Sin Medias Tintas

¡¡Felicita AMLO a Durazo!!…Y por si algo le faltaba, el que ayer ya recibió una felicitada del propio “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, es el virtual gobernador, Alfonso Durazo, tan es así que en su conferencia mañanera destapara que está misma semana podría reunirse con el también ex secretario de Seguridad del gobierno federal, para “personalmente en persona” darle “sus palmadas”. ¡De ese pelo!

Para el caso es que Andrés Manuel, claro y directo como es, públicamente dijera que: “Me dejó un recado, que viene en estos días, que quisiera platicar conmigo, me da mucho gusto que él, que por voluntad del pueblo haya triunfado en Sonora, lo voy a recibir, nos vamos a encontrar seguramente cuando este aquí”, por lo que así es como por adelantado le enviara sus buenas vibras y mejores deseos a Durazo Montaño. ¡Qué tal!

Eso aunado a que también felicitara a los sonorenses, porque independientemente de por quién votaran, el punto es que resaltó que el pópulo participó, con lo que se demostró que las diferencias pueden resolverse de manera pacífica, de ahí que ponderara que: “No podemos ser idénticos, gemelos, pensar igual, no puede haber pensamiento único, la democracia es diversidad, pluralidad, es debate, hay que seguir debatiendo”. ¡Mínimo!

Pero por si eso fuera poco a la par anunció que la primera semana del próximo mes de julio realizará una gira por la Entidad y Baja California, en la que abordará temas como la vacunación fronterizacontra el Covid-19 y estímulos fiscales, anticipando que inaugurará un hospital en San Quintín y que verá lo de una escuela para jóvenes en Tijuana, y de ahí entrará por San Luis R.C., llegando hasta Nogales, para luego bajar a Hermosillo.

Así estaría el periplo, o la gira que se aventaría AMLO, para de manera especial revisar lo que sería el programa de las vacunadas para las personas de 18 a 40 años, por ser la condición que estarían poniendo los gringos para reabrir las principales fronteras, que desde que se recrudeciera la epidemia de coronavirus han estado cerradas, de ahí que la intención es que vuelvan a reactivarlas. ¡Esa es la intención!

No obstante y que destacara que en esta nueva venida no abordará lo referente a los avances del Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, lo cual dejará pendiente para su siguiente visita, dizque porque actualmente hay un grupo de todas las dependencias trabajando, en aras de darle respuesta a las demandas relacionadas con esa etnia, y que son las que han propiciado que ahorita tengan bloqueada la carretera de Cuatro Carriles.

Por lo que así están los anuncios que hiciera López Obrador, en el marco de un enésimo tira-tira verbal que sostuviera con el ex candidato presidencial panista, Ricardo Anaya, luego de que en forma burlona comentara que le pediría permiso para “tomarse una caguama” de la marca “Pacífico”, para celebrar que Morena y sus aliados hubieran ganado 8 gubernaturas localizadas en esa zona del País, de las 11que lograron. ¡Palos!

Aunque no esperó mucho por la respuesta, después de que Anaya Cortés luego luego se la revirara mediante un video que publicara en las redes sociales, en el que aparte de decirle que le daba permiso, le expresó que: “Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el Poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro”, eso en alusión a que los morenos perdieron la mitad de la Ciudad de México, que era su bastión.

Que sumará nuevo Gobierno…Vaya que la que está de valorarse, al grado de que merece comentario aparte, es la postura sin triunfalismos que ha asumido el casi gobernador electo de Morena, Alfonso Durazo Montaño, por la actitud moderada, respetuosa y prudente con la que desde ya se está conduciendo, como quedara constancia en la entrevista radiofónica que ayer le hiciera el colega, Juan Carlos Zúñiga. ¡Órale!

En esos términos estuvo la mesura y el tono conciliador con el que se le escuchara a Francisco Alfonso, a través de los micrófonos del noticiero Reporte 100, que se trasmite por las mañanas en el cuadrante 100.3 de FM, contrario a la verborrea eufórica e histriónica con la que podría haberse soltado, pero lejos de eso dejó muy en claro que ya es un gallo muy jugado, como para dejarse llevar por las lentejuelas del poder. ¡Zaz!

Es por eso que más menos así de ubicado y con los pies en la tierrase le percibiera a Durazo, precisando que no es de los que gusta de los desplantes y aspavientos, como en el pasado lo ha demostrado al estar en los primeros planos, por en su momento serel particular de Luis Donaldo Colosio; y después cercano del “Presichente”, Vicente Fox; y hoy por hoy amigodel “Presi”, Manuel López Obrador. ¡De ese vuelo!

Con todo y la legitimidad y el poder que le da el haber alcanzado la mayor ventaja para un candidato a “la grande” en los pasados comicios, pero así de humilde se está viendo en el contundente triunfo que obtuviera y con la consigna de no ser un cazador de nada, de ahí que no descartara el llamarle a su ex contrincante, Ernesto “El Borrego” Gándara, al que le valoró que reconociera que la votación no le fue favorable.

No en balde es que adelantara que en el periodo 2021-2027encabezará un gobierno austero y cercano a la gente, buscado el bien común de los sonorenses para construir soluciones a las problemáticas más sentidas del Estado, que estará marcado por la sencillez, el combate a la corrupción y el tratar de recuperar la grandeza de la región, pero bajo los principios de la Cuarta Transformación. ¡Ni más ni menos!

Aunado a que dejó muy en claro que respetará la autonomía de los demás poderes, como es el del Supremo Tribunal de Justicia; al igual que el de la Procuraduría estatal, e incluso de la Fiscalía Anticorrupción, aún y cuando de ésta última confesó no tener la mejor impresión, por considerar que tienen derecho a una oportunidad, por ser elegidos legítimamente, por lo que así le está apostando a sumar, más que a dividir.

Aflora violencia postelectoral…Para que vean el cómoya está de tensa la cosa postelectoral en esta Capital, después de los comicios del pasado domingo, es que en lo que tiene que ver con la contienda por la alcaldía de “Hornosío”, ya se está llegando a la violencia, como lo demuestra el que ayer dos grupos de choque se enfrentaran en las afueras del Consejo Municipal electoral, donde se hace el recuento de votos.

De esa forma estuvo el zipizape entre ambos bandos en la colonia Centenario, uno apoyando a Célida López Cárdenas, la candidata morenista, al exigir el recuento de voto por voto, y el paradero de más de 100 actas que presuntamente no aparecían; mientras que el otro respaldaba a Antonio “Toño” Astiazarán, el abanderado de la Alianza “Va por Sonora”, al reiterar el triunfo que “cantaran” desde el pasado lunes. ¡Pácatelas!

A ese extremo es que “se calentó” la cosa alrededor de esa revisión, y no por el calorón de más de 40 grados que está haciendo, como lo reconociera el presidente de esa instancia electorera, Israel Márquez Bustamante, al ventilar que después de evaluar incidencias como falta de actas de escrutinio en los paquetes y demás, es por lo que desde el mediodía de este miércoles, y hasta los venideros dos días, harán esa contabilidad. ¡Glúp!

Razón por la cual es que Márquez Bustamante ventilara que serán 765 paquetazos electorales de la elección de presidente municipal de Hermosillo los que serán recontados, de un total de mil 58, por inconsistencias detectadas a la hora en que les entregaran las urnas, razón por la cual es que advirtiera que por varios días no saldrán del edificio, hasta que cumplan el objetivo de dejar todo más claro que ni el agua purificada. ¿Será?

Casi por nada es que en ese ínter bien harían en reforzar la vigilancia policíaca, después de que en esta ocasión los municipales que resguardando el área de esa sede electoralfueran rebasados por los que se agarraron a catorrazos, de seguro que para armar un borlote y meter más presión, porque de lo contrario, sí que podría “llegar la sangre al río”, en caso de desatarse las pasiones políticas, por lo que así estuvo el aviso.

Confirma Ford nuevo pick up…La que terminó de confirmarse es la buena noticia de que en la Planta Ford de esta Ciudad del Sol se ensamblará el nuevo modelo pick up Maverick, como lo acaba de dar a conocer a nivel mundial ese consorcio automotriz, lo que de entrada viene a reforzar la confianza que se tiene en Sonora y en su mano de obra calificada, además de que la hará destacar más en ese sector. ¡Así el acierto!

En lo que es el anuncio de un novedoso vehículo que a juicio del secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, tiene otras lecturas positivas, como es que se afianza la estadía de la Fordy se terminan los rumores de años atrás de que la compañía se iría de Hermosillo, por no ser poca cosa el que dos nuevos modelos se anunciaran en el lapso de un año, luego de conocerse lo de la Bronco Sport en julio del 2020.

De ahí que Vidal Ahumada resaltara que entre las claves para concretar ese logro está la relación que se tiene con ese consorcio internacional, así como las gestiones de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, y la paz laboral existente, lo que asegura que en suma han sido factores fundamentales, para que aún en época de pandemia se continúen haciendo inversiones importantes como esa, que todavía está por detallarse. ¿Qué no?

Aun así desde ya se maneja que el ensamblaje del citado picapcito compacto, ya que será de tamaño mediano, se realizará bajo la misma línea de producción de la nueva Bronco Sport, misma que fuera adaptada con una millonaria inversión de más de mil 700 millones de dólares en las instalaciones de esta “Capirucha”; complementado con los más de 350 millones de dólares que también “le metieron” sus proveedoras.

Ante lo que sacan por deducción, que lo que es ese transformado Maverick, que antes sólo se conocía en versión sedán, sí que vendrá a ser la cereza en el pastel en la gestión de Claudia, en lo que se refiere a la promoción económica, por los pocos meses que ya le quedan a su sexenio; e igualmente significará el broche de oro para Jorge, por dé a cómo se ha progresado en esa materia, por encima de la emergencia sanitaria.

