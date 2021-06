¡Sonora se pinta de guinda!

Hay sorpresa en Hermosillo

Que pierde mayoría Morena

Saldo blanco en los comicios

¡Sonora se pinta de guinda!…Y después de los resultados electorales alcanzados, el partido que se confirmó que está en el ánimo de los sonorenses es el de Morena, y para prueba está el que arrasaran en las elecciones del pasado “dormingo”, con Alfonso Durazo a la cabeza, al ganar la gubernatura; así como 22 de las principales alcaldías; y 18 de las 21 diputaciones federales; ademásde 6 federales y una en estambay.

Ya que en base a esos triunfos virtuales que estaban en vías de corroborarse, lo que es a la denominada coalición Juntos Haremos Historia abanderada por Durazo Montaño, estuvo a un tris de alcanzar el “carro completo”, o la totalidad de las posiciones, aunque al parecer sólo le va a faltar “la joya de la corona”, que es Hermosillo, porque ser de los municipios que aún estaba en veremos, o sin definirse. ¡De ese pelo!

Pues contrario a los que pronosticaban que serían unos comicios muy cerrados entre Ernesto “Borrego” Gándara, de la alianza “Va por Sonora”, y Francisco Alfonso, al final el gane del segundo terminó siendo contundente, al superar el 52% de la votación, contra un 35% del primero, de ahí que la misma noche del domingo saliera a cantar victoria al son del mariachi, en un mitin en la plaza Emiliana de Zubeldía. ¡Qué tal!

Por lo que así armó el festejo por adelantado Durazo, con el citado acto en el que se hizo acompañar por su esposa Rocío Chávez, y sus hijos María del Mar y Alfonso Durazo Chávez, además de otros candidatos y miles de simpatizante, en donde dio un mensaje en el que convocó a la unidad y reconciliación, destacando que los sonorenses con su voto le abrieron las puertas a la Cuarta Transformación. ¡A ese grado!

En eso términos es que el originario de Bavispe dijera a voz de cuello que ha triunfado la opción del cambio verdadero, al grado que hasta adelantara lo que haría en sus primeros 100 días de Gobierno, como sería el combatir la corrupción, e impunidad; y revertir la decadencia con un programa de austeridad en las finanzas públicas; y lanzar un programa de recuperación económica de los empleos perdidos durante la pandemia.

Y por si eso fuera poco y para abrir boca también contempla recuperar el sistema de salud y rescatar el Isssteson; así como impulsar una nueva estrategia de seguridad para restaurar la paz y tranquilidad, en lo que es una visión que ayer mismo por la mañana reiterara en una rueda de prensa que presidiera, y en la que expusiera los planes que ya se trae entre manos para llevarlos a cabo en los próximos días. ¿Cómo ven?

De ahí que entre lo que Durazo ya está proyectando, es en breve destapar a lo que sería su equipo de transición, de cara a su toma de posición el venidero mes de septiembre, y para lo cual no vislumbran ningún contratiempo, y menos después de que en ese encuentro con los comunicadores revelara que ya recibió la llamada de felicitación de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano. ¡De ese tamaño!

En tanto que con referencia a su amigo el “Pejidente”, Manuel López Obrador, manejó que lo visitaría hasta que tenga el palito habla, o la constancia expedida por el Instituto Estatal Electoral que lo acreditaría como gobernador electo, para entonces sí empezar a hacer amarres que le permitan el desde ya ir adelantándole a la chamba que le esperará en lossiguientes seis años, con el reto de llevar a mejores condiciones al Estado.

Hay sorpresa en Hermosillo…Ahora sí que donde menos se esperaba, pero el que está ante la posibilidad de dar la sorpresa en la recién terminada jornada electoral, es el candidato aliancista a la presidencia municipal de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán, por la ventaja de más de tres puntos que le sacaba a la contendiente morenista, Célida López Cárdenas, que busca la reelección. ¡De ese vuelo!

Es por eso que ayer cada uno por su cuenta, y a primeras horas de la mañana, llamaran a sendas conferencias a los medios de comunicación para exponer sus posicionamientos, que en el caso de Astiazarán Gutiérrez fue para proclamarse como ganador; mientras que Célida Teresa anticipó que reconocerá los resultados, pero hasta que se hayan contado todas las boletas, por a su juicio todavía no haber un triunfador. ¡Vóitelas!

Así de sorprendente consideran que está ese final de fotografía entre “El Toño” Astiazarán y López Cárdenas, sobre todo porque a esta última le está pasando lo que no les sucedió a otros “Presimunes” que resultaron un soberano fracaso, como son los de Guaymas, Obregón, Navojoa y Nogales, sólo por mencionar a algunos, y en cuyas localidades volvió a repetir la marca de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). ¡Zaz!

Porque de acuerdo al consenso general que hay, la percepción es que Célida ha sido buena alcaldesa, con todo y lo que ha tenido en contra, salvo por la posible carga negativa que le ha podido acarrear el ser frontal y controvertida en su actuar, pero ha logrado sacar la talacha al menos en lo más básico, al rescatar servicios como el de la recolección de basura; el tener más patrullas; y el pavimentar calles, y puras de esas. ¡Mínimo!

Aún así se está viendo en la necesidad de recurrir a las acciones jurídicas para conocer el resultado final, no obstante y que “apechugara” que es una mujer respetuosa de las instituciones, y que aceptará cualquiera que sea el resultado, pero siempre y cuando se contabilicen todos los paquetes electorales, aclarando que gané o pierdade nuevo regresará al cargo de “Presi” de esta Capital, por lo que así está por descorrerse el velo.

Que pierde mayoría Morena…Por algo dicen que no hay felicidad completa, alaflorar que los de Morena perdieron la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, a pesar de que pintaba para que ganaran unas 12 gubernaturas de las 15 que estaban en disputa, pero al nomás obtener entre 190 y poco más de 200 diputados, es que Presidente de la Nación, Manuel López Obrador, ya “no tendrá el sartén por el mango”.

Toda vez que al ahora solamente tener una mayoriteada simple y no calificada, y con ayuda de sus partiditos paleros, como el Verde y PT, lo que es AMLO ya no estará en condiciones de hacer sus reformas cómo van, o sin quitarles ni una coma, tal como lo hacía hasta ahora, porque ante ese nuevo escenario polaco, de aquí pa´l real tendrá que negociar con los institutos políticos del PRI, PAN y PRD, por lo que así estará el freno. ¡Ajá!

Con lo que se puso de manifiesto que así estuvo de razonado al voto de los mexicanos, como el exhibe el que con esta elección intermedia los morenos vayan a gobernar más Estados, pero en contraparte tendrán menos legisladores, lo que a la postre le restará poder a Andrés Manuel, a la hora de tomar aquellas decisiones que pudieran no tener el consenso de las mayorías, lo que se transformará en una limitante en su actuar. ¿Será?

Sin embargo hay quienes le siguen dando vueltas y sacando cuentas, y suponiendo que con que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) obtenga entre 40 y 48 legislaturas, y el Partido del Trabajo unas 41, eso les permitiría sumar hasta 292 de las 500 curules del Poder Legislativo federal para poder continuar haciendo de las suyas sin que nadie les pare el alto, y que es lo que al parecer ya se evitó con esos divididos saldos.

Es por lo que estaban a la espera de que se asentaran las aguas electorales, para ver con cuántos levantadedos contará la bautizada como 4T, y así poder proyectar el cómo seguirán con la transformación Lopezobradorsista, aunque lo que es la oposición ya les advirtió que no les quedará “díotra”, más que llamarlos a la mesa de las negociaciones, si es que quieren contar con su aprobación para lo que se venga.

Saldo blanco en los comicios…Y una vez pasada la tensión electoral por lo de la votación del pasado 6 de junio, al que aseguran que se vale abonarle que todo haya estado bajo control, o muy calmada la cosa, es al secretario de Seguridad Estatal, David Anaya Cooley, por en coordinación con las fuerzas federales hacer posible que se mantuviera muy bien resguardado y vigilado el llamado día “D”. ¡Órale!

Eso al hacerse notar que no es producto de la casualidad el que hubiera habido un saldo blanco en dicho dominguito, sino más bien de los operativos policiales que se montaran, de ahí que en las urnas también estuviera presente la prevención y seguridad, pero sin que se notara, por en todo momento haberlo hecho guardando la sana distancia, para no inhibir y menos acalambrar a los votantes, que ni cuenta se dieron.

A tal punto dicen que estuvo la operatividad “con pincitas” de José David, a través de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), complementada con un trabajo de seguimiento con el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), para checar que no se presentara ninguna irregularidad, que hicieron más ruido los sobrevuelos del helicóptero de la Guardia Nacional.

Casi por nada es que así ventilan que más menosse dio el acierto de las instancias policíacas estatales a cargo de Anaya Cooley, para crear las condiciones de seguridad y que la gente saliera a sufragar, y que si ya no lo hicieron, es por otras cuestiones, pero no porque se sintieran inseguros, como pudo haber sido por las inclemencias del clima, por el colorón que hizo, o simplemente porque “les valió queso”. ¿Qué no?

Y es que en el presente 2021 hubo una baja participación de electores que rondó entre el 43.9%, comparado con el 2018 que fue del 50.08%, por lo que con más ganas imperó el abstencionismo, por encima de losexhortos de los diferentes sectores para vencerlo, pero la cruda realidad es que de cada diez personas registradas en el padrón, nomás acudieron cuatro a cumplir con ese deber cívico, pero que tal con el beber.

