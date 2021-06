En duda asesinato de policía

En duda asesinato de policía…El que no deja de estar por demás extraño, es el asesinato del que fuera el encargado de la Comandancia Norte de la Policía Municipal de Hermosillo, Jesús Humberto Echeverría Ramírez, de 42 años de edad, quien el pasado sábado resultó acribillado durante un enfrentamiento ocurrido en la colonia Unión de Ladrilleros, por haber quedado muchas dudas en torno a ese fatídico suceso. ¡Zaz!

Tan es así que en la sentida ceremonia del último adiós que acaban de darle al comandante Echeverría, todavía siguieron estando muchas interrogantes en el aire, entre ellas una que resulta por demás inexplicable, como es el hecho de que acudiera a atender esa llamada de auxilio que recibieran, en la que se denunciaba una agresión armada, cuando se supone que los que debieron hacer acto de presencia son los agentes de ese sector.

Aunado a que por otro lado quedara en entredicho la capacidad y preparación de los elementos policíacos al mando del Comisario General, Gilberto Landeros, derivado de que a pesar que les reportaron que se trataba de personas que estaban empistolada y que ya habían agredido a otra, aun así manejan que llegaron como “El Borras”, y al entrar a una casa abandonada, es cuando le dispararon a quemarropa a Jesús Humberto. ¡Glúp!

Así es como estuvo esa muy rara balacera entre los municipales y unos maleantes, en la cual también resultó abatido uno de ellos, pero sin que desde entonces se hubiera vuelto a saber nada, hasta ahora que celebraran la ceremonia fúnebre del oficial caído en el cumplimiento del deber, al que desde una funeraria localizada en bulevar Luis Encinas y calle Juárez lo trasladaron a la base policial de la Centro, y de ahí a la Norte. ¡Órale!

Sin embargo y por encima de los lamentos manifestados por Landeros Briseño, pero lo único cierto es que no ha habido avances en las investigaciones, y tal vez ni las habrá, como ha sucedido en otros casos, aunado a que tampoco “han dado color”, en torno al perfil y quehacer de los hampones que enfrentaron, y si realmente hubo detenidos, como se manejara en un principio, a no ser y que no les convenga decirlo. ¡De ese pelo!

Porque al margen de los honores que hicieran frente al féretro Echeverría Ramírez, antes de sepultarlo en el panteón Colinas de San José, dicen que el mayor reconocimiento que le pudieran hacer es el esclarecimiento del hecho en que perdiera la vida, si se parte del hermetismo que ha imperado al respecto, porque lo que es don Gilberto no ha pasado de únicamente condenar lo ocurrido y decir que están de luto. ¡Así los asegunes!

Y con más razón porque dijeron que era uno de los mejores gendarmes, así como un responsable de zona intachable, lo que se intuye que debería comprometerlos a demandar justicia por su compañero, pero lo cierto es que hasta ahora no se les ha visto muy exigentes en ese sentido, y por el contrario lo que es Landeros se salió por la tangente, al declarar que en la Capital no está tan “píor”, o como en otros municipios. ¡Tómala!

Ya que en base al sentir popular, eso sonó a algo así como “tierrita volada”, y ya volvamos a la actividad, casi casi como diciendo aquí no ha pasado nada, con todo y que otros dos “polis” también resultaran heridos.

Lista “Gober” pa´ la entrega…Y después de la elección del pasado domingo, la que confirmó que ya está lista para lo que será la entrega-recepción, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está que ya lo anunciara a través de las redes sociales, al escribir un mensaje en el que asienta que ese pase de estafeta al hoy gobernador virtual de Morena, Alfonso Durazo, debe ser ordenado y transparente. ¡Qué tal!

Pues de acuerdo a la visión expresada por Claudia, en Sonora los ciudadanos ya decidieron el rumbo del Estado, al darle su confianza a Durazo Montaño, de ahí que corroborara lo ventilado por éste, de que en la mañana del mismo “San Lunes” se había comunicado con él para felicitarlo y desearle éxito, ante lo que intuyen que las condiciones ya están más que dadas, para que haya una transición aterciopelada. ¡Mínimo!

Casi por nada es que Francisco Alfonso dijera que valoraba mucho ese gesto de madurez política de parte de Pavlovich Arellano, y que para el caso ya habían hablado de establecer de inmediato un grupo de trabajo para coordinar el proceso del traspaso del Poder estatal, que a su juicio se tratará de una labor sumamente compleja, porque implicará recibir toda la información de cada una de las dependencias. ¡Cuando menos!

Con ese fin es que Durazo anticipara que en el trascurso de la semana integrarían un equipo de trabajo para lo que será esa chamba titánica, razón por la cual es que habrá un coordinador general y uno por cada una de las áreas que recibirán del Gobierno del Estado, de cara a lo que sería su toma de posesión el venidero 13 de septiembre, que es cuando tendrá lugar el cambio, para el inicio de un nuevo sexenio de color guinda.

Toda vez que la intención es la de adelantarse, para que nos los agarren con los dedos detrás de la puerta, de ahí que aflorara que junto con pegado irán viendo lo referente a la integración del gabinete; plan de ahorros del sistema gubernamental; y según esto hasta la propuesta de iniciativa de presupuesto para el próximo año, con lo que vaya que sí que estarán haciendo valedero aquello de que al que madruga Dios lo ayuda. ¿Será?

Es buen perdedor “Borrego”…Quien sí que demostró ser un buen perdedor, es el hoy ex candidato a gobernador por la alianza “Va por Sonora”, Ernesto “Borrego” Gándara, porque lejos de “hacerla de tos”, por el contrario al día siguiente y mediante un video mensaje reconoció el triunfo de su contrincante, Alfonso Durazo, luego de aceptar que la votación del “domingo” anterior no le favoreció. ¡De ese vuelo!

Con lo que Gándara Camou confirmó que hasta en la derrota se puede ser grande, como lo exhibiera al de frente aceptar que no pudo concretar su proyecto de gobierno mediante las urnas, pero eso no fue impedimento para que vía la red del Internet les agradeciera a los miles de sonorenses que emitieron su voto por él, así como a su familia y equipo de trabajo que lo acompañó por más de tres meses. ¿Cómo ven?

De ahí que con todas sus letras manifestara: “¡Qué buena campaña! ¡Gran experiencia!, estoy muy orgulloso de lo que logramos juntos, estoy orgulloso de mi familia, a nombre de mi esposa Pily, de mis hijas Daniela, Raquel y Fernanda, les agradecemos de todo corazón su apoyo y su confianza y todas las muestras de cariño que hemos recibido”; e igualmente se refirió a los promotores, representantes de casilla y voluntarios.

Pero lo que se entendió como que habrá “Borrego” Gándara para rato, es que señalara que: “A ti que hiciste cola por horas para cruzar la boleta por una Sonora Ganadora en la que creemos, quiero decirte que esta historia no se acaba aquí”, y es aun y cuando en esta ocasión no cumpliera el objetivo, se le escuchó contundente y convencidode que lo mejor todavía podría estar por venir. ¡Ni más ni menos!

Y una seña de ello es que apuntillara que: “Cerramos un capítulo, sí, pero el libro de Sonora es de muchas páginas y lo seguiremos escribiendo todos los días, hay que seguir haciendo las cosas como las sabemos hacer, las y los sonorenses, hay que seguir luchando por nuestras causas, que son las causas de la gente porque de lo que se trata es de sumar y de seguir adelante”. ¡De ese tamaño!

Advierten sobre inseguridad…Por si todavía no les queda claro, el que desde ya les está haciendo un recordatorio a los que ganaron los diferentes cargos de elección popular, sobre todo a los que serán los nuevos alcaldes y gobernador, es el director del Observatorio Sonora por la Seguridad, Manuel Emilio Hoyos, en cuanto al estado de gravedad que guarda la inseguridad en la Entidad. ¡A ese punto la alerta!

Derivado de que a decir del experto en esa materia, como es Hoyos Díaz, “Necesitamos una cirugía mayor en materia de seguridad y procuración de justicia, una cirugía donde se pueda quitar este cáncer que se ha venido apoderando de nuestro Estado, yo creo que, sí es posible, pero tiene que ser basado en evidencia con un acuerdo o un pacto por la seguridad desde el más alto nivel del Estado y generar rutas”. ¡Así el consejo!

En esos términos es el exhorto que está haciendo Manuel Emilio, a partir de la renovación de los gobiernos que tendrá lugar, como resultado de los comicios que recién se realizaran, para que se redoble la acción coordinada entre las diferentes autoridades, pero incluyendo a la sociedad civil organizada en la implementación de nuevas estrategias encaminadas al combate de la violencia para que haya una pacificación.

Al Hoyos señalar que si bien es cierto que hay conciencia de que es un tema que no se resuelve de manera inmediata, o de un día a otro, es por lo que ahí radica la importancia de establecer lo que sería una agenda por la seguridad en el corto, mediano y largo plazo, a fin de que haya un rumbo, al tener en la mira objetivos definidos, que en primer lugar sería el devolverles la tranquilidad a los ciudadanos. ¿Qué no?

Es por lo que hiciera un énfasis especial en lo que serán las próximas administraciones de los ayuntamientos, que tendrán vigencia del 2021 al 2024, porque mínimo deberán fortalecer a las policías municipales, pero además el que tengan buenos colaboradores en ese ámbito, incluida la instancia estatal, con todo y que Alfonso Durazo ya prometiera que aumentará de 900 y cacho a 5 mil los policías estatales, o de la PESP.

