quien dude lo anterior para evidencia está el ¡S.O.S! que igual acaba de lanzar la delegada de la Condusef, Blanca Alicia Rosas López, referente a que de las veinte instituciones financieras que han sido denunciadas por fraudear a los incautos que “se van en el viaje”, hay tres que han sido las más reportadas, como son la CrediAvance, Solunion México Seguros de Crédito y Financiamiento Progresemos. ¡Palos!

Casi por nada es que la de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señalara, que quienes buscan un crédito o préstamo deben revisar la página www.condusef.gob.mx, a fin de verificar cuáles son las instituciones que verdaderamente están constituidas, o inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres). ¡Ni más ni menos!

Con lo que queda más que claro que los ciudadanos hasta de su sombra se tienen que estar cuidando para que “no les hagan el pelo”, como en el caso de esas ganonas empresas crediticias que se promueven mediante correos que envía para ofrecer planes muy atractivos, pero de cuyas promociones hay que desconfiar en cuanto les pidan un anticipo por cualquier motivo, o gestión, de ahí que sobre aviso ya ni para que quejarse.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dan constancias a aliancistas…Y los que ya empezaron a oficializar, son los triunfos que obtuvieron los candidatos a los diferentes cargos de elección popular en los comicios del pasado domingo y para muestra está que a las que ayer ya les entregaran sus constancias de mayoría que las acredita como ganadoras, es a las hoy diputadas locales electas por Hermosillo, Ely Sallard y Alejandra López Noriega. ¡De ese vuelo!

Ante lo que está de más el apuntar que ante ese éxito obtenido por Sallard Hernández y Alejandra, que representan a la alianza “Va por Sonora”, integrada por el PRI, PAN y PRD, se convierten en legisladoras por los distritos 6 y 10, respectivamente, una vez que las autoridades electorales contabilizaran el 100% de las actas para asignarles el “papelito habla”, con el cual podrán ser parte del próximo Congreso del Estado.

Pues Elia Sahara y López Noriega son las únicas que están haciendo la diferencia, junto con Karina Zárate, que también triunfara en el 9, después de que los contendientes aliancistas fueran víctimas de un nuevo tsunami de Morena, que terminó por arrasarlos, al obtener 18 de las legislaturas 21 estatales; y las 7 federales, después de queayer Kitty Gutiérrez terminará por perder anteWendy Briseño Zuloaga, por 2 mil 521 votos.

Sin embargo de esas pocasque “se van a tomar una caguama Victoria”, quien dicen que merece una mención especial es Sallard, por ser alguien que vino desde atrás, y por encima de los que llegaron a pensar que no tendría posibilidades ni de siquiera aspirar, pero en la práctica la ex directora de la Comisión de Vivienda demostró que se la ganó con trabajo de campo, de ahí que el electorado la identificara y premiara con su voto.

Eso para más que otros que otros a los que se la pusieron “peladita y en la boca”, y que por no tener talacha de tierra, o de esa que permite tener un contacto con el pópulo, es que la perdieran, a pesar de haber tenido recursos de sobra, con lo que ahora sí que se evidenció que los llamados “sangre de cochi”, simplemente no ganan, por más “cachata” que les metan, y es que además terminan destapándolos de manera improvisada.

Luego entonces así se empezó a deshojar la margarita, con relación al aval que les ha comenzado a dar a los vencedores, y que por cierto que la definición sobre la que está centrada la atención, es en torno a la alcaldía de “Hornosío”, que con un reconteo de votos extras se disputan la morenista Célida López Cárdenas y el aliancista de Antonio Astizarán, y cuyo saldo apuntaba para quedar ayer en la tarde, u hoy en la mañana.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Harán operativo por calorón…El que está confirmando su sentido humano es el Ayuntamiento capitalino, como lo exhibe el anuncio hecho por la Coordinadora de Protección Civil Municipal, Santa Aguilar Castillo, de que ante la ola de calor que se pronostica para estos días, es por lo que implementará un operativo preventivo para brindar auxilio a la población vulnerable y en condición de calle. ¡Órale!

Toda vez que ante los vaticinios que hay, de que casi casi “estarán tirando con lumbre”, ante la probabilidad de que se registren temperaturas de más de 45 grados centígrados, es por lo que desde hoy pondrán en operación ese esquema de atención, que consistirá en proveerles hidratación con agua y suero oral, así como fruta de temporada y resguardo en refugios temporales a las personas que viven a la buena de Dios. ¡Ups!

Así que para complementar esa ayuda de emergencia por lo de esos ardientes calores, es que igualmente habilitarán el Centro Hábitat de la colonia Café Combate para quienes quieran protegerse y no correr el riesgo de deshidratarse, porque se les estaría trasladando a ese lugar, y es que hay gentes de esas que deambulan por las vialidades que ya solamente se guían por su instinto de sobrevivencia, por tener afectaciones mentales.

No obstante y que Aguilar precisara que será una auxiliada que también recibirán quienes lleguen de manera voluntaria, así como los que sobreviven en lugares sin electricidad, o que no cuentan con aire acondicionado, por lo que les darán bienvenidos en cualquier horario, salvo aquellos que estén bajo los efectos de alguna sustancia, o alcohol, porque a esos no les permitirán el acceso, en aras de que no alteren el orden. ¡Ouch!

O séase que así está el sentido social que ha distinguido a la actual administración municipal emanada de Morena, por no ser una asistencia aislada la que ha estado fomentando, porque por el estilo en la época invernal le ha dado cobijo y chocolatito calientito a ese sector poblacional más desprotegido, que por algo sí que viven de milagro, por ser de los que están más expuestos e indefensos ante los climas extremos. ¡Glúp!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le abona a vivienda Comuna…A quien hay que apuntarle una buena, es al alcalde interino Fermín González Gaxiola, por concretar un programa para que las familias de escasos recursos tengan acceso a una vivienda digna, a través de un convenio que firmaran con el Infonavit para que estén en posibilidades de adquirir casas que se encontraban abandonadas y que fueron recuperadas por ese instituto federal. ¿Qué tal!

En lo que es un plan que tendrá varios beneficios, porque aparte de hacer más accesible el que adquieran una de esas casas quienes están en situación de vulnerabilidad; a la par eso también posibilitará el mejorar el ambiente urbano en donde se localizan esos inmuebles, por generalmente ser usados como madrigueras por los delincuentes, al ahí esconderse para cometer toda clase de fechorías, además de ser vandalizadas.

Más menos así está el acierto González Gaxiola, al formalizar ese pacto con sentido social con el representante delInstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Vladimir Barboza, y el cual habían venido trabajando y cabildeado desde meses atrás, toda vez que la carencia de un hogar que enfrentan muchos, es una problemática por demás incongruente, a la que no se le ha dado solución.

Si se analiza que por un lado hay un caserío que está deshabitado, porque los acreditados del “Pichonavit” por muchas razones los han dejado, por lo que han pasado ser unos verdaderos “elefantes blancos” y nidos de los malandros, y por otro hay infinidad de hermosillenses que carecen de un techo donde vivir, y ese déficit es el que quieren contrarrestar, ofreciéndoles facilidades para adquirirlasa quienes les interesen. ¡De ese tamaño!

Aunque para evitar que los líderes vívales “le metan mano” a esos procesos de adjudicaciones, ya río revuelto saquen gananciade pescadores, es que aclaran que los trámites serán completamente personalizados y con “candados” para evitar que abusen de los solicitantes, por lo que con ese acierto se estará despidiendo don Fermín, porque lo que es este viernes volverá asumir la alcaldía Célida López, después del proceso electoral.

Correo electrónico: [email protected]